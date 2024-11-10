3. Lig 10. Hafta Maç Sonuçları - Son Dakika
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3. Lig 10. Hafta Maç Sonuçları

Nesine 3. Lig'de 10. hafta maçları tamamlandı, çeşitli takımlar galip geldi.

10.11.2024 16:46
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Nesine 3. Lig'de 10. hafta maçları sona erdi.

Bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

23 Elazığ FK-Silifke Belediyespor: 3-2

Artvin Hopaspor-HG Hospital Kahramanmaraşspor: 0-0

Karşıyaka-Muşspor: 2-1

Düzce Cam Düzcespor-Ergene Velimeşespor: 4-0

Kırşehir Futbol- Bursaspor: 1-2

Kemerkent Bulvarspor- Belediye Kütahyaspor: 2-2

Kuşadasıspor- Tokat Belediye Plevnespor: 1-0

2. Grup

Muğlaspor-T. Metal 1963 Spor: 1-0

Amasyaspor- İnegöl Kafkasspor: 3-1

Smart Holding Çayelispor- Adıyaman FK: 1-0

Tire 2021 FK- Nevşehir Belediyespor: 0-0

Onuksports Kelkit Hürriyetspor- Uşakspor: 0-2

Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor- Balıkesirspor: 1-0

3. Grup

52 Orduspor FK- Pazarspor: 2-1

Osmaniyespor-Viranşehir Belediyespor: 3-0

Bayburt Özel İdarespor- Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 1-1

Yozgat Belediyesi Bozokspor-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor: 1-0

Alanya 1221 Futbol-Çankayaspor: 4-1

Çorluspor 1947- Aliağa Futbol: 0-2

Karabük İdmanyurdu- Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-2

4. Grup

Kolibri Ağrı 1970- İzmir Çoruhlu FK: 2-1

Kırıkkale FK-Orduspor 1967: 2-1

Zonguldakspor- Mardin 1969 Spor: 1-0

Sebat Gençlikspor- Denizlispor: 7-0

Solwie Enerji Erciyes 38 Futbol-Polatlı 1926 Spor: 1-0

Büyükçekmece Tepecikspor- Bursa Nilüfer Futbol: 0-0

Edirnespor-7 Eylül Turgutlu 1984: 2-1

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 3. Lig 10. Hafta Maç Sonuçları - Son Dakika

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