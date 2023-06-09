Acun Ilıcalı, efsanelerin yer aldığı turnuva düzenledi - Son Dakika
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Acun Ilıcalı, efsanelerin yer aldığı turnuva düzenledi

Acun Ilıcalı, efsanelerin yer aldığı turnuva düzenledi

09.06.2023 17:07

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde İstanbul'da eski dünya yıldızlarının yer aldığı bir turnuva organize etti. Cafu, Nesta, Figo ve Hamit Altıntop'un takımlarının mücadele ettiği turnuva büyük ilgi gördü. Figo'nun takımı, Hamit Altıntop'un Türkler karması takımını 3-0 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu.

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde İstanbul'da efsanelerin yer aldığı bir turnuva organize etti. Eski dünya yıldızlarının yer aldığı turnuva büyük ilgi gördü.

NESTA, CAFU, FIGO VE HAMİT'İN TAKIMLARI MAÇ YAPTI

Cafu'nun takımında Julio Cesar, Marco Materazzi, Mendieta, Pires, Vieira, Sicer, Kluivert yer aldı. Nesta'nın takımı; Baia, Roberto Carlos, Lucio, Maicon, Essien, Makalele, Seedorf, Yaya Toure, Ricardo Quaresma oluşturdu. Figo'nun karmasında ise Serdar Kulbilge, Eric Abidal, Cordoba, Figo, Kaka, Karembeu, Robbie Keane, Diego Milito, Mikael Slvestre mücadele etti. Hamit Altıntop'un Türkler karmasında ise Volkan Demirel, Tuncay Şanlı, Emre Belözoğlu, Nuri Şahin, Tümer Metin, Arda Turan, Hakan Ünsal, Semih Şentürk ve Okan Buruk gibi isimler forma giydi.

Carlos, Cafu, Gerrard, Kaka, Figo daha kimler kimler! İstanbul İstanbul olalı hiç görmedi bu kadar yıldız

VOLKAN DEMİREL ŞOV YAPTI

Volkan Demirel, kurtarışlarıyla turnuvaya damga vurdu. Demirel, "Ben eskisi gibiyim ama eskilerden kimse kalmamış. Şaka bir yana futbolun keyfini yaşıyoruz" dedi.

Carlos, Cafu, Gerrard, Kaka, Figo, Seedorf, Pires daha kimler kimler! İstanbul İstanbul olalı hiç görmedi bu kadar yıldız

FIGO'NUN TAKIMI 3-0 KAZANDI

Luis Figo'nun takımı, Hamit Altıntop'un Türkler karması takımını 3-0 mağlup etti. 2 gol Figo, 1 gol Kaka attı.

Carlos, Cafu, Gerrard, Kaka, Figo daha kimler kimler! İstanbul İstanbul olalı hiç görmedi bu kadar yıldız

CAFU, NESTA'YI DAĞITTI

Cafu'nun takımı, Nesta'nın takımını 6-4 mağlup ederek finalde Figo'nun takımının rakibi oldu. Cafu, bu maçta 4 gol attı. Hamit Altıntop'un takımı, üçüncülük maçında Nesta'nın takımı ile karşı karşıya geldi.

Carlos, Cafu, Gerrard, Kaka, Figo daha kimler kimler! İstanbul İstanbul olalı hiç görmedi bu kadar yıldız

ALTINTOP'UN TAKIMI DÖRDÜNCÜ OLDU

Üçüncülük maçında Hamit Altıntop'un takımı ile Nesta'nın takımı karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 5-4'lük skorla Nesta'nın takımı oldu Hamit Altıntop'un takımı turnuvayı dördüncü tamamladı. Nesta'nın takımının golleri Essien, Toure, Seedorf ve Quaresma'dan (2) gelirken, Hamit Altıntop'un takımının gollerini Okan Buruk, Semih Şentürk, Nuri Şahin ve Hakan Ünsal kaydetti.

Carlos, Cafu, Gerrard, Kaka, Figo daha kimler kimler! İstanbul İstanbul olalı hiç görmedi bu kadar yıldız
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