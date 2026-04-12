Adana Demirspor, Iğdır FK\'ya 6-1 Mağlup Oldu

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Yusuf Adnan Kendirciler, Kerem Kalkan, Kadir Beyaz

ADANA DEMİRSPOR: Ata Gül, Enes Demirtaş (Dk. 74 Aykut Sarıkaya), Yusuf Buğra Demirkıran, Ali Fidan, Osman Kaynak, Gökdeniz Tunç, Toprak Bayar, Kayra Saygan (Dk. 84 Kayra Özbay), Muhammed Ergen (Dk. 61 Yiğit Can Okat), Seyfi Efe Irga (Dk. 61 Aslan Atay), Mert Menemencioğlu (Dk. 74 Demir Yavuz)

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK: Taha Tepe, Gökcan Kaya, Atakan Çankaya, Robin Yalçın, Tsunami, Ali Kaan Güneren (Dk. 56 Doğan Erdoğan), Tunahan Ergül (Dk. 46 Oğuz Güçtekin), Güray Vural (Dk. 79 Alperen Selvi), Mendes, Bruno (Dk. 63 Koita), Ahmet Engin (Dk. 46 Bacuna)

GOLLER: Dk.35 Tsunami (KK) (Adana Demirspor), Dk. 25 Bruno, Dk. 39, 60 ve 89 Mendes, Dk.49 Bacuna, Dk.80 Koita (Alagöz Holding Iğdır FK)

SARI KARTLAR: Dk.24 Kayra Saygan (Adana Demirspor), Dk. 54 Oğuz Güçtekin (Alagöz Holding Iğdır FK)

TFF 1'inci Lig'in 35'inci haftasında Adana Demirspor evinde konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK'ya 6-1 mağlup oldu.

25'inci dakikada Iğdır FK öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Giray'ın ceza sahasına sert ortasında topla buluşan Bruno, rakibinden sıyrılıp topun dibine girerek yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

28'inci dakikada, Adana Demirspor'un hatalı pasında topu kapan Ahmet'in ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Ata sağ köşeden çıkardı. Dönen topa Atakan'ın gelişine vurduğu sert şut üst direkte patladı.

35'inci dakikada Adana Demirspor beraberliği sağladı. Sağ kanatta topla buluşan Osman'ın ortasında, topun Kayra'ya ulaşmasını engellemek isteyen Tsunami'nin ters vuruşunda meşin yuvarlak kendi ağlarına gitti: 1-1.

39'uncu dakikada Iğdır FK yeniden öne geçti. Sağ kanatta Gökcan'ın pasını göğsüyle kontrol eden Atakan'ın içeri çevirdiği ortada, arka direkte iyi yükselen Mendes, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-2.

49'uncu dakikada Iğdır FK farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Güray, son çizgiye inerek pasını Mendes'e verdi. Mendes'in içeri çevirdiği topa dokunan Bacuna, takımının 3'üncü golünü kaydetti: 1-3.

60'ıncı dakikada Iğdır FK farkı 3'e çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Gökcan'ın yaptığı ortada, arka direkte bomboş kalan Mendes'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-4.

80'inci dakikada Iğdır FK farkı 4'e çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Alperen, ceza sahasına girdikten sonra kale önünde bekleyen Koita'ya pasını verdi. Müsait pozisyonda topla buluşan Koita'nın sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta top ağlarla buluştu: 1-5.

89'uncu dakikada Iğdır FK 6'ncı golünü kaydetti. Sağ kanatta topla buluşan Bacuna'nın sağ ayağıyla yaptığı ortada Mendes, bekletmeden yaptığı vuruşla hat-trick yaptı: 1-6.

Maç, Alagöz Holding Iğdır FK'nın 6-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.