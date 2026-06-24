Sıcak Havalarda Aktif Kalmanın Yolları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Sıcak Havalarda Aktif Kalmanın Yolları

Sıcak Havalarda Aktif Kalmanın Yolları
24.06.2026 04:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sıcak hava, egzersizi zorlaştırırken sağlığı tehlikeye atabilir. Uzmanlardan öneriler.

Sıcak havalarda aktif kalmak zorlayıcı olabilir. Bu durumun bir örneği, 2026 Dünya Kupası'nda ABD, Kanada ve Meksika'da oynanan maçlarda futbolculara her devrenin 22. dakikasında verilen ek ve tartışmalı su molaları. Güçlü bir El Niño hava olayı nedeniyle bu yaz rekor sıcaklıkların görülmesi beklenirken, egzersiz yapmak da daha zor hale gelebilir.

Aşırı sıcakta koşuya çıkmak ya da futbol oynamaya devam etmek yalnızca rahatsız edici olmakla kalmaz; aynı zamanda güneş çarpması gibi ciddi risklere de yol açabilir.

Arjantin'deki Pontifical Catholic Üniversitesi'nde çevresel yaşam tarzı epidemiyoloğu olan Christian García-Witulski, "Yürümek, bisiklete binmek, açık havada egzersiz yapmak ve hatta işe yürüyerek gitmek gibi günlük rutinler bile sıcaklık yükseldiğinde fiziksel olarak daha zor ve daha rahatsız hale geliyor" diyor.

Ancak dışarıda egzersiz yapmak her sıcak geldiğinde fiziksel aktivitemizi azaltırsak, bu durum uzun vadede sağlık risklerini artırabilir.

García-Witulski ve meslektaşları yakın zamanda yayımladıkları araştırmada, iklim değişikliği nedeniyle yükselen sıcaklıkların insanların sıcak havalarda daha az hareket etmesine yol açabileceğini ve bunun sonucunda 2050 yılına kadar yılda yaklaşık 470 bin ila 700 bin erken ölüme neden olabileceğini öne sürdü.

Peki sıcaklar bastırdığında hem uzun vadeli sağlığınızı koruyup hem de aktif kalmak için ne yapabilirsiniz? Araştırmacılara göre serin kalırken hareket etmeyi sürdürebilmenizi sağlayabilecek bazı yöntemler şöyle:

Daha erken saatlerde egzersiz yapın

Çoğu insanın yapabileceği en etkili değişiklik, mümkünse havanın daha serin olduğu sabah veya akşam saatlerinde egzersiz yapmak.

Ayrıca egzersiz yaptığınız alanın doğrudan güneş ışığı altında değil, gölgede olduğu zamanları tercih edebilirsiniz.

Sydney Üniversitesi'ndeki Isı ve Sağlık Araştırma Merkezi'nin direktörü Ollie Jay, "Bu fark gölgede ölçülen hava sıcaklığından 12 ila 15 santigrat derece daha yüksek olabilir" diyor.

Nemi kontrol edin

Nem de oldukça önemli.

Vücudunuzun ısı kaybetmesinin temel yolu, terin cilt üzerinden buharlaşmasıdır. Bu süreç vücut sıcaklığını düşürmeye yardımcı olur. Ancak nemli koşullarda bu mekanizma etkilenir; çünkü buharlaşma azalır.

Jay, "Havada daha fazla nem bulunduğu için buharlaşmayı sağlayan itici güç zayıflıyor" diyor.

Rüzgâr hızı da önemli bir rol oynar. Bu nedenle hava akımının az olduğu kapalı alanlarda koşmak, sıcaklık kaynaklı stres riskini artırabilir.

Egzersiz süresini kısaltın veya yoğunluğu azaltın

Sıcaktan kaçınmanın mümkün olmadığı günlerde egzersiz süresini kısaltmayı ve daha sık mola vermeyi düşünebilirsiniz.

García-Witulski, "Bazen sabah yapılan kısa bir yürüyüş ya da hafif bir kapalı alan egzersizi, aynı rutini inatla sürdürmeye çalışmaktan daha güvenli ve daha gerçekçi olabilir" diyor.

Şöyle devam ediyor:

"Daha sıcak koşullar vücutta daha fazla ısı yükü oluşturur. İnsanlar daha çabuk yorulur, daha fazla terler, baş dönmesi veya rahatsızlık hissedebilir. Çoğu zaman daha kötü uyurlar ve günlük hareket etmek daha az cazip, hatta bazı durumlarda daha az güvenli hale gelir."

