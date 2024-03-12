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- 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları sona erdi

İSTANBUL - Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) heyecan bugün oynanan müsabakalarla sona erdi.

Resmi açılışı 2 Mart'ta yapılan ancak 29 Şubat'ta müsabakaların başladığı oyunlar, bugün yapılan satranç ve futsal maçlarıyla tamamlandı.

Erkekler futsalda altın madalyayı İran kazandı

Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan final maçında İran, Japonya'yı ilk yarısı 1-1 biten maçta 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. İran altın madalya alırken, Japonya ise gümüş madalyada kaldı. Üçüncülük maçında ise Brezilya, İspanya'yı 8-4 yenerek bronz madalya kazandı.

Satranç klasik takımda şampiyonlar belli oldu

Satranç klasik takım kategorisinde kadınlarda Ukrayna 1, erkeklerde ise Hırvatistan şampiyon oldu. Yakutiye Gençlik Merkezi'ndeki müsabakalara kadınlarda 10 ülke 13 takımla katıldı. Türkiye, Ukrayna ve Kazakistan ikişer takıma mücadele etti. Toplam 7 tur üzerinden yapılan müsabakalar sonucunda Ukrayna 1 altın

madalya, Polonya gümüş madalya, Macaristan ise bronz madalya aldı. Türkiye 1 Takımı 10'uncu, Türkiye 2 Takımı ise 12'nci oldu.

Erkeklerde ise 13 ülke müsabakalara katıldı. Toplam 7 tur üzerinden oynanan erkekler klasik takımlarda altın madalyayı Hırvatistan, gümüş madalyayı Polonya, bronz madalyayı ise Kazakistan aldı. Türkiye ise 12. oldu.

Ukrayna zirvede tamamladı

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) en başarılı ülke Ukrayna oldu. Ukrayna 10 altın, 5 gümüş, 4 bronz madalya olmak üzere toplam 19 madalyayla ülkeler sıralamasında zirvede yer aldı. Ukrayna'yı Çin ve Avusturya takip etti.

Oyunlara 36 ülke katılırken, 19 farklı ülke madalya alma başarısı gösterdi. Toplam 6 branşta, 102 madalya verildi. Türkiye ise organizasyonu madalyasız tamamladı.

Takım Altın Gümüş Bronz Toplam

1-Ukrayna 10 5 4 19

2-Çin 7 7 6 20

3- Avusturya 6 1 3 10

4- Polonya 5 4 - 9

5- İtalya 1 3 2 6

6- Fransa 1 2 5 8

7- Hırvatistan 1 1 - 2

8- Letonya 1 - - 1

8- İspanya 1 - - 1

8- İran 1 - - 1

11-Japonya - 4 3 7

12- Almanya - 3 2 5

13- Güney Kore - 2 2 4

14-Macaristan - 1 2 3

15-Brezilya - 1 1 2

16- Sırbistan - - 1 1

16- Slovakya - - 1 1

16- İsviçre - - 1 1

16- Kazakistan - - 1 1