Günlük Spor Haberleri

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Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)18.00 Gaziantep FK - İstanbulspor (Gaziantep)20.30 Kasımpaşa - Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)- C Grubu15.30 Çorum FK - Konyaspor (Çorum Şehir)BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılarda Bodrum FK maçının hazırlıkları devam edecek.

09.01.2025 10:12
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Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

18.00 Gaziantep FK - İstanbulspor (Gaziantep)

20.30 Kasımpaşa - Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

- C Grubu

15.30 Çorum FK - Konyaspor (Çorum Şehir)

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlılarda Bodrum FK maçının hazırlıkları devam edecek.

GALATASARAY

- Galatasaray, Türkiye Kupası'nda sahasında Başakşehir FK ile 2-2 berabere kaldı.

PFDK VE TAHKİM

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

HAKEMLER AÇIKLANACAK

- Süper Lig'in 19'uncu haftasında görev alacak hakemler belli olacak.

İSPANYA SÜPER KUPA YARI FİNALİ

22.00 Real Madrid - Mallorca (Arda Güler)

BASKETBOL

- EuroLeague

20.45 Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin

- Kadınlar FIBA Avrupa Kupası

20.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring - LDLC ASVEL

22.00 UFAB 49 - Beşiktaş

VOLEYBOL

- CEV Volleyball Cup Kadınlar Play Off

19.00 Kuzeyboru Igor Gorgonzola Novara

- CEV Şampiyonlar Ligi Kadınlar 4. Raund

21.00 Tent Obrenovac - Eczacıbaşı Dynavit

Kaynak: DHA

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