Connecticut Üniversitesi'ndeki Korey Stringer Enstitüsü'nden kinezyolog Rebecca Stearns ise egzersiz molalarında mümkünse daha serin bir ortama geçilmesini öneriyor.

Kinezyologlar, insan vücudunun hareketlerini inceleyen, kas-iskelet sistemi mekaniklerini ve nöromotor süreçleri analiz ederek fiziksel performansı, sağlığı ve hareket kapasitesini optimize eden uzman kişilere verilen unvan.

Stearns, "Eğer klimalı bir ortama girebiliyorsanız ya da en azından gölge, soğuk su ve bir vantilatör bulabiliyorsanız, gerçekten serinlemeye başlamak için zaman ayırın" diyor.

Daha akıllıca serinleyin

Serinlemek için ilk akla gelen yöntemlerden biri buz torbası kullanmak olabilir.

Ancak Stearns, buz torbalarının ciltte soğuk hissettirse de aslında şaşırtıcı derecede düşük bir soğutma etkisine sahip olduğunu söylüyor. Bunun nedeni, vücudun yalnızca küçük bir bölümünü kaplamaları.

Bunun yerine "immersiyon soğutması" daha etkili olabilir. Bu yöntem, eller ve ön kollar gibi vücudun bazı bölümlerini soğuk suya daldırmayı içeriyor. Alternatif olarak üzerinize su da dökebilirsiniz.

Jay, "Suyu cildinize uygulayıp onun buharlaşmasını sağlarsanız, aslında terlemeye gerek kalmadan terlemenin yaptığı işi yapmış olursunuz" diyor.

Bu sayede vücudunuz oksijen taşımak için daha fazla kanı kaslarınıza yönlendirebilir.

Stearns'a göre sık sık değiştirilen soğuk ve ıslak bir havlunun kollar, bacaklar ve gövde üzerinde kullanılması da etkili bir serinleme yöntemi.

Egzersizden önce vücudunuzu serinletin

Dışarı çıkmadan önce vücut sıcaklığını düşürmek de faydalı olabilir.

Araştırmalar, egzersiz öncesinde vücut sıcaklığının azaltılmasının, tehlikeli seviyelere ulaşmadan önce daha büyük bir "ısı tamponu" sağladığını gösteriyor.

Stearns, "Sıcağa çıkmadan önce vücut sıcaklığınızı biraz düşürmek, koşulların tehlikeli hale gelmesine kadar geçen süreyi uzatır" diyor.

Bu amaçla buzlu su veya buz parçacıkları içeren karışımlar tüketmek de kullanılabilir. Araştırmalar bunun vücudu soğuttuğunu ve egzersiz performansını artırdığını gösteriyor.

Vücudunuzun uyum sağlamasına izin verin

Sıcak havalarda yapılan egzersiz miktarını kademeli olarak artırmak, vücudun bu koşullara alışmasını sağlar. Bu sürece "ısı aklimatizasyonu" deniyor.

Stearns'a göre genellikle sıcakta düzenli egzersiz yapıldıktan yedi ila 14 gün sonra dinlenme hâlindeki çekirdek vücut sıcaklığı düşer, terleme oranı artar ve kan plazması hacmi yükselir.

"Kan akışına yönelik çok büyük bir ihtiyaç ortaya çıkar. Sonuçta kan, sıcakta tüm bu fizyolojik işlevleri destekleyip sürdürebilecek temel unsurdur" diyor.

Bu uyum süreci, vücudun sıcaklığa daha iyi yanıt vermesine yardımcı oluyor; performansı artırırken sıcaklık kaynaklı sağlık risklerini de azaltıyor.

Ancak Jay, bu uyumun kalıcı olmadığını vurguluyor:

"Kullanmazsanız kaybedersiniz. Kendinizi sıcağa maruz bırakmazsanız, geliştirdiğiniz bu uyumlar zamanla ortadan kaybolur."

Ne zaman durmanız gerektiğini bilin

Sıcakta egzersiz yaparken ölüm vakaları nispeten nadir olsa da sıcak bitkinliği giderek daha yaygın hale geliyor.

Üstelik çok fazla egzersiz yapıyor olmak, sıcak bitkinliğine karşı koruma sağlamıyor.

Stearns'a göre elit sporcular, biyolojik sınırlarını zorlamaya alışkın oldukları için, amatör sporculara kıyasla sıcak çarpması açısından daha yüksek risk altında olabilir.

Bunun nedeni, iç vücut sıcaklığının yükselmesinde en önemli etkenin egzersizin yoğunluğu olması.

Bu nedenle Stearns, "Vücudunuzu dinlemek ve bilinçli olarak temponuzu düşürmek ilk savunma hattınızdır" diyor.

