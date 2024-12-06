Adana Demirspor'a 3 Puan Silme Cezası - Son Dakika
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Adana Demirspor'a 3 Puan Silme Cezası

TFF Kulüp Lisans Kurulu, gerekli belgeleri süresinde tamamlamayan Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verdi. Kulüplerin ulusal lisans değerlendirmeleri sonucunda bazı kulüpler lisans alırken, eksikliklerini tamamlayamayanlar ceza aldı.

06.12.2024 19:40
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TFF Kulüp Lisans Kurulu, belirtilen sürede eksiklerini tamamlamayan Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verdi.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Futbol Sosyal Sorumluluk, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi. İncelemeler neticesinde Kurul; Trendyol Süper Lig'den; Sivasspor, Hatayspor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'den; Amed Sportif Faaliyetler, Boluspor, Erzurumspor FK, Esenler Erokspor, Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği, Kocaelispor, MKE Ankaragücü, Pendikspor, Sakaryaspor, Şanlıurfaspor ve Ümraniyespor, Nesine 2. Lig'den; 1461 Trabzon FK, 68 Aksarayspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor, Arnavutköy Belediyesi Futbol Spor Kulübü, Belediye Derince Spor, Beykoz Anadolu Spor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri, Diyarbekir Spor, Anagold 24Erzincanspor, Fethiyespor, İskenderunspor, Isparta 32 Spor, Karacabey Belediye Spor, GMG Kastamonuspor, Kırklarelispor Futbol, Menemen Futbol Kulübü, Sarıyer, Somaspor ve Yeni Mersin İdmanyurdu kulüplerine Ulusal Lisans verdi.

Kurul bu toplantıda, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; Trendyol Süper Lig'den Adana Demirspor, TFF 2. Lig'den Nazilli Spor, Afyonspor Kulübü, Giresunspor, Bucaspor 1928, Altay kulüplerine 3 puan tenzili cezası verdi.

Kurul ayrıca, TFF Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı Geçici Madde 23 kapsamında; Trendyol Süper Lig' den Antalyaspor, Konyaspor, Kayserispor, TFF 2. Lig'den Van Spor Futbol Kulübü, Serik Belediyespor ve İnegölspor kulüplerine SGK ve vergi borçları için yapılandırma başvurusunda bulunmuş olmaları sebebiyle yapılandırmanın kabul edildiğine dair belgenin sunulması için 13.12.2024 tarihine kadar süre verdi.

Böylelikle 2024-2025 sezonu en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 11'i UEFA, 45'i Ulusal Lisans aldı. Ayrıca, Turkcell Kadın Futbol Süper Liginde yer alan kulüplerden 3'ü UEFA Lisansı aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Finans, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor'a 3 Puan Silme Cezası - Son Dakika

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