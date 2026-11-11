A Milli Takım Teknik Direktörü Yalçın, Belçika maçı öncesi galibiyet vurgusu yaptı

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Hepimiz sevinmek istiyoruz. Mutlu olmak istiyoruz. Oyuncuların mutlu olması sahada zevk alması lazım. Tabi ki herkesin galibiyete ihtiyacı var. İnşallah güzel bir galibiyet alacaksak, başarılı olacaksak hep beraber yapacağız" dedi.

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki 5'inci maçında yarın 20.00'de İzmir'de Belçika'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gürsel Aksel Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İzmir'de yaşanan patlamada hayatını kaybedenleri anarak konuşmasına başlayan Sergen Yalçın, "Hepimizi üzen bir olay yaşandı. Çok üzgünüz. Arda Okan ile ilgili teknik direktörün yaptığı açıklama beni ilgilendirmiyor. Prosedür olarak oynayamıyor. Türk milli takımını seçmediği için oynayamıyor. Bu işlemler yapılırken; telefonla, sözle değil evrakla yapılıyor. Biz de bunu bilmiyorduk. Bu bir süre gerektiriyor. Kadromuzda vardı. Bu kamp için alacaktık. Ama prosedür gereği oynayamıyor. Sonrasında kendisini federasyona arattık. Dilekçe yazıp işlem başlatması gerekiyor. Bu kısa dönemde yetişmedi. Normal bir durum. Bundan sonraki kamplarda geniş havuzda olacak bir oyuncu. Bizim de gözümüzden kaçtı, bizden önce de gözden kaçmış. Bizle ilgili bir durum değil. Oyuncunun dilekçe vermesi gerekiyor. Bundan sonraki dönemde uygun olursa takımda her zaman olur" ifadelerini kullandı.

'BİZİM İÇİN UĞURLU BİR STAT'

Gürsel Aksel Stadyumu'nun kendisi için uğurlu olduğunu belirten Yalçın, "Burada 4 günde 2 kupa almıştık. Belki bizim için uğurlu bir stat. Heyecanlıyız tabi. İlk milli maçımıza çıkıyoruz. Burada olmak değerli, sorumluluklarımız çok fazla. Ülkeye karşı sorumluluklarımız var bunun bilincindeyiz. Kısa süreçte iyi hazırlandık. Ufak tefek dokunuşlar yaptık. Kenan'ı kullanamıyoruz. Aral'ı çıkarttık. Zeki'nin başlama ihtimali de zor. Sakatlıktan çıkan 3, 4 oyuncu var. Oyunun belli bölümünde onları da kullanacağız. Burada olmak, milli takımda olmak önemli. Ben pozitif bakma taraftarıyım. İyi bir başlangıç diliyoruz. Gruptaki durum ortada. Puan ya da puanlar gelmesi halinde play-out oynama ihtimalimiz var. Çocuklar konsantre, iyiler. Umarım yarın iyi bir başlangıç yaparız, yeni bir hikayenin başlangıcı güzel olur" diye konuştu.

'BÜTÜN PLANIMIZI KAZANMAK ÜZERİNE YAPTIK'

Hem kendi seviyelerini görmek hem de genç oyuncuları geliştirmek için A Ligi'nde devam etmenin önemli olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu:

"Bu kısa süreçte hayalimizdeki oyun nasıl olur maça başlayınca göreceğiz. Uzun vadeli planları sürekli söylüyorum. Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası var. Uzun bir kontrat yaptık. Buralar bizim için değerli. Yarın bütün planımızı kazanmak üzerine yaptık. Mutlaka 3 puan almamız lazım. Bu grupta kalmak önemli. Bu seviyedeki takımlarla oynadığımız zaman seviyemizi daha net görebiliyoruz. Genç oyuncular için çok önemli. Onları da bu seviyeye çıkartmak için bu grubu uygun görüyorum. Yarın için iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Devamını hep beraber göreceğiz"

Format tercihiyle ilgili gelen soru üzerine Yalçın, "Santrfor yok mu diyorsunuz. Ben yanımda getirdim. (Enes Ünal) Santrfor yanımızda."

'BAŞARILI OLMAMAK İÇİN HİÇBİR SEBEP YOK'

