Hilvan'a Kırsal Ulaşım Yatırımları - Son Dakika
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Hilvan'a Kırsal Ulaşım Yatırımları

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Şanlıurfa, Hilvan'da kırsal ulaşımı güçlendirmek için 240 milyon TL yatırım yaparak yolları modernize ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kırsal ulaşımı güçlendirmek amacıyla il genelinde sürdürdüğü yol yatırımlarına Hilvan ilçesinde aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, sıcak asfalt çalışmalarını ve ulaşıma açılan beton yolu yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Başkan Gülpınar, ziyaret kapsamında Hilvan ilçesine bağlı Kuskunlu Kırsal Mahallesi'nde muhtarlar, kanaat önderleri ve vatandaşlarla da bir araya geldi. Bölge sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Gülpınar, ulaşım yatırımlarının kırsal mahallelerin yaşam kalitesini artıracağını belirtti.

BAŞKAN GÜLPINAR: “KIRSAL MAHALLELER MODERN VE GÜVENLİ YOLLARA KAVUŞUYOR”

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Mehmet Kasım Gülpınar, yürütülen çalışmaların bölge açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Hilvan'a Kırsal Ulaşım Yatırımları

HİLVAN VİRANŞEHİR’E BAĞLANACAK

Başkan Mehmet Kasım Gülpınar, Siverek, Hilvan, Haliliye ve Şanlıurfa'yı birbirine bağlayacak önemli bir ulaşım projesini hayata geçirmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, “Hilvan'dan başlayıp Gölebakan'dan Taşlı'ya kadar uzanan 16 kilometrelik, 6,5 metre genişliğindeki beton yolu tamamladık. Gerçekten oldukça kaliteli ve geniş bir yol oldu" dedi.

Ayazca güzergâhından Dağyanı'na kadar uzanacak 28 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasının da başladığını belirten Gülpınar, bu yatırımın yaklaşık 20-21 kırsal mahalleyi ilgilendirdiğini ve Viranşehir- Mardin yoluna bağlantı sağlayacağını ifade etti.

Hilvan'a Kırsal Ulaşım Yatırımları

HİLVAN’A 240 MİLYON TL YATIRIM

Toplamda yaklaşık 44 kilometrelik yol yatırımının bugünkü maliyetinin 230-240 milyon lira seviyesinde olduğunu kaydeden Gülpınar, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

Kırsal yol yatırımlarının önemine değinen Gülpınar, "Biz yolun medeniyet olduğuna inanıyoruz. İnsanların hastası, yaşlısı, engellisi olur; düğünü, taziyesi ve günlük yaşamı olur. Yol olmadığında bunların hiçbirini sağlıklı şekilde gerçekleştirmek mümkün değildir. Şanlıurfa gibi kırsal alanı oldukça geniş bir şehirde yapılması gereken çok iş olduğunu biliyoruz. Bu nedenle kırsal ulaşım yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR: "BÖYLE BİR HİZMETİ İLK KEZ GÖRÜYORUZ"

Bölge sakinleri ise yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar, yıllardır bekledikleri kaliteli yolların hayata geçirilmesinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve ekiplerine teşekkür ederek, yeni yolların ulaşımı büyük ölçüde kolaylaştıracağını söyledi.

Bu arada Hilvan-Haliliye-Siverek ilçelerini birbirine bağlayan Gölebakan, Arcabulak, Akıncık, Kuskunlu, Susam, Ayazca, Beyali ve Taşlı grup yolunda 16 kilometrelik beton yol yapım tamamlandı.

Haliliye ile Siverek ilçelerini birbirine bağlayan Dağyanı, Yeniköy, Payamlı, Çadırlı, Başbük, Şeyhcafer, Yıldız, Koşarlar, Ortaçlı ve Ayazca güzergâhını kapsayan 28 kilometrelik grup yolunda da sıcak asfalt serimine başlandı.

Hilvan'a Kırsal Ulaşım Yatırımları

BÜYÜKŞEHİR’DEN HİLVAN'A 3 YILDA 280,9 MİLYON TL YOL YATIRIMI

Öte yandan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2024-2026 yılları arasında Hilvan ilçesinde toplam 196 kilometrelik yol çalışması gerçekleştirildi.

Yatırımlar kapsamında 108 kilometre 1. kat sathi kaplama çalışması gerçekleştirilirken bu çalışmalar için 145 milyon 200 bin TL, 70 kilometre 2. kat sathi kaplama çalışması için 70 milyon TL, 18 kilometre beton yol yapımı için ise 65 milyon 700 bin TL yatırım yapıldı. Toplamda Hilvan ilçesine 280 milyon 900 bin TL tutarında yol yatırımı gerçekleştirildi.

2024 yılında 45 kilometre, 2025 yılında 48 kilometre, 2026 yılında ise 103 kilometre yol çalışması gerçekleştirildi. Böylece üç yıllık süreçte Hilvan ilçesinde toplam 196 kilometrelik yol ağı yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Böylece Hilvan ilçesinde son üç yılda gerçekleştirilen yol yatırımlarının toplam maliyeti 280 milyon 900 bin TL'ye ulaştı.

Toplamda 196 kilometrelik yol ağı yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kaynak: Haber Platformu

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Son Dakika

Son Dakika Şanlıurfa Belediyesi Hilvan'a Kırsal Ulaşım Yatırımları - Son Dakika

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