Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık tahliye edildi

Sağlık

Sanıkların haksız kazanç sağlamak için bebeklerin ölümüne neden olmakla suçlandıkları Yenidoğan Çetesi davasında, 25'i tutuklu 46 kişinin yargılanmasına devam ediliyor.

Davada ara karar açıklandı. 4 sanık için adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi.

Duruşma 21 Nisan'a ertelendi.

Sanıklar, İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlamakla ve ihmalkar davranışlarda bulunarak bazı bebeklerin ölmelerine neden olmakla suçlanıyor.

Tutuklu yargılanan doktor İlker Gönen intihar etmişti

Bugünkü duruşma İstanbul Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle konferans salonunda görüldü.

Çok sayıda basın mensubunun takip ettiği duruşmanın yapıldığı salonda polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Demirören Haber Ajansı'a (DHA) göre duruşmaya suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 25 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar katıldı.

Tutuklu yargılanan doktor İlker Gönen'in 1 Şubat'ta kaldığı cezaevinde intihar etmesinin ardından sanık sayısı 46'ya inmişti.

DHA'nın haberine göre duruşma saat 10.50 sıralarında sanık yoklamasıyla başladı.

Tutuklu sanık Serdar Yüksel'in avukatı, "İddianameyi hiçbir şekilde kabul etmiyoruz" dedi.

Tutuklu sanık Rıza Keykubad'ın avukatı da, "Katılma taleplerinin reddine karar verilmesini talep ediyorum. Kaya bebeğin ölümüne sebebiyet vermekle alakalı aleyhte hususları kabul etmiyoruz. Soruşturma aşaması başarısız ve eksik yürütüldü" diye konuştu.

Tutuklu sanık Tuğçe Toptemel'in avukatının savunmasının ardından ara karar açıklandı.

Mahkeme, 4 tutuklu sanığın adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi.

İddianame ve talep edilen cezalar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini sanık doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtiliyor.

İddianameye göre suç örgütünün esas amaçları, işletmesini devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf edip doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yapmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) üst sınırda ödeme almaktı.

Sanıklarca hasta bebeklerin durumunun daha ağır gösterildiği, olması gerekenden daha uzun süre yatışlarının sağlandığı belirtilen iddianamede, bu şekilde SGK'den yüksek ücret tahsil edildiği ve bazı hasta yakınlarından fazla para alındığı anlatılıyor.

Ayrıca bebek hastaların, uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine şüphelilerin seçtiği ve örgüt adına karlı görünen hastanelere yatırıldığı bildiriliyor.

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanık Gıyasettin Mert Özdemir'in ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Sekizi kadın 44 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor.

İddianamede ayrıca, "dolandırıcılık" suçu işlenerek maddi menfaat temin edilen sorumlu hastaneler ve şirketler için de tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, bunların kapatılıp mal varlıklarına el konulması talep ediliyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da 1 hastanenin ruhsatı iptal edildi.

Bu hastanelerde tedavi gören bebekler ve hastalar ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edildi.

Yenidoğan çetesine ilişkin soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında ölümle tehdit edenler de tutuklandı.

İlk duruşmadaki karar doğrultusunda, tutuksuz yargılanan sanıklardan Mehmet Gürül, Murat Mantuş, Şeyhmus Çelik ve Ali Dirik de tutuklanmıştı.

Tutuklanması talep edilen firari Ali Aksu, Serenay Şenkalaycı ve Ceren Hatice Kırım'ı yakalamaya yönelik çalışmalar ise sürüyor.