96. Gazi Koşusu'nu Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı Secret Power kazandı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına kesintisiz olarak 1927'den bu yana koşulan, Türk atçılığının büyük derbisi 96. Gazi Koşusu'nu Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu Secret Power, jokeyi Özcan Yıldırım ile kazandı.

GAZİ KOŞUSU'NU İLK KEZ KAZANDI

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşuyu Özcan Yıldırım'ın bindiği "Secret Power" isimli safkan 2.31.04'lük derecesiyle ilk sırada bitirdi. Özcan Yıldırım, kariyerinde ilk kez Gazi Koşusu'nda birinci oldu. Yarışta ikinciliği 2.31.31'lik derecesiyle Müslüm Çelik'in bindiği ve Ahmet Korkmaz'ın sahibi olduğu "Mucize Kız" adlı safkan elde etti. Üçüncü sırada ise 2.31.32'lik derecesiyle Onur Dilbaz'ın sahibi olduğu ve Gökhan Kocakaya'nın bindiği "Sigoş" adlı safkan geldi.

"ZİGOŞ ÖNÜMÜ AÇTI VE ORADAN ÇIKTIM"

96. Gazi Koşusu'nu kazanan Özcan Yıldırım tüm yarışın planladığı gibi gittiğini belirtirken, "900-2000 metrelere kadar geride gitmek benim stratejimdi. Zigoş önümü açtı ve oradan çıktım. Yarış tam planladığımı gibi gelişti ve sonlandı. Çok mutluyum. Bu galibiyeti anneme ve kızıma armağan ediyorum. Çok heyecanlıyım, duygularım çok yoğun şu anda. Buraya gelen herkesin eline sağlık. Her zaman böyle milletçe bir olalım, bir arada olalım ve coşkulu olalım. Mutlu olalım. Teşekkürler tekrar." ifadelerini kullandı.

AHMET ÇELİK'İN SERİSİ SONA ERDİ

Gazi Koşusu'nu bundan önceki 7 yıl kazanarak kırılması güç bir rekora imza atan jokey Ahmet Çelik'in serisi sona erdi. Ahmet Çelik, 89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm", 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata", 92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber", 93. Gazi Koşusu'nu "The Last Romance", 94. Gazi Koşusu'nu "Call To Victory" ve 95. Gazi Koşusu'nu "Burgas" isimli safkanla ilk sırada bitirdi. Üst üste en fazla Gazi Koşusu kazanma rekorunun sahibi olan Ahmet Çelik, "Zala Bey" isimli safkanla yarıştığı 96. Gazi Koşusu'nu 13. sırada tamamladı.

"SECRET POWER" SERVET KAZANDIRDI

Gazi Koşusu'nda 2022 yılı birincilik ikramiyesi 2 milyon 500 bin lira olarak belirlendi. Koşuyu kazanan "Secret Power" adlı safkanın sahibi Emrah Karamazı, birincilik ikramiyesinin yanı sıra, kayıt tutarları, taksit ücretleri, at sahibi primi ve yetiştiricilik primi ile toplamda 3 milyon 859 bin 700 lira ikramiye elde etti. Yarışta dereceye giren taylardan ikincinin sahibine bir milyon, üçüncünün sahibine 500 bin, dördüncünün sahibine 250 bin, beşincinin sahibine de 125 bin lira ödenecek.

İKİ YIL ARADAN SONRA SEYİRCİLİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 2'si seyircisiz gerçekleştirilen Gazi Koşusu, bu sene kapılarını yarışseverlere açtı. Her yıl Veliefendi Hipodromu'nda festival havasında gerçekleştirilen "Derbi", Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında 2020 ve 2021'de seyircisiz düzenlenmişti. Yarışseverler, 96. Gazi Koşusu'na büyük ilgi gösterdi.

GAZİ KOŞUSU'NUN TARİHÇESİ

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi. At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu. Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.

EN FAZLA KAZANAN MÜMİN ÇILGIN

Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti. Mümin Çılgın, "Helene De Troia" (1960), "Apaçi" (1965), "Nadas" (1974), "Dr. Seferof" (1979), "Dersim" (1981), "Uğurtay" (1985), "Hafız" (1986), "Top Image" (1988) ve "Abbas" (1991) ile 9 kez Gazi Koşusu'nu kazanma başarısı gösterdi. Aktif jokeyler arasında Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nu 7 kez ile en fazla kazanan isim olarak ön plana çıkıyor.