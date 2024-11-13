Sağlık

MEDİPOL Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi'nce (PARMER) düzenlenen NeuroLab İstanbul 2024 başladı. Etkinlikte dünyaca ünlü nörologlar ve beyin cerrahları bir araya geldi. Parkinson hastalığı ve hareket bozuklukları tedavisindeki en yeni teknolojilerin tartışıldığı etkinlikte 'Beyin Pili' ve 'Akıllı Ses Ötesi' (MRgFUS) tedavi yöntemlerinin geleceği masaya yatırıldı.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nde düzenlenen NeuroLab İstanbul 2024 etkinliği, Parkinson hastalığı ve hareket bozuklukları tedavisindeki en yenilikçi yöntemleri bir araya getirdi. 13-14 Kasım tarihlerinde gerçekleşen uluslararası etkinliğe, Toronto Üniversitesi Nöroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Alfonso Fasano, Toronto Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı eski başkanı Prof. Dr. Andres Lozano ve Medipol Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh gibi dünya çapında alanında önde gelen isimler katıldı.

ZIRH: PARMER, 2019'DAN BERİ 'ULUSLARARASI EĞİTİM VE MÜKEMMELİYET MERKEZİ' ONURUNU TAŞIYOR

Etkinlik öncesi açıklamalarda bulunan Medipol Ünivesitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh, Medipol Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi'nin kuruluş amacı hakkında bilgiler verdi. Zırh, "Medipol sağlık ve eğitim grubu Parkinson hastalığı ve hareket bozuklukları merkezi, 2018 yılında hareket bozukluklarının tanı ve tedavisini geliştirmek için kurulmuş bir ünite. 2019'dan beri de 'Uluslararası Eğitim ve Mükemmeliyet Merkezi' onurunu taşıyor" dedi.

İki günlük yoğun programın hedeflerini de açıklayan Zırh, "Bu toplantı, civar ülkelerden gelen, hareket bozukluğunu öğrenmek isteyen nöroloji doktorlarının ve bu alanla ilgilenen beyin cerrahlarının buluşma noktası oldu. Amacımız, İstanbul'un bu alanda tanınmasını sağlamak ve tekrarlayan eğitim programları ile bir bilim merkezi haline getirmek" diye konuştu.

'UZMANLAR ARASI İŞ BİRLİĞİNE OLANAK TANIYOR'

Toplantının sadece eğitimden ibaret olmadığını vurgulayan Zırh, "Toplantının özelliği, kişilerin eğitim almasından çok, aynı zamanda bu konunun uzmanı olan hekimlerle iletişim kurabilmesi. Katılımcılar, burada kurdukları bağlantılar sayesinde edindikleri bilgileri ülkelerine taşıyarak, daha geniş bir coğrafyada sağlık hizmetlerini geliştirme fırsatı buluyorlar" ifadelerini kullandı.

'BEYİN PİLİ VE AKILLI SES ÖTESİ (MRGFUS) TEDAVİSİ

Parkinson hastalığının kronik ve ilerleyici bir hastalık olduğunu belirten Doç. Dr. Zırh, bu hastalıkla mücadelede teknolojinin ve tedavi yöntemlerinin sürekli olarak gelişmesi gerektiğine dikkat çekti. Özellikle Parkinson hastalarına yönelik tedavi sürecinde beyin pili tedavisinin büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Zırh, "Şu ana kadar bin 400'ün üzerinde beyin pili ameliyatı gerçekleştirdik. Beyin pili tedavisi, Parkinson hastalarının titreme, hareket bozuklukları ve kas sertliği gibi semptomlarında büyük iyileşmeler sağlamaktadır. Beynin içine yerleştirdiğimiz bir elektrot ve cihaz ile elektrik akımı verip oradaki hücrelerin elektriksel aktivitesini değiştiriyoruz. Bu, hastalığın semptomlarını geri alarak bir nevi hastalığın saatini geri çevirmemizi sağlıyor" dedi.

Beyin pili tedavisinin yanı sıra, son yıllarda büyük bir ilgi gören ve başarılı sonuçlar alınan Akıllı Ses Ötesi (MRgFUS) tedavi yöntemine de değinen Zırh, "MRgFUS, son derece yenilikçi bir yöntem olup, hastalarımıza kesisiz, ameliyatsız bir tedavi imkanı sunuyor. Bu teknoloji ile ses dalgalarını belirli bir noktaya odaklayarak beyin içindeki istenmeyen bölgeleri hedef alabiliyoruz. Bu yöntem, özellikle titreme şikayetleri yaşayan hastalar için büyük bir devrim niteliği taşıyor. Üstelik, hastalarımız tedavi sonrası birkaç saat içinde taburcu olabiliyor" diye konuştu.

