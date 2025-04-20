Tıp Merkezlerinde Planlı Sezaryen Yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık
BBC

Tıp Merkezlerinde Planlı Sezaryen Yasaklandı

Tıp Merkezlerinde Planlı Sezaryen Yasaklandı

Sağlık Bakanlığı, tıp merkezlerinde planlı sezaryeni yasaklayan bir yönetmelik yayımladı.

20.04.2025 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanlığı yeni bir yönetmelikle tıp merkezlerinde planlı sezaryeni yasakladı.

Resmi Gazete'de 19 Nisan'da yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'te "Tıp merkezinde planlı sezaryen yapılamaz" ifadesi yer aldı.

Bu yönetmeliğin vajinal yolla doğuma dair tartışmaların ardından gelmesi dikkat çekti.

Peki tıp merkezleri nedir ve bu yasak ne anlama geliyor?

Tıp merkezleri "ayaktan teşhis ve tedavi hizmetlerinin sunulduğu özel sağlık kuruluşu" olarak tanımlanıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın 2019 verilerine göre Türkiye'de faal 629 tıp merkezi, 571 faal özel hastane, 899 Sağlık Bakanlığı hastanesi ve 69 üniversite hastanesi bulunuyor.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Mete İtil, "Aslında tıp merkezlerinde doğum da sezaryen de, gece yatışlı yerler olmadıkları için önerilen bir şey değil" dedi.

Prof. İtil, bu yönetmeliğin "özel hastanelerde de sezaryenin yasaklandığı" gibi lanse edildiğini ancak öyle olmadığını söyledi:

"Bu yönetmelik yalnızca tıp merkezlerini kapsıyor, özel hastaneleri kapsamıyor."

Sezaryenin takip gerektirdiğini ve bu yüzden gece yatış imkanı olan bir yerde yapılmasının doğru olduğunu anlatan Prof. İtil, "Ama tıp merkezlerinde yataklı tedavi yok. Ondan dolayı da yasaklanması yanlış değil" dedi.

Vajinal yolla doğumu özendirdiklerini belirten Prof. İtil, cerrahi işlemler için daha donanımlı yerlerin olması gerektiğini aktardı.

BBC Türkçe'ye konuşan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Alpay Azap da son dönemde hükümetin vajinal yolla doğumu öne çıkarmak için adımlar attığını hatırlattı.

Dr. Azap doğumların genellikle hastanelerde yapıldığını, tıp merkezlerinde doğumun çok sık olmadığını aktardı.

Azap, tercih edilmesi gereken yöntemin vajinal yolla doğum olduğunu belirtirken "Fakat sonuçta bu tıbbi bir karar. Bu doktor ve gebenin birlikte konuşarak karar vereceği bir durum" dedi ve ekledi:

"Böyle zorlamalarla, yasaklarla olmaması gerekiyor. Belki özendirici şeyler yapılabilir. Yasak olduğu zaman gerçekten sezaryene ihtiyaç duyanlar ne yapacak o zaman?"

İlk doğumunu sezaryenle yapan kişilerin ikinci doğumu vajinal yolla yapmasının bir takım riskleri olduğunu belirten Azap, "Bakanlığın bu zorlaması nedeniyle duyuyoruz, ilk doğumu sezaryen olan kişilere ikinci doğumu normal yolla yapması için zorlayanlar oluyor" diye konuştu.

Azap gebe takibinin önemli olduğunu ve bunun iyi yapılması durumunda kadınların vajinal yolla doğumu tercih edeceğini ekledi.

Türkiye'de sezaryenle doğum oranı, pek çok Avrupa ve OECD ülkesinin üstünde.

2017'de Türkiye bu alanda dünya birincisiydi.

Uzmanlara göre Türkiye'deki sezaryen oranlarının yüksek olmasında gebeler için ücretsiz doğal doğum koşullarının yetersiz olması ve vajinal doğuma yönelik yaygın endişeler rol oynuyor.

Dr. Azap, bunun pek çok nedeni olduğunu, gebe takiplerinin yeterince yapılamıyor olmasının, polikliniklerinin yeterli olmamasının ve aile hekimlerinde gebe takiplerinin yeterli yapılmamasının bu nedenler arasında olduğunu söyledi.

"Bir de zaman isteyen bir şey normal doğum. Zaman ve daha çok emek istiyor" diyen Dr. Azap, hekimlerin hastaya ayıracak vakitlerinin az olması ve özel hastanelerin işleyişi açısından sezaryenle doğumun daha pratik olmasının da diğer nedenler arasında yer aldığını belirtti.

BBC Türkçe'ye konuşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Gülnihal Bülbül de sağlığın özelleştiği, doğumun özel hastanelere taşındığı ülkelerde sezaryen oranlarının .

Türkiye'nin yanı sıra Mısır, İran, Güney Amerika ve Avustralya'yı da bu kategoride sayan Dr. Bülbül, "Sağlık hizmetleri özelleştikçe kâr amacı öne çıkar, daha fazla tetkik ve operasyon yapılır. O nedenle de doğumda operatif doğum şekli, yani sezaryen görülme oranı artar" demişti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: BBC

Sağlık Bakanlığı, Politika, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Tıp Merkezlerinde Planlı Sezaryen Yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
İki kamu kuruluşuna 1036 personel alınacak Birinde KPSS şartı da yok İki kamu kuruluşuna 1036 personel alınacak! Birinde KPSS şartı da yok
Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler
Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti
Fidan Gül’ün ifadesi ortalığı karıştırdı Tutuklu başkandan jet açıklama Fidan Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı! Tutuklu başkandan jet açıklama
Bir il daha demiryoluna kavuşuyor Bir il daha demiryoluna kavuşuyor
Karsu anne oldu İşte bebeğine verdiği isim Karsu anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim
Ekipler bile şaşırdı Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı Ekipler bile şaşırdı! Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı
Eskişehir’de kayda alındı Sokak düğününde skandal görüntü Eskişehir'de kayda alındı! Sokak düğününde skandal görüntü
Fenerbahçe’de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe'de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız
Bakanlık bir markayı daha ifşa etti Satılması artık yasak Bakanlık bir markayı daha ifşa etti! Satılması artık yasak

21:17 Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Kadıköy’de Ali Koç istifa sesleri Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Kadıköy'de Ali Koç istifa sesleri
21:00 Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
18:19 Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor
17:17 Kardeşi Sırrı Süreyya Önder’in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor Kardeşi Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor
17:16 Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı İşte ilk ifadesi Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı! İşte ilk ifadesi
14:41 Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis’i azarladı Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis'i azarladı
14:36 Arda Güler son sırada Real Madrid’i karıştıracak liste açıklandı Arda Güler son sırada! Real Madrid'i karıştıracak liste açıklandı
14:35 Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ’ın ifadesi ortaya çıktı Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı
14:31 Trafik kazası geçiren Berk Atan’ın sağlık durumu hakkında yeni haber Trafik kazası geçiren Berk Atan'ın sağlık durumu hakkında yeni haber
14:17 Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
13:57 Zirai don hangi ürünleri vurdu Bakan Yumaklı ’’İlk kez açıklıyorum’’ diyerek tek tek saydı Zirai don hangi ürünleri vurdu? Bakan Yumaklı ''İlk kez açıklıyorum'' diyerek tek tek saydı
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 21:25:36. #7.12#
SON DAKİKA: Tıp Merkezlerinde Planlı Sezaryen Yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement