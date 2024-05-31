2024-2025 Süper Lig Sezonunda 19 Takım Mücadele Edecek

Spor

Süper Lig'de Galatasaray 'ın şampiyonluğuyla tamamlanan 2023-2024 sezonun ardından önümüzdeki sezon mücadele edecek 19 takım da netleşti. İstanbulspor Fatih Karagümrük ve MKE Ankaragücü bir alt lige düşerken, Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda Eyüpspor , Göztepe ve Bodrum FK yer alacak. 9 Ağustos Cuma günü başlayacak 2024-2025 sezonunda 19 takım mücadele edecek.

İSTANBUL'DAN 6 TAKIM

Süper Lig'de yeni sezonda 6 İstanbul ekibi yer alacak. Geçtiğimiz sezon 8 İstanbul takımı Süper Lig'de boy gösterirken; İstanbulspor, Pendikspor ve Fatih Karagümrük, Süper Lig'e veda etti. 1'inci Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Eyüpspor ile birlikte Süper Lig'de İstanbul takımı sayısı 6 oldu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa ve Eyüpspor, Süper Lig'de İstanbul'u temsil edecek.

2 SENE SONRA BAŞKENT TAKIMI YOK

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon başkent Ankara'yı sadece MKE Ankaragücü temsil etmişti. Sarı-lacivertli ekibin küme düşme üzüntüsü yaşamasının ardından yeni sezonda başkent Ankara takımı yer almayacak. 2 yılın ardından Süper Lig'de bir sezonda başkent takımı olmayacak. Süper Lig'de son olarak 2021-22 sezonunda başkenti temsil eden takım yer almamıştı.

KARADENİZ'DEN 3 EKİP

Yeni sezonda Karadeniz'i 3 takım temsil edecek. Trabzonspor, Rizespor ve Samsunspor ligde kozlarını paylaşacak.

AKDENİZ'DEN 4 TAKIM KATILIYOR

Akdeniz'den ise 4 ekip katılacak. Antalyaspor, Alanyaspor, Adana Demirspor ve Hatayspor, 2024-2025 sezonunda Akdeniz'i temsil edecek.

EGE'DEN 2 YENİ TEMSİLCİ

Süper Lig'in yeni takımları Göztepe ve Bodrum FK, bu sezon Ege'yi temsil edecek 2 takım olacak.

İÇ ANADOLU'DAN 3 TAKIM

Yeni sezonda İç Anadolu'dan yine Kayserispor, Konyaspor ve Sivasspor ekipleri katılacak.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DAN TEK TAKIM

Süper Lig'de Güneydoğu Anadolu'yu temsil edecek tek takım ise Gaziantep FK olacak.

9 SEMT TAKIMI YER ALACAK

İstanbul'dan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir, Eyüpspor ve Kasımpaşa'nın yanı sıra, Bodrum FK, Göztepe ve Alanyaspor da semt takımları olarak ligde boy gösterecek,