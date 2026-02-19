Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından iki bebek büyüklüğünde tümör çıkarıldı - Son Dakika
Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından iki bebek büyüklüğünde tümör çıkarıldı

Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından iki bebek büyüklüğünde tümör çıkarıldı
19.02.2026 22:10
Kazakistanlı 36 yaşındaki 6 çocuk annesi Gülzat Yermekbayeva, birkaç ay önce midesinde sertlik hissederek hastaneye başvurdu. İlaç tedavisinden olumlu cevap almayınca operasyona alındı. Operasyondan sonra sağlığına kavuşan kadın, ''Ameliyat çok iyi geçti, iki bebek büyüklüğünde kitle çıkardık, her organı yerinde şeklinde konuştu.

Eşinin eğitiminden dolayı bir süredir Kayseri'de yaşayan 6 çocuk annesi Kazakistanlı Gülzat Yermekbayeva, 2025 yılının mayıs ayında kaburgasının altında bir ağrı hissetti ancak durumu çok önemsemedi

Yermekbayeva, eylül ayında ise midesinde sertlik fark edince Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Çeşitli tetkiklerin ardından karın boşluğunda kitle tespit edilen Yermekbayeva, onkoloji bölümüne yönlendirildi. 36 yaşındaki kadın, kitlenin küçülmesi için 3 ay boyunca ilaç tedavisi görse de kitle tam tersine büyümeye devam etti.

Kazakistanlı kadının karnından yaklaşık 45 santimetrelik tümör çıkarıldı

"İKİ BEBEK BÜYÜKLÜĞÜNDE KİTLE ÇIKARDIK"

Yaşadığı süreci anlatan ve kitlenin alınması için ameliyata karar verildiğini kaydeden Yermekbayeva, Kayseri Şehir Hastanesi'nde Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersin Gündoğan tarafından kitlenin çıkarıldığını belirtti.

Riskli bir ameliyat geçirdiğini vurgulayan Yermekbayeva, "Çok şükür şimdi kendimi iyi hissediyorum. Hocam ameliyattan sonra çok sevinçliydi, 'Ameliyat çok iyi geçti, iki bebek büyüklüğünde kitle çıkardık, her organın yerinde.' dedi. Hastaneye geldiğimde hemşireler beni hamile sanmıştı. Karnım öyle şişti ki hamile gibi görünüyordum. Çok şükür hafifledim, hatta biraz kilo da vermişim çünkü kıyafetlerim biraz büyük geliyor, aynaya da bakıyorum kilo vermişim." diye konuştu.

Yermekbayeva, tedavisi boyunca aldığı sağlık hizmetinden memnun kaldığına dikkati çekerek, "Hastane tıbbi cihazlarla donatılmış. Her türlü imkan düşünülmüş. Çok büyük imkana sahip bir hastane. Böyle büyük bir hastanenin olması beni mutlu etti. Hocamız işinde çok titiz ve tecrübeliydi. İşini de çok severek yapıyor. Ameliyattan önce tehlikeli bir ameliyat olacağını söylemişti." ifadelerini kullandı.

Kazakistanlı kadının karnından yaklaşık 45 santimetrelik tümör çıkarıldı

"YAKLAŞIK 45 SANTİMLİK BİR KİTLEDEN BAHSEDİYORUZ"

Prof. Dr. Ersin Gündoğan ise mideden kaynaklı bir kitleyle karşılaştıklarını belirterek, mide ve karaciğerin bir kısmı ile bağırsak damarlarını besleyen yağlı dokunun da bir kısmıyla kitlenin çıkarıldığını anlattı.

Kitlenin büyüklüğüne dikkati çeken Gündoğan, "Karın içi organlarından daha fazla yer kaplayan bir kitlesi vardı. Daha önce tedavi başlanmış, tedaviye rağmen büyümüş. Yaklaşık 45 santimlik bir kitleden bahsediyoruz. Bağırsak hareketlerini ve solunum hareketlerini engelleyecek kadar bası yapan bir kitle vardı. Karnı o kadar gergindi ki doğuma yaklaşmış gebe gibiydi. Bu kadar büyük kitlenin etrafa yayılmama olasılığı yok." diye konuştu.

Prof. Dr. Gündoğan, bu tür kitlelerin aslında bu kadar büyümeden tedavi edilebildiğini belirterek, hastanın şanssızlığının sürecin uzamasından kaynaklandığını, literatürde de bu kadar büyümüş kitlelere nadiren rastlandığını kaydetti.

Kazakistanlı kadının karnından yaklaşık 45 santimetrelik tümör çıkarıldı
Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından iki bebek büyüklüğünde tümör çıkarıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından iki bebek büyüklüğünde tümör çıkarıldı - Son Dakika
