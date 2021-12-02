2 Aralık Perşembe Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR
13: 00 GZT Giresunspor - Ankara Demirspor13: 00 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Arnavutköy Belediye 14: 00 Menemenspor - Hekimoğlu Trabzon 15: 00 MKE Ankaragücü - Nazilli Belediyespor 15: 00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Akhisarspor 17: 00 Göztepe - Kahta 02 Spor 19: 00 İttifak Holding Konyaspor - Van Spor FK 21: 00 Gaziantep FK - Sakaryaspor
FENERBAHÇESarı-lacivertli ekip Çaykur Rizespor maçının hazırlıklara devam edecek.
BEŞİKTAŞ17.00 Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
GALATASARAY11.00 Sarı-kırmızılı ekip Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü
TRABZONSPORYeniden başkan adaylığını açıklayan Ahmet Ağaoğlu, yönetim listesini Divan Kurulu'na sundu.Ağaoğlu'nun yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: ASİL: Ahmet Ali Ağaoğlu, Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Müminhan Bilgin, Yalçın Orhan, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Kibar Yaşar Güven, Serdar Ekrem Şirin, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Ali Haydar Gedikli, Esat Emanet, Faruk Hacı Haliloğlu, Şemsettin HancıYEDEK: Lokman Sadıklar, Ertuğ Özarman, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, Vahap Öztel, İbrahim Tüfekci, İbrahim Aydın
PFDK VE TAHKİM Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
HENTBOL11.00 A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın yeni teknik kadrosu açıklanacak.
BASKETBOLEuroleague - 20: 00 CSKA Moscow - Panathinaikos20: 45 Fenerbahçe Beko - AS Monaco21: 00 Zalgiris Kaunas - Bitci Baskonia21: 30 Bayern München - Asvel Lyon-Villeurbanne22: 45 Real Madrid - Maccabi FOX Tel Aviv
-Euroleague Kadınlar - 19: 30 Elitzur Ramla - Bellona Kayseri Basketbol 20: 00 Sopron Basket - Basket Landes 20: 00 Prometey - Elazığ İl Özel İdare 20: 00 Gorzow Wielkopolski - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi20: 00 Horizont Minsk - Lublin 20: 00 DVTK Miskolc - OGM Ormanspor
21: 00 Panathinakos - Hatayspor
Kaynak: DHA
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