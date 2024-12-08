Nesine 3. Lig'in 14. haftasında 1, 3 ve 4. Grup'ta maçlar tamamlanırken, 2. Grup'ta da 7 karşılaşma yapıldı.
Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
23 Elazığ FK-Kemerkent Bulvarspor: 2-2
Artvin Hopaspor- Kırşehir Futbol: 1-3
Bornova 1877- Bursaspor: 1-7
Karşıyaka- Belediye Kütahyaspor: 1-1
Düzce Cam Düzcespor-Silifke Belediyespor: 2-0
Tokat Belediye Plevnespor-HG Hospital Kahramanmaraşspor: 1-1
Ergene Velimeşespor- Anadolu Üniversitesi: 0-3
Muşspor-Kuşadasıspor: 1-0
2. Grup
Amasyaspor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor: 0-0
Smart Holding AŞ Çayelispor- Uşakspor: 1-0
Tire 2021 FK- Fatsa Belediyespor: 3-2
Etimesgut Belediyespor-T.Metal 1963: 2-2
Balıkesirspor- İnegöl Kafkasspor: 2-0
Beykoz İshaklıspor- Adıyaman FK: 3-1
Nevşehir Belediyespor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-0
3. Grup
52 Orduspor-Çorluspor 1947: 1-1
Osmaniyespor- Alanya 1221: 2-0
Bayburt Özel İdarespor-Çankayaspor: 2-0
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Aliağa Futbol: 0-0
1923 Mustafakemalpaşaspor- Pazarspor: 0-1
Ayvalıkgücü Belediyespor-Viranşehir Belediyespor: 1-0
Küçükçekmece Sinopspor- Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 1-1
10 Numara Sportif Efeler 09- Karabük İdmanyurduspor: 3-1
4. Grup
Kolibri Ağrı 1970- Büyükçekmece Tepecikspor: 2-1
AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Solwie Enerji Erciyes 38: 2-1
Kırıkkale FK-Polatlı 1926: 1-1
Zonguldakspor- Bursa Nilüfer: 1-1
7 Eylül Turgutlu 1984- Niğde Belediyespor: 1-1
Denizlispor-Orduspor 1967: 0-1
Mardin 1969- Edirnespor: 6-1
Son Dakika › Spor › 3. Lig 14. Haftada Maçlar Tamamlandı - Son Dakika
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