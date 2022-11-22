Yaşamını yitiren gazeteci Hıncal Uluç toprağa verildi - Son Dakika
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Yaşamını yitiren gazeteci Hıncal Uluç toprağa verildi

22.11.2022 15:55

83 yaşında yaşamını yitiren gazeteci ve spor yorumcusu Hıncal Uluç, Zincirlikuyu'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine spor, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

Türkiye'nin duayen gazetecilerinden biri olan Hıncal Uluç, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilen Uluç'u son yolculuğunda spor, sanat ve siyaset dünyasından sevenleri yalnız bırakmadı.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Gazeteci ve spor yorumcusu Hıncal Uluç, İstanbul'da tedavi gördüğü özel hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti. Uluç için sabah saatlerinde çalıştığı Sabah Gazetesi önünde tören düzenlendi. Törenin ardından Uluç'un naaşı Zincirlikuyu Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Hıncal Uluç'un ağabeyi Öcal Uluç, ailesi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Milletvekili Mahir Ünal, eski Başbakan Tansu Çiller, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Kulübü eski Başkanı Faruk Süren, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sunay Akın, Ender Bilgin, spor ve medya camiasından birçok isim katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Hıncal Uluç, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Hayatını kaybeden usta gazeteci Hıncal Uluç, son yolculuğuna uğurlandı

"HAYATTA EN SEVDİĞİM İNSAN HINCAL'DI"

Hıncal Uluç'un ağabeyi Öcal Uluç , "O benim sadece kardeşim değil aynı zamanda meslektaşımdı. Sırdaşımdı, dostumdu. Herkes bilir ki hayatta en sevdiğim insan Hıncal'dı. Benim dünyamın yarısı yok. Ben ondan 3-4 ay önce başladım mesleğe. Ben mutfakta kaldım o akıllılık etti, mutfak dışını tercih etti. O yönettiği dergileriyle, gazeteleriyle Türk basınına başka bir dünya kapısı açtı." dedi.

"KİTABIN ORTASINDAN KONUŞMA TARZINI BENİMSEMİŞTİ"

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, "45 seneye yakın bir dostluğumuz vardı. Kendine münhasır bir insandı. Toplumda gerekli olan kitabın ortasından konuşma tarzını benimsemiştir. En yakın dostlarını bile en acımasız şekilde eleştirmekten geri kalmazdı." diye konuştu.

Hayatını kaybeden usta gazeteci Hıncal Uluç, son yolculuğuna uğurlandı

"İYİ BİR GALATASARAYLI'YDI"

Galatasaray Kulübü eski Başkanı Faruk Süren, "Hıncal Uluç'un iyi Galatasaraylı olduğunu belirterek Galatasaray'ı eleştirmiyor anlamına gelmesin, Galatasaray'ı ve yöneticilerini eleştirirdi." dedi.

"SEVENİ KADAR SEVMEYENİ DE VARDI"

Ağabey demekten çok keyif aldığı bir meslek büyüğünü kaybettiğini söyleyen spor yorumcusu Ender Bilgin, "Evinde misafir olmaktan çok mutlu olduğum bir yakınımı kaybettim. Zor bir insandı. Seveni kadar sevmeyeni de vardı. O'nu yakından tanıyanlar için çok iyi bir insandı." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden usta gazeteci Hıncal Uluç, son yolculuğuna uğurlandı

"YILLAR BOYUNCA DOSTLUĞUNU YAKINDAN HİSSETTİK"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Hıncal ağabey çok donanımlı bir insandı. Özellikle kültür ve sanata çok kıymet verirdi. Yıllar boyunca dostluğunu yakından hissettik." dedi.

"MEKANI CENNET OLSUN"

Eski Başbakan Tansu Çiller, "Gençlere çok mesajları vardı. Onları keyifle anlatırdı. Mekanı cennet olsun." şeklinde konuştu.

Hayatını kaybeden usta gazeteci Hıncal Uluç, son yolculuğuna uğurlandı

"HAFIZA NİTELİĞİNDE BİR İNSANDI"

AK Parti Milletvekili Mahir Ünal, Hıncal Uluç'un duruşuyla örnek olduğunu belirterek "Hıncal Uluç hafıza niteliğinde bir insandı. Cumhurbaşkanımız ve partimizin taziyelerinizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

"CESUR BİR İNSANDI LAFINI ESİRGEMEZDİ"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise Çok değerli ve kıymetli bir insandı. Toplumda bazı yerlerde insanların değeri ve kıymeti her zaman ayrı bir yer ifade ediyor. Hıncal ağabey bunlardan bir tanesiydi. Cesur bir insandı lafını esirgemezdi şeklinde konuştu.

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Hıncal Uluç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yaşamını yitiren gazeteci Hıncal Uluç toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaşamını yitiren gazeteci Hıncal Uluç toprağa verildi - Son Dakika
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