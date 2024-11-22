A Milli Basketbol Takımı, Macaristan'ı 92-66 Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı - Son Dakika
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Spor

A Milli Basketbol Takımı, Macaristan'ı 92-66 Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı

A Milli Basketbol Takımı, Macaristan\'ı 92-66 Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Macaristan'ı 92-66 mağlup ederek ikinci galibiyetini elde etti. Şehmus Hazer ve Cedi Osman'ın etkili performanslarıyla öne çıktığı mücadele, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşti.

22.11.2024 22:27  Güncelleme: 22:31
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A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ikinci galibiyetini aldı

Türkiye - Macaristan: 92-66

Gökhan HEBEPCİ – İSTANBUL, - A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu 3'üncü maçında Macaristan'ı 92-66 mağlup etti.

Grupta oynadığı ilk karşılaşmada İtalya'ya deplasmanda 87-80'lik skorla mağlup olup, 2'nci maçta evinde İzlanda'yı 76-75 yenen Ay-yıldızlılar, sahasında Macaristan'ı da 92-66 mağlup ederek 2'nci galibiyetini aldı.

Ay-yıldızlılar, gruptaki 4'üncü maçında 25 Kasım Pazartesi günü TSİ 20.00'de Savaria Arena'da Macaristan'a konuk olacak.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Ay-yıldızlılar, parkeye; Şehmus Hazer, Cedi Osman, Furkan Haltalı, Ercan Osmani ve Kenan Sipahi ilk beşiyle başladı. Sloven başantrenör Gasper Okorn yönetimindeki Macaristan ise Benedek Varadi, Szilard Benke, Gyorgy Goloman, Zoltan Perl ve Nate Reuvers beşiyle sahadaki yerini aldı.

Mücadeleye savunmada ve hücumda etkili başlayan Ay-yıldızlılar, ilk periyodu 27-20 önde kapattı. İkinci çeyrekte de farkı koruyan milliler, ilk yarıyı 43-37 önde geçti. Üçüncü çeyrekte farkı 12'ye kadar çıkaran A Milliler, son çeyreğe 62-49 önde girdi. Etkili oyununu bu çeyrekte de sürdüren A Milliler, mücadeleyi 92-66 kazandı.

Ay-yıldızlılarda 25 sayı atan Şehmus Hazer ve 21 sayı bulan Cedi Osman, galibiyette önemli rol oynadı.

BAKAN BAK'TAN MİLLİLERE DESTEK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, mücadeleyi tribünden takip etti. Bakan Bak'a, Basketbol Federasyonu (TBF) Hidayet Türkoğlu ve TBF Başkan Vekili Harun Erdenay da eşlik etti.

Ayrıca Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da karşılaşmayı izleyenler arasındaydı.

TÜM BİLETLER SATILDI

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 29 Eylül'de resmi açılışı gerçekleştirilen Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynadığı ilk maçta bütün biletler satıldı. Tribünleri dolduran taraftarlar, tezahüratlar ve ellerindeki Türkiye bayraklarıyla milli basketbolculara büyük destek verdi.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa), Michal Proc (Polonya), Sergii Zashchuk(Ukrayna)

TÜRKİYE: Şehmus Hazer 25, Cedi Osman 21, Furkan Haltalı 8, Ercan Osmani 17, Kenan Sipahi 10, Yiğitcan Saybir 2, Göksenin Köksal, Sarper David Mutaf 7, Muhsin Yaşar, Erkan Yılmaz, Melih Tunca 2, Yiğit Arslan

BAŞANTRENÖR: Ergin Ataman

MACARİSTAN: Benedek Varadi, Szilard Benke 8, Gyorgy Goloman 11, Zoltan Perl 16, Nate Reuvers 10, Marko Filipovity 5, David Vojvoda 9, Marcell Pongo, Akos Keller 4, Adam Hanga 3,

BAŞENTRENÖR: Gasper Okorn

1.PERİYOT: 27-20

İLK YARI: 43-37

3.PERİYOT: 62-49

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor A Milli Basketbol Takımı, Macaristan'ı 92-66 Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı - Son Dakika

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