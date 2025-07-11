54. Deniz Kuvvetleri Kupası Tanıtıldı - Son Dakika
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54. Deniz Kuvvetleri Kupası Tanıtıldı

54. Deniz Kuvvetleri Kupası Tanıtıldı
11.07.2025 12:55
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TAYK-AKPA 54. Deniz Kuvvetleri Kupası, 14-18 Temmuz'da İstanbul-Göcek rotasında düzenlenecek.

TAYK-AKPA 54'üncü Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı'nın tanıtım toplantısı Beşiktaş'taki Deniz Müzesi Komutanlığı'nda yapıldı. Lansmanda açılış konuşmasını yapan Türkiye Açık Deniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) Genel Müdürü Can Giray, "Bu yıl 54'üncüsünü yapıyoruz. Türkiye'de 50 yıldır aynı şeyi yapmak oldukça zor biliyorsunuz. İstikrarlı bir şekilde 54 yıldır, bu 54'üncü yılı. Aynı yarışı yapmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Türkiye'nin en uzun rotalı tek etaplı yat yarışı olan TAYK-AKPA 54'üncü Deniz Kuvvetleri Kupası'nın tanıtım toplantısı Beşiktaş Deniz Müzesi Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. 14-18 Temmuz tarihleri arasında İstanbul- Göcek rotasında düzenlenecek yarış, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) organizasyonu ile yürütülüyor. İspanya, Estonya, Rusya, İtalya ve Türkiye'den toplam 30 tekne yarışa katılacak.

Tanıtım toplantısında konuşan TAYK Genel Müdürü Can Giray, "Hepimizin ortak kültürel ve tarihi mirası olan bu güzel müzedeki bildiğim kadarıyla Avrupa'nın en büyük deniz müzesi diye biliyorum. Tarihimizin inanılmaz zenginliklerini bize gösteren bir mekan. Bu ülkede özgürce yelken yapabiliyorsak Mustafa Kemal Atatürk'e de derinden sevgi, saygı ve çok özlediğimizi belirtmek istiyorum" dedi.

'CESARET İSTİYOR '

Can Giray, "Bu yıl 54'üncüsünü yapıyoruz. Türkiye'de 50 yıldır aynı şeyi yapmak oldukça zor biliyorsunuz. İstikrarlı şekilde 54 yıldır, bu 54'üncü yılı. Aynı yarışı yapmaktan mutluluk duyuyoruz her şeyden önce. Artık formatını son 2 senedir değiştirdiğimiz bir yarış. Çok uzun bir yarış oldu. İstanbul'dan başlayacak ve Göcek'te bitecek. Yaklaşık 555 mil. Dolayısıyla teknik zorluğu da son derece yüksek. Her ekibin katılmasını zaten beklemiyoruz. Çünkü buna hem deneyim hem de donanım olarak yeterli olduğuna inananlar ancak katılabiliyor. Biraz cesaret istiyor çünkü. Bizim normalde İstanbul'da yaptığımız günlük yarışlara benzemiyor" şeklinde konuştu.

'İNANIYORUM Kİ ÖNÜMÜZDEKİ 5 SENE İÇERİSİNDE AVRUPA YARIŞ LİSTELERİNE GİRECEĞİZ'

Can Giray, "İstanbul'dan başlayacağız ve Fethiye Körfezi, Göcek'te biten bir yarış. 555 mil ki oldukça zor. Şöyle düşünün, vardiyalı bir şekilde uyumanız lazım. Personeli değiştirmemiz lazım. Dümen tutanların hiç yorulmaması gerekiyor. Ayrıca yiyecek ve içeceğinizin eksik olmaması gerekiyor. Çünkü herhangi bir yerde malzeme alma şansınız yok. Teknenizin çok bakımlı olması gerekiyor. Akdeniz, Ege, Marmara, hırçın denizler biliyorsunuz. Her zaman durgun olmayabiliyor. Bazen de fırtınamsı havalar sizi karşılıyor. Dolayısıyla teknik zorluğu oldukça yüksek olan, inanıyorum ki önümüzdeki 5 sene içerisinde de Avrupa yarış listelerine girecek olan iddialı bir yarış" ifadelerini kullandı.

'YARIŞTA DERECEYE GİRENLER 18 TEMMUZ'DA GÖCEK'TE BELLİ OLACAK'

AKPA Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Darcan, "555 deniz miline uzunluğundaki zorlu parkur bu yılda yarışçılarımıza unutulmaz bir deneyim yaşatacaktır. Hiç mola verilmeden tamamlanacak olan yarışın ardından 18 Temmuz akşamı Göcek'te yine AKPA kimya sponsorluğuyla gerçekleştirilecek ödül töreniyle dereceye giren ekiplere ödülleri verilecektir. Bu zorlu ve heyecan verici yarışın bir parçası olmak bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Yelken sporuna olan sevgimizi ve desteğimizi, Deniz Kuvvetleri Kupası aracılığıyla daha geniş kitlelerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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