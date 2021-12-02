2 Aralık Perşembe Spor Gündemi

PFDK VE TAHKİM Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

TRABZONSPORYeniden başkan adaylığını açıklayan Ahmet Ağaoğlu , yönetim listesini Divan Kurulu'na sundu.Ağaoğlu'nun yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: ASİL: Ahmet Ali Ağaoğlu , Ertuğrul Doğan , Ömer Sağıroğlu, Müminhan Bilgin, Yalçın Orhan, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Kibar Yaşar Güven, Serdar Ekrem Şirin, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman , Ali Haydar Gedikli, Esat Emanet, Faruk Hacı Haliloğlu, Şemsettin HancıYEDEK: Lokman Sadıklar, Ertuğ Özarman, Coşkun Öztürk , Ahmet Beşir, Vahap Öztel, İbrahim Tüfekci, İbrahim Aydın

FENERBAHÇESarı-lacivertli ekip Çaykur Rizespor maçının hazırlıklara devam edecek.

Bahçeli'nin ardından Yavaş'a yönelik bir tehdit de yardımcısından: İkazlarımızı dikkate almalı, almazsa kendisi bilir