8-0'lık tarihi zafer Avrupa'yı salladı! Herkes Fenerbahçe'yi konuşuyor

Fenerbahçe'nin Eyüp spor'u 8-0 mağlup ederek kulüp tarihinin en farklı galibiyetini aldığı karşılaşma Avrupa basınında geniş yer buldu. Dış basının manşetlerinde 4 gol atan Vedat Muriqi ile 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Mason Greenwood öne çıktı.

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor karşısında aldığı farklı galibiyet, Türkiye sınırlarını aşarak Avrupa basınının da gündemine oturdu.

Sarı-lacivertlilerin 8-0'lık zaferi birçok ülkede spor gazetelerinin manşetlerinde yer alırken, özellikle Vedat Muriqi'nin 4 gollük performansı dikkat çekti.

ALMANYA'DAN MURİQİ VURGUSU

Alman Liga Blatt, "8-0! Muriqi dört golle parladı: Fenerbahçe, Eyüpspor'u ezdi!" başlığını kullandı. Haberde, Fenerbahçe'nin çalkantılı haftaların ardından farklı galibiyetle önemli bir dönüş yaptığı ve 4 gol atan Muriqi'nin öne çıktığı belirtildi.

PORTEKİZ'DE 8 GOLLÜK ZAFER

Portekiz'in A Bola gazetesi, "Sekiz gol! Fenerbahçe yıkıcı bir performans sergiliyor" başlığıyla karşılaşmayı okuyucularına duyurdu. Haberde, sarı-lacivertlilerin ilk yarıda maçı büyük ölçüde bitirdiği ve ikinci yarının gol farkını artırmaya dönüştüğü ifade edildi.

İSPANYOL BASINI MURİQİ VE GREENWOOD'U YAZDI

Mundo Deportivo, Fenerbahçe'nin tarihindeki en farklı galibiyete dikkat çekerken Muriqi'nin 4, Greenwood'un ise 2 gol attığını öne çıkardı.

Marca da "Muriqi 8-0'lık ezici galibiyette dört gol attı" başlığını kullandı. AS ise Muriqi'nin 4 gollük performansını öne çıkararak Fenerbahçe'nin kötü geçen dönemin ardından yeniden çıkış yakaladığını yazdı.

KOSOVA'DA "TEK BAŞINA YIKTI" YORUMU

Kosova merkezli Periskopi, "55 dakikada dört gol; Muriqi, Eyüpspor'u adeta tek başına yıktı" başlığıyla yıldız futbolcunun performansına dikkat çekti. Haberde, Muriqi'nin 8-0'lık galibiyette attığı 4 golle Fenerbahçe taraftarlarına unutulmaz bir şov sunduğu belirtildi.

İTALYA VE FRANSA'DA DA GÜNDEM FENERBAHÇE

İtalyan Tuttomercatoweb, Fenerbahçe'nin 8-0'lık galibiyetinde Muriqi'nin 4 golünü ve Guendouzi'nin golünü öne çıkardı. Fransız L'Equipe ise Muriqi'nin 4, Greenwood'un 2 ve Guendouzi'nin 1 golüne dikkat çekerek Fenerbahçe'nin farklı galibiyetle yeniden çıkış yakaladığını yazdı.

Foot Mercato da Greenwood'un performansını öne çıkararak İngiliz futbolcunun 2 gol ve 1 asistle galibiyette önemli rol oynadığını vurguladı.