A Milli Kadın Basketbol Takımı FIBA 2025'e Hazır - Son Dakika
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A Milli Kadın Basketbol Takımı FIBA 2025'e Hazır

A Milli Kadın Basketbol Takımı FIBA 2025\'e Hazır
14.06.2025 16:49
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Türkiye, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesi medya günü düzenledi, hedef gruptan çıkmak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda, 18-29 Haziran tarihleri arasında yapılacak FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesi medya günü düzenlendi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Nilay Kartaltepe, başantrenör Ekrem Memnun ve takım kaptanı Olcay Çakır Turgut açıklamalarda bulundu.

HİDAYET TÜRKOĞLU: MİLLİ TAKIMIMIZIN ÜLKEMİZİ GURURLANDIRACAK ŞEKİLDE MÜCADELE EDECEĞİNE İNANIYORUM

Kaliteli bir takıma sahip olduklarını vurgulayan TBF Başkanı Türkoğlu, "Bu süreçte gösterdikleri başarılardan dolayı bütün takımı, hocamızı ve ekibi kutluyorum. Ülke olarak bu tip organizasyonlara gitmeyi hak eden ve bu kaliteye sahip olan bir milli takımımız var. Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımızın özveriyle, istekle ve heyecanla ülkemizi gururlandıracak şekilde mücadele edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ HER ZAMAN MİLLİ TAKIMIMIZI EN İYİ YERLERE GÖTÜRMEK'

Ay-yıldızlıların güzel bir kamp süreci geçirdiğinin altını çizen Hidayet Türkoğlu, "İnşallah ilk maçla birlikte ülkemizi en iyi şekilde gururlandıracak başarıyı elde ederler ve ülkemizde kadın basketbolunun yükseleceği bir yaz süreci olur. Turnuvalarda maç maç bakılması gerektiğine her zaman inanan bir insan oldum. Fransa, grubumuzun ekol olarak en güçlü takımı gözükebilir ama sonuçta istediğiniz hedefe ulaşmak için her maçın ayrı bir değeri vardır. Fransa maçıyla başlayıp, daha sonra İsviçre ve ev sahibi Yunanistan'a karşı da aynı konsantrasyonla oynamamız gerekiyor. Hedefimiz her zaman milli takımımızı en iyi yerlere götürmek" dedi.

NİLAY KARTALTEPE: ÇOK HEYECANLIYIZ

Turnuvaya hazır olduklarını ifade eden A Milli Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Nilay Kartaltepe, "Oyuncu arkadaşlarımız ve teknik ekibimiz son hazırlıklarını tamamladı. Turnuvaya hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Çok heyecanlıyız. Öncelikle hedefimiz gruptan çıkmak. Ayın 18'indeki ilk maçımız çok önemli. Adım adım gideceğiz. Gruptan çıkıp, ondan sonra da diğer hedeflerimize bakacağız" şeklinde konuştu.

EKREM MEMNUN: TEKRAR O GÜNLERİMİZE GELMEK İSTİYORUZ

İstekli ve heyecanlı olduklarına değinen A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, "Çok iyi bir kamp süreci geçirdiğimizi düşünüyorum. Oyuncuların dikkati, özverisi ve enerjisi sürekli artarak yukarı geldi. Son rötuşları yapıyoruz. Önemli olan isteğimizi, motivasyonumuzu ve umudumuzu canlı tutmaktı. Kamp süreçleri yıpratıcı olabiliyor. Sonlara doğru yorgunluk başlıyor ancak bu sefer çok iyi geldiğimizi düşünüyorum. Özellikle istek ve motivasyon çok önemli. Bu yönden çok iyi bir durumdayız. Yeterli zamanımız var. Bu kadroyu 2-3 yıl önce oluşturmaya başlamıştık. Geçen sene de minik kamplar yapmıştık. Burada onların sonuçlarını almaya başladık. Mottomuz, birbirimiz için oynamak. Büyük adımlar kat ettik. İstekli ve heyecanlıyız. Bu, beni çok umutlandırıyor. Kolay olmadığını biliyoruz. Güçlü bir milli takım mirasımız var. Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğümüz var. Son birkaç dönemde ondan biraz geride kaldık. Tekrar o günlerimize gelmek istiyoruz. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Tek ihtiyacımız iyi sonuçlar almak. Bunun milli takımın layık olduğu yere gelmesinde çok büyük etkisi olacağını düşünüyorum. Hedefimiz A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın büyük turnuva kaçırmaması. Büyük turnuvalarda yer almak istiyoruz. Tabii ki şampiyonluk ve madalya almak da istiyoruz. Burada mutlaka madalya turlarını oynamanız lazım" değerlendirmesinde bulundu.

'MADALYA TURLARINDA YER ALMAK İSTİYORUZ'

Grupla ilgili de görüşlerini paylaşan Ekrem Memnun, "Fransa, son olimpiyat finalisti. Çok güçlü bir kadın basketbol ekolü. Ancak birilerini yenmeniz lazım. Ev sahibi olarak Yunanistan'ın grubundayız. Grupta İsviçre de var. Tek amacımız ne olursa olsun gruptan çıkarak çeyrek final maçını oynamak. İnşallah amacımıza ulaşırız. Madalya turlarında yer almak istiyoruz. Daha sonra maç maç bakacağız. İnşallah istediğimizi alıp Türk kadın basketbolunu layık olduğu eski yerine götürmek istiyoruz" diye konuştu.

OLCAY ÇAKIR TURGUT: YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

A Milli Kadın Basketbol Takımı Kaptanı kaptanı Olcay Çakır Turgut ise "Bazı aksaklıklar yaşandı ama önemli olan takım olarak güzel bir kamp süreci geçirmekti. İdmanlarımızı yaptık ve maçlarımızı oynadık. Turnuva için Atina'ya gidip yolumuza devam edeceğiz" yorumlarında bulundu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki maç programı şu şekilde:

18 HAZİRAN ÇARŞAMBA

TSİ 17.30 | Türkiye – Fransa

19 HAZİRAN PERŞEMBE

TSİ 17.30 | İsviçre – Türkiye

21 HAZİRAN CUMARTESİ

TSİ 20.30 | Yunanistan – Türkiye

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor A Milli Kadın Basketbol Takımı FIBA 2025'e Hazır - Son Dakika

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