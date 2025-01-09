Günlük Spor Haberleri

Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)
18.00 Gaziantep FK - İstanbulspor (Gaziantep)
20.30 Kasımpaşa - Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
- C Grubu
15.30 Çorum FK - Konyaspor (Çorum Şehir)
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah-beyazlılarda Bodrum FK maçının hazırlıkları devam edecek.
GALATASARAY
- Galatasaray, Türkiye Kupası'nda sahasında Başakşehir FK ile 2-2 berabere kaldı.
PFDK VE TAHKİM
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
HAKEMLER AÇIKLANACAK
- Süper Lig'in 19'uncu haftasında görev alacak hakemler belli olacak.
İSPANYA SÜPER KUPA YARI FİNALİ
22.00 Real Madrid - Mallorca (Arda Güler)
BASKETBOL
- EuroLeague
20.45 Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin
- Kadınlar FIBA Avrupa Kupası
20.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring - LDLC ASVEL
22.00 UFAB 49 - Beşiktaş
VOLEYBOL
- CEV Volleyball Cup Kadınlar Play Off
19.00 Kuzeyboru Igor Gorgonzola Novara
- CEV Şampiyonlar Ligi Kadınlar 4. Raund
21.00 Tent Obrenovac - Eczacıbaşı Dynavit
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