A Milli Takım Teknik Direktörü Montella: "Hedefimiz A Ligi"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Bizim bir takım kimliğimiz var. Beraber atak yapar beraber defans yaparız. Her koşulda beraberiz. Gelişebilecek bir milli takımımız var. Futbolda hiçbir zaman düz bir şekilde gidemezsiniz her zaman hem yükselir hem de aşağı çekebilirler. Bizim hedefimiz her seferinde gelişerek her seferinde daha iyisini ortaya koyarak en iyisini yapmak" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup 5'inci maçında yarın Kayseri'de Galler ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Kadir Has Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Yunus Akgün, açıklamalarda bulundu.

Galler maçının önemine dikkat çeken Vincenzo Montella, "Yarın önemli bir maçımız var. İlk hedefimiz A ligine çıkabilmek. Yarın da seyircimizin karşısında birinci olarak çıkabilirsek gruptan çok daha mutlu olacağız. Son maça bırakırsak da hedefimiz doğrultusunda devam edeceğiz. Zorlu bir maç olacağını biliyoruz. Hepimizin bildiği spekülasyonlar var. Onları duymak bana sadece zevk veriyor. Bu şu demek oluyor; futbolcularımız büyük iş başarıyor ki, hocamız bile spekülasyonlara karışıyor. 1 ay önce de Premier Lig'den bahsediliyordu. Bu ayda başka bir ligden bahsediliyor. Şunun da altını çizmek lazım. Biz bir aileyiz. Herkes milli takım zamanını dört gözle bekliyor. Antrenman yapabilmek, gelişebilmek için herkes canla başla bekliyor. Bunları yaşamak çok keyifli. Öyle bir şey olduğunda ilk görüşeceği kişi başkanımız olur. O yüzden kendimi çok fazla yormam" şeklinde konuştu.

'BİZİM TAKIM KİMLİĞİMİZ VAR'

İzlanda maçında alınan galibiyetin önemine de vurgu yapan Montella, "Çok özel ve güzel sonuçlar alıyoruz. Ama futbolcularımız arzulu ve istekli olmasa bunu başarmazdık. En büyük gururumuz da İzlanda maçındaki ortamımızdı. Kazanmamız için çok fazla bahanemiz vardı. Her şeye rağmen o maçı kazandık. O maç benim için çok gurur vericiydi. Bizim bir takım kimliğimiz var. Beraber atak yapar beraber defans yaparız. Her koşulda beraberiz. Gelişebilecek bir milli takımımız var. Futbolda hiçbir zaman düz bir şekilde gidemezsiniz. Her zaman hem yükselir hem de aşağı çekebilirler. Bizim hedefimiz her seferinde gelişerek her seferinde daha iyisini ortaya koyarak en iyisini yapmak" diye konuştu.

'ADIM ADIM İLERLEMEYİ SEVİYORUZ'

Uluslar Ligi'nin bir fırsat olduğuna değinen Montella, "İzlanda maçındaki yaklaşımımız umarım devam eder. Son maçta gururlandıran bir tablo vardı. 89'uncu dakikada baskı yapan bir mantalitemiz vardı. Aynı kazanma mantalitemiz ile bunu bu şekilde devam ettirmek istiyoruz. Bu da bizim için tabi ki gurur verici bir tablo. Biz adım adım ilerlemeyi seven bir zihniyetteyiz. İlk hedefimiz de A ligine çıkmak. A ligine çıktığımız takdirde en iyi takımlara karşı mücadele edeceğiz. Bu şansı kim istemez. Uluslar liginin bir fırsat olduğunu hepimiz biliyoruz. Eleme maçlarında birinci olmak istiyoruz. Olamadığımız takdirde Uluslar liginin play-off hakkı oluyor. Çok ince hesaplar var. Adım adım ilerleyerek ilk hedefimizi almamız gerekiyor" dedi.

YUNUS AKGÜN: DAHA DA HIRSLANDIM

Milli takımdan bir süre uzak kaldığını ancak bu durumun kendisini daha da hırslandığını söyleyen Yunus Akgün ise, "Bir süre milli takıma galiba 2 kamp önce gelememiştim. O süreçte daha çok süre alan oyuncuları tercih ediyordu. Açıkçası ben süre bulamıyordum. Bu durum beni daha da hırslandırmıştı. Kendi ekibimle daha çok çalışma fırsatım oldu. Kerem kardeşimin transfer olmasının ardından daha çok şans bulmaya başladım. O şansı çok güzel değerlendirdim ve ondan sonra benim için çok güzel bir süreç başladı. Şu anda benim için her şey çok güzel gidiyor. Yarın çok önemli bir karşılaşmamız var. İnşallah kazanmak istiyoruz. Adana Demirspor'da hocamız beni sağ açıkta ve forvet arkasında oynatıyordu. O zamanlar sol açıkta fazla oynamıyordum. Ama bu süreçte Okan hocam sol açıkta bana görev vermek istediğini söyledi. Esenler Erok maçında sol kanatta iyi bir performans sergiledim. Açıkçası ben de böyle bir performans beklemiyordum. Nerede görev verilirse versinler ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

'DÜNYA KUPASI'NIN HAYALİNİ KURUYORUZ'

Dünya Kupası hakkında sorulan soruya ise Yunus Akgün, "Dünya Kupası her futbolcunun hayalidir. Tabii ki de katılmak istiyoruz ve onun hayalini kuruyoruz. Dünya Kupası'na katılmaktan ziyade oraya katıldıktan sonra neler yapacağımızın farkındayız. Çünkü, gerçekten çok kalite bir takımız ve çok iyi bir ekibiz. Oynadığımız futboldan ve verdiğimiz mücadeleden çok keyif alıyoruz kamplarda olsun antrenmanlarda olsun çok keyifli geçiyor. Herkes çok istekli. Dünya Kupası'na katılmak çok önemli. Biz de bunun için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız" cevabını verdi.