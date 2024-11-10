Nesine 3. Lig'de 10. hafta maçları sona erdi.
Bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
23 Elazığ FK-Silifke Belediyespor: 3-2
Artvin Hopaspor-HG Hospital Kahramanmaraşspor: 0-0
Karşıyaka-Muşspor: 2-1
Düzce Cam Düzcespor-Ergene Velimeşespor: 4-0
Kırşehir Futbol- Bursaspor: 1-2
Kemerkent Bulvarspor- Belediye Kütahyaspor: 2-2
Kuşadasıspor- Tokat Belediye Plevnespor: 1-0
2. Grup
Muğlaspor-T. Metal 1963 Spor: 1-0
Amasyaspor- İnegöl Kafkasspor: 3-1
Smart Holding Çayelispor- Adıyaman FK: 1-0
Tire 2021 FK- Nevşehir Belediyespor: 0-0
Onuksports Kelkit Hürriyetspor- Uşakspor: 0-2
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor- Balıkesirspor: 1-0
3. Grup
52 Orduspor FK- Pazarspor: 2-1
Osmaniyespor-Viranşehir Belediyespor: 3-0
Bayburt Özel İdarespor- Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 1-1
Yozgat Belediyesi Bozokspor-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor: 1-0
Alanya 1221 Futbol-Çankayaspor: 4-1
Çorluspor 1947- Aliağa Futbol: 0-2
Karabük İdmanyurdu- Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-2
4. Grup
Kolibri Ağrı 1970- İzmir Çoruhlu FK: 2-1
Kırıkkale FK-Orduspor 1967: 2-1
Zonguldakspor- Mardin 1969 Spor: 1-0
Sebat Gençlikspor- Denizlispor: 7-0
Solwie Enerji Erciyes 38 Futbol-Polatlı 1926 Spor: 1-0
Büyükçekmece Tepecikspor- Bursa Nilüfer Futbol: 0-0
Edirnespor-7 Eylül Turgutlu 1984: 2-1
Son Dakika › Spor › 3. Lig 10. Hafta Maç Sonuçları - Son Dakika
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