Araştırmacılara göre uyum sağlarsak, tempomuzu ayarlarsak ve egzersizi günün erken saatlerinde yaparsak sıcaklıklar yükselse bile aktif kalabiliriz.

Yine de sıcaklığa bağlı hastalık riski devam ediyor. Dikkat edilmesi gereken belirtiler arasında baş dönmesi, mide bulantısı, aşırı yorgunluk ve çarpıntı bulunuyor. Bu belirtilerden herhangi biri ortaya çıkarsa egzersizi hemen bırakıp serinlemeye çalışmak gerekiyor.

García-Witulski, "Bence asıl verilmesi gereken mesaj, fiziksel aktiviteyi iklimden tamamen bağımsız bir şey olarak düşünmeyi bırakmamız gerektiğidir" diyor.

Şöyle devam ediyor:

"Sıcak hava dalgaları daha yaygın hale geldikçe insanlar yalnızca hareket edip etmemeyi değil; ne zaman, nerede ve nasıl hareket edeceklerini de giderek daha fazla uyarlamak zorunda kalacaklar."

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

Hava Durumu, Futbol, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sıcak Havalarda Aktif Kalmanın Yolları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
FransaI-Irak karşılaşması tam 3 saat 50 dakika sürdü İşte yaşananlar FransaI-Irak karşılaşması tam 3 saat 50 dakika sürdü! İşte yaşananlar
Haaland durdurulamıyor Norveç Dünya Kupası’na damga vuruyor Haaland durdurulamıyor! Norveç Dünya Kupası'na damga vuruyor
Ankara’da katliam gibi kaza 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı Ankara'da katliam gibi kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Trump fena kızdı Netanyahu’nun “sınırsız“ yetkisini elinden aldı Trump fena kızdı! Netanyahu'nun "sınırsız" yetkisini elinden aldı
Adalar Belediyesi’ne rüşvet operasyonu Başkan dahil 35 kişi tutuklandı Adalar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Başkan dahil 35 kişi tutuklandı
400 milyon lira iddiası tutmadı Melih Gökçek’ten yeni açıklama 400 milyon lira iddiası tutmadı! Melih Gökçek'ten yeni açıklama
Arınç’tan Kılıçdaroğlu’nun “Özgür Özel ile 2 saat ne görüştünüz“ çıkışına tepki Arınç'tan Kılıçdaroğlu'nun "Özgür Özel ile 2 saat ne görüştünüz?" çıkışına tepki
Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, polis fena paketledi Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, polis fena paketledi
Askeri mühimmat yüklü tır devrildi, yol ulaşıma kapatıldı Askeri mühimmat yüklü tır devrildi, yol ulaşıma kapatıldı
İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu 64 kişi gözaltına alındı İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu! 64 kişi gözaltına alındı
Geriden gelip ilk galibiyeti aldılar Bir takım daha Dünya Kupası’na veda etti Geriden gelip ilk galibiyeti aldılar! Bir takım daha Dünya Kupası'na veda etti
İngiltere Başbakanı Keir Starmer’dan duygusal veda: En önemli işim ailem olacak İngiltere Başbakanı Keir Starmer'dan duygusal veda: En önemli işim ailem olacak
Ece Erken’den Sergen Yalçın’a sitem: Seni nasıl dinledim Ece Erken'den Sergen Yalçın'a sitem: Seni nasıl dinledim
İşletme sahiplerine kritik uyarı: 1 Temmuz’da başlıyor, cezası 17 milyon lirayı buluyor İşletme sahiplerine kritik uyarı: 1 Temmuz'da başlıyor, cezası 17 milyon lirayı buluyor
Meteoroloji uyardı Kavurucu sıcaklar geliyor Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar geliyor
Sergen Yalçın ekranlara fırtına gibi döndü Montella’ya ağzına geleni saydı Sergen Yalçın ekranlara fırtına gibi döndü! Montella'ya ağzına geleni saydı
Ankara’da terör operasyonu 209 kişi gözaltına alındı Ankara'da terör operasyonu! 209 kişi gözaltına alındı
Milli Takım’a siyahi forvet İngiltere’yi sallayan isim geliyor Milli Takım'a siyahi forvet! İngiltere'yi sallayan isim geliyor
Yavaş’tan AK Parti’ye geçen Koç hakkında olay sözler: Elimi öpmek istedi, öptürmedim Yavaş'tan AK Parti'ye geçen Koç hakkında olay sözler: Elimi öpmek istedi, öptürmedim
ABD tarihinin en büyük dolandırıcısı İbrahim Hilmi, Türkiye’de yakalandı ABD tarihinin en büyük dolandırıcısı İbrahim Hilmi, Türkiye'de yakalandı
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat Ağır hapis cezası geliyor Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat! Ağır hapis cezası geliyor
Kütahya’da okul etkinliğinde tavuk pilav yiyen 98 kişi hastanelik oldu Kütahya'da okul etkinliğinde tavuk pilav yiyen 98 kişi hastanelik oldu
Haymana Belediye Başkanı, CHP’den istifasının gerekçesini Haberler.com’a açıkladı Haymana Belediye Başkanı, CHP'den istifasının gerekçesini Haberler.com'a açıkladı
Tesettürlü kadına sözlü tacizde bulunan adam gözaltına alındı Tesettürlü kadına sözlü tacizde bulunan adam gözaltına alındı
Rize’de feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı Rize'de feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı

