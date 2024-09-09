Çocukları Hastalıklardan Koruma Önerileri - Son Dakika
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Sağlık

Çocukları Hastalıklardan Koruma Önerileri

Çocukları Hastalıklardan Koruma Önerileri

Okulların açılmasıyla birlikte çocukları hastalıklardan korumanın önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar, aşılanmanın en önemli tedbir olduğunu belirtiyor. Ayrıca, hijyen kurallarına uyulması, sağlıklı beslenme ve hasta çocukların okula gönderilmemesi de önemli korunma yöntemleri arasında yer alıyor.

09.09.2024 09:40
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Okulların kapılarını yeniden açtığı bir dönemde çocukları hastalıklardan korumak için yapılması gereken en önemli tedbirlerden ilkinin aşılanma olduğunun altını çizen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kemale Alakbarova, " Sağlık Bakanlığı'nın aşı takviminde olan zorunlu aşılar ile beraber mevsimsel olarak artan grip enfeksiyonuna karşı grip aşısı da yaptırarak çocuklarımızı bulaşıcı hastalıklara karşı daha dirençli hale getirebiliriz" dedi.

Okulların açılması, kapalı ortamda geçirilen zamanın artmaya başlaması ve mevsim değişiklikleri sebebiyle enfeksiyon hastalıkları çocuklar arasında gün geçtikçe artış gösteriyor. Dolayısıyla, çocukların hastalıklardan nasıl korunması gerektiği sorusunun yanıtları da bu dönemde önem kazanıyor. İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi'nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kemale Alakbarova, okulların açıldığı ve kalabalıkların tekrar kapalı alanlarda buluşmaya başladığı günlerde ailelere bulaşıcı hastalıklardan korunma önerilerinde bulundu.

'ÇOCUKLAR TUVALET VE EL HİJYENİ KONUSUNDA EĞİTİLMELİ'

Bulaşıcı hastalıklardan çocukları korumak için bazı korunma yöntemleri olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Kemale Alakbarova, bunların başında evde veya okullarda genel hijyen kurallarına uymanın geldiğini söyledi. Uzm. Dr. Alakbarova, "Özellikle anne ve babalar çocuklar tuvalet ve el hijyeni konusunda eğitilmeli, arkadaşlarının kişisel eşyalarını kullanmaktan kaçınmalıdır" diye konuştu.

'PROTEİN VE C VİTAMİNİNDEN ZENGİN BESLENİLMELİ'

Beslenme konusunun çocukları korumanın bir başka etkili yöntemi olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Alakbarova şu önerilerde bulundu:

"Sağlıklı bir beslenmeyle çocuklarımınız bağışıklık sistemini güçlendirebilir, dolayısıyla hastalıklarla karşılaştıklarında baş etmeyi daha kolay hale getirebiliriz. Proteinden ve C vitamininden zengin beslenmeyi sadece hastalık döneminde değil, hastalıktan önceki dönemde de dikkate alınmalıdır."

'HASTA OLAN ÇOCUK OKULA GÖNDERİLMEMELİ'

Hasta olan çocukların hem kendi sağlığı hem de sınıf arkadaşlarının sağlığı açısında okula gönderilmemesi gerektiğini işaret eden Uzm. Dr. Alakbarova, "Hasta olan çocuğu evde istirahat ettirerek düşmüş bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve hastalığın sınıf içerisinde yayılmasını önleyebiliriz" dedi.

Çocukları hastalıklardan korumak için yapılması gereken en önemli adımlardan birinin ve hatta birincisinin aşılanma olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Alakbarova, "Sağlık Bakanlığı'nın aşı takviminde olan zorunlu aşılar ile beraber mevsimsel olarak artan grip enfeksiyonuna karşı grip aşısı da yaptırarak hastalıklara karşı daha dirençli hale getirebiliriz" ifadelerini kullandı.

'GEREKSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMI BAKTERİLERİ DİRENÇLİ HALE GETİRİR'

Mevsimsel hastalıkların büyük oranda viral hastalıklar olduğunu ve semptomatik tedavi dediğimiz ateşin düşürülmesi, bol su tüketimi ve sağlıklı beslenmeye iyileşebileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Alakbarova, "Bu sebeple de gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmalıyız. Oluşabilecek ciddi enfeksiyonlar sırasında düzgün olmayan antibiyotik kullanımı, bakterileri daha dirençli hale getirir" dedi.

'MAYMUN ÇİÇEĞİ RİSKİNE KARŞI OKULLARDA ORTAK EŞYA KULLANIMI OLMAMALI'

Son olarak gündemde olan Maymun Çiçeği virüsü hakkında uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Alakbarova, "Bu virüs Afrika'da belirli aralıklarla yerel salgın yapıyor. Daha önce yayıldığını duyduğumuz bu salgın için anti viral ilaç ve aşı bulundu. Şu dönemde uyarı verilmesinin sebebiyse, Afrika'ya gelişmiş ülkelerden aşı ve antiviral tedavi desteğinin bir an önce ulaşması ile ilgilidir. Şu an için ülkemizde bir Maymun Çiçeği vakası görülmedi. Ancak direkt temas yoluyla bulaştığı bilindiğinden, yine de okullarda çocukların ortak eşya kullanımının sınırlandırılması ve öğretmenleri tarafından teneffüslerde sık ellerini yıkamalarının öğütlenmesi, olası bulaş durumlarında riskin azalmasını sağlayacaktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Çocukları Hastalıklardan Koruma Önerileri - Son Dakika

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