Milli takımda başarılı olmamak için bir sebep olmadığını belirten Sergen Yalçın, "Kadro seçiminde bazı değişiklikler yaptık. Oyuncularla ilgili spekülasyon oldu. 50'nin üzerinde oyuncu havuzu var. Oyuncuları buradan seçiyoruz. Kemikleşmiş bir milli takım kadrosu var. Yüzde 80'lik bölümü buraya geliyor. Yüzde 20'lik kesim performansa göre değişebilir. Genç oyuncular var. Kocaelispor'un kalecisi gibi, Deniz gül gibi. Onlara da mesaj veriyoruz. Bu forma asılı duruyor. Performansınız yüksekse gelebilirsiniz. Bu da bir mesajdır. Olayı bireysel olarak değerlendirmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Buraya gelmemin sebebi iyi oyunlar oynatmak, halktan takdir toplamak. 6 günde 2 maç oynuyorsunuz. Oyuncularla ilk defa beraberiz. Bazı şeyleri değiştirmek kolay değil. Mental olarak bazı dokunuşlar yaptık. Santrforla oynayacağız. Oyuncu isimleri değişebiliyor. Oyuncuların hepsi buraya dahil olabilir. Her Türk oyuncu milli takıma gelmek ister. Biz de seçmek zorundayız. 26 oyuncu çağırdık, 11 başlayacak oyuncular var. En üst düzey oyuncuları çağırıyoruz. Bazı oyuncular da rakip göre kulübede oturuyorlar. Başlayan grup önemli ama bitiren grup, nasıl bitirecek o da önemli. 5 oyuncu değişiyor. Yüzde 50 demek. Hatta travma olursa 6 değişiklik oluyor. Takımın yüzde 60'ı değişebilir. Kenardaki oyuncular önemli. Hep birlikte bir şeyler yapmak istiyoruz. Oyuncuların moralleri iyi, hepsi karakterli oyuncular. Arkadaşlık ortamı güzel. Başarılı olmamak için hiçbir sebep yok. Ama futbolda her şey sonuç. Bu milli takım dışardaki 3, 5 oyuncunun da katılımıyla çok güzel yerlere gelebilecek bir kadro. Bunları birleştirirsek iyi bir kadro olabilir kısa sürede. Bunu yapmaya çalışıyoruz. 3 antrenman, 2 taktik çalışma yaptık. Bir şeyler ne kadar değişir yarın göreceğiz" diye konuştu.

'FERDİ YÜZDE 100 HAZIR DURUMDA'

Takımdaki sakat oyuncularla ilgili bilgiler de veren Yalçın, "Ferdi yüzde 100 hazır durumda. Kendisiyle konuştuk. Son maçta kadrodaydı ama oynamadı. Yarın başlayacak. Sadece Zeki'nin problemi var. 20, 30 dakika kullanabiliriz. Belki Fransa maçında başlatabiliriz. Ferdi'yi olması gereken yerde göreceğiz yarın" ifadelerini kullandı.

'BENİM ELEŞTİRİLMEM PROBLEM DEĞİL,OYUNCULARA BULAŞMAYIN'

Oyuncularla diyaloglarının çok iyi olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Burası halkın takımı. Tabii ki her şeyi öğreneceksiniz. Her şeyimiz açık. Hiçbir problem yok. Oyuncularla diyaloglarımız iyi. 3, 4 oyuncuyla kulüp düzeyinde de çalışmıştık. Oyunculara uzak değiliz. Fikir alışverişinde bulunuyoruz. Antrenmanlarda konuşuyoruz. Herhangi bir problemimiz yok. Milli takımdaki oyuncuların hepsi karakterli. Tek isteğim, oyuncularla negatif haberler yapmayın. Rica ediyorum. Benim eleştirilmem problem değil. Oyunculara bulaşmayın. Onlar geleceğe katkı yapacak oyuncular. Sağlam bir şekilde durmaları gerekiyor. Etkileniyorlar" dedi.

'İRFAN HER ZAMAN BURANIN OYUNCUSU'

Milli kadroya davet edilmeyen İrfan Can Kahveci ile ilgili gelen soru üzerine Sergen Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"İrfan zaten geniş kadroda olan bir oyuncu. Üzülmüş olabilir. Ama üzülün 25 oyuncu daha var. Bu 2 maç için bu kadroyu uygun gördük. Bazı takdir haklarımızı kullandık. Buna saygı duyulmasını bekliyoruz. İrfan her zaman buranın oyuncusu. Bu kampa gelmedi ama bir dahaki kampa gelebilir. İyi oynuyor, inşallah daha iyiye gider biz de onu buraya alırız. Art niyetim yok. Şahsi zevklerimi ön plana çıkartmam. Kim hak ediyorsa araştırma yapıyoruz. Bazı bölgelerde yığılmalar oluyor. Bazı bölgelerde az oyuncu varken bazı bölgelerde 4 seçenek oluyor. 3 seçenekten sonra 4'üncü seçeneği alırsak kadroyu 35, 40 kişilere çıkartmamız gerekiyor. 2 maç için 26 kişi ideal. Milli takım oyuncusunu getirtip, tribünde maç izletmek istemiyorum. Buraya gelip psikolojisi bozulmasın. Bir eksiğimiz varsa zaten çağırırız."

'4 İSİM DE TAKIMLARINDA OYNUYOR'

Kaledeki tercihleriyle ilgili de konuşan Yalçın, "Sıkıntı yaşanmayacak tek yer belki de kale. Aldığımız 4 isim de takımlarında oynayan isimler. Orayla ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorum" dedi.

'BAŞARILI OLACAKSAK HEP BERABER YAPACAĞIZ'

Takımda mental yorgunlukların olabileceğini ancak böyle durumlarda da federasyonun her birimini kullanabildiklerini söyleyen Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elimizde her şey var. Doktor da var psikolog da var. Galibiyet benim için değil, ülkedeki herkesin ihtiyacı var. Sadece bunu bireysel olarak kullanmamak lazım. Sadece nenim ihtiyacım yok, herkesin ihtiyacı var. Hepimiz sevinmek istiyoruz. Mutlu olmak istiyoruz. Oyuncuların mutlu olması sahada zevk alması lazım. Tabii ki herkesin galibiyete ihtiyacı var. İnşallah güzel bir galibiyet alacaksak, başarılı olacaksak hep beraber yapacağız. Ben sadece bu dönemde çalışan bir görevliyim'