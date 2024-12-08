3. Lig 14. Haftada Maçlar Tamamlandı - Son Dakika
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3. Lig 14. Haftada Maçlar Tamamlandı

Nesine 3. Lig'de 14. hafta maçları sona erdi. Gruplarda dikkat çeken sonuçlar alındı.

08.12.2024 17:47
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Nesine 3. Lig'in 14. haftasında 1, 3 ve 4. Grup'ta maçlar tamamlanırken, 2. Grup'ta da 7 karşılaşma yapıldı.

Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

23 Elazığ FK-Kemerkent Bulvarspor: 2-2

Artvin Hopaspor- Kırşehir Futbol: 1-3

Bornova 1877- Bursaspor: 1-7

Karşıyaka- Belediye Kütahyaspor: 1-1

Düzce Cam Düzcespor-Silifke Belediyespor: 2-0

Tokat Belediye Plevnespor-HG Hospital Kahramanmaraşspor: 1-1

Ergene Velimeşespor- Anadolu Üniversitesi: 0-3

Muşspor-Kuşadasıspor: 1-0

2. Grup

Amasyaspor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor: 0-0

Smart Holding AŞ Çayelispor- Uşakspor: 1-0

Tire 2021 FK- Fatsa Belediyespor: 3-2

Etimesgut Belediyespor-T.Metal 1963: 2-2

Balıkesirspor- İnegöl Kafkasspor: 2-0

Beykoz İshaklıspor- Adıyaman FK: 3-1

Nevşehir Belediyespor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-0

3. Grup

52 Orduspor-Çorluspor 1947: 1-1

Osmaniyespor- Alanya 1221: 2-0

Bayburt Özel İdarespor-Çankayaspor: 2-0

Yozgat Belediyesi Bozokspor-Aliağa Futbol: 0-0

1923 Mustafakemalpaşaspor- Pazarspor: 0-1

Ayvalıkgücü Belediyespor-Viranşehir Belediyespor: 1-0

Küçükçekmece Sinopspor- Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 1-1

10 Numara Sportif Efeler 09- Karabük İdmanyurduspor: 3-1

4. Grup

Kolibri Ağrı 1970- Büyükçekmece Tepecikspor: 2-1

AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Solwie Enerji Erciyes 38: 2-1

Kırıkkale FK-Polatlı 1926: 1-1

Zonguldakspor- Bursa Nilüfer: 1-1

7 Eylül Turgutlu 1984- Niğde Belediyespor: 1-1

Denizlispor-Orduspor 1967: 0-1

Mardin 1969- Edirnespor: 6-1

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 3. Lig 14. Haftada Maçlar Tamamlandı - Son Dakika

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