'HASTALARIMIZ, GÜNLÜK YAŞAMLARINA DAHA SAĞLIKLI VE RAHAT BİR ŞEKİLDE DEVAM EDEBİLİYOR'

Hareket bozukluklarının sadece Parkinson ile sınırlı olmadığını ifade eden Zırh, bu hastalıkların tedavisinde farklı yaklaşımların gerektiğini belirtti. Doç. Dr. Zırh şöyle konuştu:

"Parkinson'un yanı sıra, distoni, esansiyel tremor gibi diğer hareket bozuklukları da tedavi edilebilir. Bu hastalıkların tedavisinde de beyin pili ve MRgFUS gibi ileri düzey yöntemlerle önemli başarılar elde etmekteyiz. Tedavi sürecinin ardından hastalarımız, günlük yaşamlarına daha sağlıklı ve rahat bir şekilde devam edebiliyorlar. Şimdiye kadar merkezimizde tedavi ettiğimiz hasta sayısında da 19'a ulaşmış bulunuyoruz."

Zırh, etkinlikte dünya çapında alanındaki önemli isimlerle birlikte bu tedavi yöntemlerinin geleceğini tartıştıklarını ve bu tür toplantıların bilimin ilerlemesi açısından büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

FASANO: BU ETKİNLİK, DAHA BİRÇOK ŞEYİN BAŞLANGICI OLACAK

Toronto Üniversitesi'nden Nörolog Prof. Dr. Alfonso Fasano ise hareket bozukluğu tedavisindeki teknolojik gelişmeleri ve geleceğe dair heyecanını şu şekilde ifade etti:

"Hareket bozukluğu tedavisi yıllar geçtikçe daha da karmaşık ve teknolojik hale geliyor. Bugün, hastalarımızın tedavi süreçlerini daha iyi anlamamıza yardımcı olan videolar ve çok senaryolu yaklaşımlar kullanıyoruz. Bu tedavi yöntemi gerçekten de büyük bir ekip çalışması gerektiriyor. Dr. Lozano ile birlikte bu ekibin bir parçası olmaktan büyük heyecan duyuyorum. Bugün İstanbul'da olduğumuz bu etkinlik, daha birçok şeyin başlangıcı olacak. Bu ilk kursumuz ve burada hastalıkların daha doğru teşhis edilmesi ve tedavi edilmesi için bir yol açmayı hedefliyoruz. İstanbul'da olmak, bu güzel şehirde, Medipol Üniversitesi'nin değerli meslektaşları ve arkadaşlarıyla çalışmak gerçekten heyecan verici."

LOZANO: ARTIK BEYİNDE CİLDİ AÇMADAN TEDAVİ YAPMAK MÜMKÜN

Toronto Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı'nın geçmiş dönem başkanı Prof. Dr. Andres Lozano da, İstanbul'daki etkinlikte yer almanın heyecanını ve gelişen tıbbi teknolojilere dair bakış açısını şu sözlerle paylaştı:

"Tıp bilimi gerçekten de dünya çapında lider bir bilim dalı. Bugün burada, Türkiye'nin ilk odaklı ultrason makinesini tanıttık. Bu teknoloji, tıbbın ne kadar ilerlediğini ve nasıl ön planda olduğunu gösteriyor. Parkinson hastalığı ve titreme gibi hareket bozukluklarında, artık beyinde cildi açmadan tedavi yapmak mümkün. Bu, minimal invaziv bir cerrahi yaklaşım olup hastaların tedavi sonrası aynı gün evlerine dönebilmelerini sağlıyor. Bu gelişme, Parkinson ve diğer hareket bozukluklarının tedavisinde devrim niteliğinde bir adım. Bizler, sadece Türkiye'den değil, komşu ülkelerden gelen doktorlar için de bir kurs düzenliyoruz. Bu iki gün boyunca, hareket bozuklukları konusunda yaklaşık 50 tıp öğrencisi ve uzman doktora eğitim vereceğiz. Bu etkinliğin, gelecekte gelenek haline gelerek daha da genişlemesini umuyoruz. Fikir, tıp dünyasında mükemmel tedavi ve bakım arayan insanların geldiği bir mükemmellik merkezi oluşturmak. Herkese çok teşekkür ederim."

ULUSLARARASI EĞİTİM VE MULTİDİSİPLİNER HİZMETLER

Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Türki Cumhuriyetlerden uzmanlara eğitim veren PARMER, hareket bozuklukları alanında multidisipliner bir yaklaşımla hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunuyor. Merkez, hastalar için bilgilendirme seminerleri, psikolojik destek ve sosyalleşme atölyeleri gibi kapsamlı hizmetler sağlayarak tedavi sürecini destekliyor.