01:08
Büyü işe yaradı Kane üst üste kaçırdı, Gana puanı kaptı
Büyü işe yaradı! Kane üst üste kaçırdı, Gana puanı kaptı
00:05
Hiç şaşırmayacaksınız Dünya Kupası finalinde kupayı kimin vereceği belli oldu
Hiç şaşırmayacaksınız! Dünya Kupası finalinde kupayı kimin vereceği belli oldu
23:54
Rize’de feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı
Rize'de feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı
23:44
Serkan Reçber, Amedspor’dan 8 günde ayrılma nedenini anlattı
Serkan Reçber, Amedspor'dan 8 günde ayrılma nedenini anlattı
23:38
Tesettürlü kadına sözlü tacizde bulunan adam gözaltına alındı
Tesettürlü kadına sözlü tacizde bulunan adam gözaltına alındı
23:32
Galatasaray’da gündem yeniden Omar Marmoush
Galatasaray'da gündem yeniden Omar Marmoush
22:46
TFF, 1. Lig ekibinin harcama limitini 0 TL olarak açıkladı
TFF, 1. Lig ekibinin harcama limitini 0 TL olarak açıkladı
22:30
Donald Trump insafa geldi ABD’den İran’a izin
Donald Trump insafa geldi! ABD'den İran'a izin
22:26
Haymana Belediye Başkanı, CHP’den istifasının gerekçesini Haberler.com’a açıkladı
Haymana Belediye Başkanı, CHP'den istifasının gerekçesini Haberler.com'a açıkladı
21:56
Ronaldo’nun tarihe geçtiği maçta Portekiz farka koştu
Ronaldo'nun tarihe geçtiği maçta Portekiz farka koştu
21:46
Sergen Yalçın’dan o isimler için olay sözler: Kalleşler bunlar
Sergen Yalçın'dan o isimler için olay sözler: Kalleşler bunlar!
21:06
Okan Buruk gözünü Süper Lig’in yıldızına dikti
Okan Buruk gözünü Süper Lig'in yıldızına dikti
20:58
Ürdün Milli Takımı’ndan alkış alan hareket
Ürdün Milli Takımı'ndan alkış alan hareket
20:56
Kütahya’da okul etkinliğinde tavuk pilav yiyen 98 kişi hastanelik oldu
Kütahya'da okul etkinliğinde tavuk pilav yiyen 98 kişi hastanelik oldu
20:39
Putin’ın yasak aşk skandalını ortaya çıkaran gazetecinin ölümü acı oldu
Putin'ın yasak aşk skandalını ortaya çıkaran gazetecinin ölümü acı oldu
20:38
Haaland’dan ilginç tahmin: Bizi yenecekler ve şampiyon olacaklar
Haaland'dan ilginç tahmin: Bizi yenecekler ve şampiyon olacaklar
20:29
Messi’nin gollerine hiç tepki vermeyen IShowSpeed, Ronaldo’nun golünde bakın ne yaptı
Messi'nin gollerine hiç tepki vermeyen IShowSpeed, Ronaldo'nun golünde bakın ne yaptı
20:21
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
19:56
Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti
Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti
19:15
İki şehirde İHA alarmı Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu
İki şehirde İHA alarmı! Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu
18:56
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB’yi ziyaret etti
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB'yi ziyaret etti
18:50
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat Ağır hapis cezası geliyor
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat! Ağır hapis cezası geliyor
17:59
Putin’den “Barış görüşmelerine hazırız“ mesajı İstanbul vurgusu yaptı
Putin'den "Barış görüşmelerine hazırız" mesajı! İstanbul vurgusu yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 04:23:52. #7.12#
SON DAKİKA: Sıcak Havalarda Aktif Kalmanın Yolları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.