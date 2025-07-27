LÖSEV'le İyileşen Çocuklar Bodrum'da Tatil Keyfi Yaşıyor - Son Dakika
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Sağlık

LÖSEV'le İyileşen Çocuklar Bodrum'da Tatil Keyfi Yaşıyor

LÖSEV\'le İyileşen Çocuklar Bodrum\'da Tatil Keyfi Yaşıyor
27.07.2025 10:09
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Lösemi tedavisini tamamlayan çocuklar, LÖSEV'in tatil köyünde deniz ve etkinliklerle mutluluk yaşıyor.

LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nde tedavi gören ve iyileşen lösemili çocuklar, anneleriyle birlikte Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (LÖSEV) ait tatil köyüne geldi. 4 yıldır çocuğunun tedavi sürecinin devam ettiğini, Mardin'den geldiklerini belirten Zübeyde Şan, "Uzun bir aradan sonra Asaf'la böyle bir yere geldik. Asaf ve ben denizi ilk defa burada gördük" dedi.

Bodrum'da otel işletirken iki kez kansere yakalanan iş insanı Memduh Hacıibrahimoğlu (79), Turgutreis Mahallesi'ndeki 75 yataklı butik otelini 6 yıl önce LÖSEV'e bağışladı. Otel, vakıf tarafından çocuklar için tatil köyüne dönüştürüldü. Ankara'da Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören ve tedavisi tamamlanan çocuklar, LÖSEV'e ait bu tatil köyünde bir hafta geçirdi. Denize giren çocuklar, kitap okudu, spor ve eğlence etkinliklerine katıldı. LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler Koordinatörü Gamze Berçin Edirne, "Çocuklarımızla çok keyifli bir gün geçirdik. Sihirbaz gösterisi çok beğenildi. Güzel bir tekne turu yaptık, çok eğlendiler. Hafta boyunca farklı etkinliklerle, dolu dolu bir program uyguladık. Lösante'den gelen çocuklarımızı burada ağırladık. 42 kişilik bir grup anneler ve çocuklardan oluşuyordu" ifadelerini kullandı.

'TÜM SIKINTILARIMIZI BURADA DENİZE DÖKTÜK'

Oğlu Asaf ile gelen Zübeyde Şan, "Lösemiyle 4 yıldır mücadele ediyoruz. Teşhisin ardından ilk tedavimize Diyarbakır'da başladık. Zorlu geçen iki yılın sonunda Asaf'ın hastalığı nüksetti. Ardından, Mardin'de Lösante'de tedavi görüp iyileşmiş bir aileyle tanıştık ve onlar bizi LÖSEV'e yönlendirdi. 2 yıldır Ankara'da tedavimiz sürüyor, zorlu dönemi atlattık, ilaçla tedavimiz devam ediyor. Ankara'daki Lösante Hastanesi'nde çalışanlar bize hep umut verdi. Tedaviden sonra Asaf'ı dış dünyadan izole ettik. Uzun zaman sonra ilk defa böyle bir yere geldik. Asaf ve ben denizi ilk defa burada gördük. Tüm sıkıntılarımızı burada denize döktük" ifadelerini kullandı.

Şeyma Ürgen ise "LÖSEV ailesinde olmaktan çok mutluyuz. Oğlum 2023'te tanı aldı, nakil olduk ve çok şükür sürecimiz iyi gidiyor. Bebeğimin yaşından dolayı tatil ve deniz keyfini hiç yaşayamamıştık, bunu bize LÖSEV sağladı. Şu an 4,5 yaşında. LÖSEV'in sunduğu imkanlar çok kıymetli. Tüm ekibe teşekkür ederim" dedi.

ÇOCUKLAR MUTLULUĞUNU PAYLAŞTI

Sakarya Hendek'ten gelen Şuranur Durukan (7), "Burada çok güzel günler geçirdim. Her gün yüzdük, arkadaşlarımla iyi anlaştım. Farklı etkinlikler yaptık. 6 ayda bir Lösante'ye kontrole gidiyordum, o da bitti, çok şükür iyiyim" diye konuştu.

Hastanedeki tedavisi biten, tedavisi ilaçla süren Asaf Şan (7), "Yüzüyorum, arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Burada olmaktan mutluyum. Tedavisi devam eden arkadaşlarıma güçlü olmalarını söylüyorum. Hastanedeki sağlıklı yemekleri yesinler, tedavileri bitince onlar da mutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Badenaz Kömür (8), "Lösemi hastasıydım, iyileştim. Aşılarım başladı, buraya geldim. Burada çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Hastaneden arkadaşım Mira da burada, onu görmek beni çok mutlu etti. Annem hep yanımdaydı, acılara dayandım" ifadelerini kullandı.

Ankara'dan gelen Elif Özcan (10) ise "LÖSEV bize çok yardım etti, burası harika. Hastalığım kötü başladı ama iyi bitti. Savaş verdik, hiç durmadık. Gezdik, oyunlar oynadık, etkinlikler yaptık. LÖSEV'e destek olan herkese teşekkür ederim."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık LÖSEV'le İyileşen Çocuklar Bodrum'da Tatil Keyfi Yaşıyor - Son Dakika

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