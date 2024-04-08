Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan'da ateşle oynadın seni kurtardık - Son Dakika
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Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan'da ateşle oynadın seni kurtardık

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Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Finali sonrası Beyaz Futbol programında Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı arasında tartışma yaşandı. İki isim arasındaki gerilim artınca sunucu Ertem Şener acilen reklama gitti ve programı erken bitirdi. Kütahyalı, Ahmet Çakar'ın TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile telefonla görüştüğü ve kahve içmek için davet ettiğini iddia ederek, 'Ateşle oynadın sonra seni kurtardık.' dedi.

08.04.2024 09:24  Güncelleme: 09:48
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Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Finali sonrası Beyaz Futbol programında Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı arasında tartışma yaşandı. İki isim arasındaki gerilim artınca sunucu Ertem Şener acilen reklama gitti ve programı erken bitirdi. Kütahyalı, Ahmet Çakar'ın TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile telefonla görüştüğü ve kahve içmek için davet ettiğini iddia ederek, "Ateşle oynadın sonra seni kurtardık." dedi.

"ALEYHİNDE KONUŞTUKTAN SONRA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ"

Beyaz Futbol programında Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısına U19 takımıyla çıktığı ve sahadan çekildiği Süper Kupa maçının değerlendirildiği anlarda Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında çıkan tartışma programa damga vurdu. Kütahyalı, Ahmet Çakar'ın TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi aleyhine tweet attıktan sonra telefonla görüştüğünü, kahve içmek için davet ettiği iddia etti. Bu sözlerin üzerine ikili arasında gerilim yükselince programın sunucusu Ertem Şener, "Acil bir reklama girelim" diyerek programı erken bitirdi.

Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında yaşanan diyalog:

Ahmet Çakar

Beni tatmin edecek, kamuoyunun tatmin bir açıklama gelmedi.

Rasim Ozan

Hocam da diyor ki devlet haklı, devlet komplo kurdu.

Ahmet Çakar

Ertem şunu bir sustur musun?

Rasim Ozan

Kimi susturuyorsun be? Ali Koç'a haksızlık edildi dedik ama bu da saçma sapan bir yere döndü ya… Ne oluyor ya, abartma!

Ahmet Çakar

Rasim ateşle oynuyorsun!

Rasim Ozan

Hocam Suudi Arabistan'da ateşle oynadın sonra seni kurtardık. Telefonlar geldi tweetlerin değişti. Yapma, yapma… Büyükekşi ile uzlaşmadın mı sen? Büyükekşi canımsın, Büyükekşi geri alıyorum… Gel kahve içelim demedin mi?

Ertem Şener

Kameralar bana dönsün, acil reklama girebilir miyiz?

Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında birbirine girdi: Ateşle oynadın seni kurtardık

ERTEM ŞENER'DEN AÇIKLAMA

Programı erken bitiren Ertem Şener'den konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şener, "Kamuoyuna; Bu akşam Beyaz Futbol'u erken bitirdim, evet. 29 yıllık yayıncılık tecrübem, bunu gerektirdi. Böylesine sıkıntılı futbol ikliminde, kulüplerin insanlar üzerinde yaşattığı olumsuz hava yetmezmiş gibi bir de bizim programda kavga ve gürültü yaşanmasını istemedim. Reyting için programa devam eder ve 1 saat kavga edilmesine izin vermeyi de bilirdim. Yarın da "oh reytingin kralını aldım" derdim. Ama bu sefer futbolu kaosa sürükleyenlerin ekmeğine yağ sürmüş olurdum. Lakin bundan sonra da buna sebep olan kavgacıları eleştirmeye hakkım, hiç olmazdı. Ben, futbolda barış, sükunet ve huzurdan yanayım. Fırsatı reytinge çevirmek, benim programcılık anlayışımda, "özellikle böyle bir dönemde olmaz, olamaz." dedi.

"KAVGA VE GÜRÜLTÜYE MÜSADE ETMİYORUM"

Ertem Şener, Beyaz Futbol ve Derin Futbol olarak objektif, tarafsız, ilkeli ve barışı sağlamaya yönelik yayınlara "ben olduğum sürece" devam edilecek diye vurgulayarak, "Aksi takdirde, kim olursa olsun, benim programlarımda, kavga ikliminin yaşanmasına ve yaşatılmasına asla izin vermeyeceğim. Gerekirse yine, yeniden reklama gidip ardından jenerik gireceğim. Ayrıca; Benim hiçbir programımda sansür olmaz. Kim olursa olsun buna müsaade etmem. Böyle bir durum, bugünkü yayın ve önceki programlarımda ispat edildiği an, mesleğimi anında bırakacağıma şeref sözü veriyorum! Benim tek derdim kaybolan sevgi, saygı, güven ve huzur ortamının yakalanmasına yardımcı olmak. Kavga ve gürültüyü sevmiyorum. Müsaade etmiyorum. Etmeyeceğim de. Saygılarımla…" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında birbirine girdi: Ateşle oynadın seni kurtardık

RASİM OZAN, AHMET ÇAKAR'DA ÖZÜR DİLEDİ

Rasim Ozan Kütahyalı ise yaşananların ardından Ahmet Çakar'dan özür dilediğini açıklayarak, "İçinde bulunduğumuz futbol iklimi hepimizi aşırı gerdi. Bu akşam programda hoş olmayan görüntüler oldu, mutlu değilim. Ben Ahmet Çakar'ı severim, onu bu gece üzdüm, kırdım. Üzmek istemezdim. O bana ters davranınca şalterlerim attı. Çakar 62 yaşında, benim büyüğümdür, özür dilerim." dedi.

Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında birbirine girdi: Ateşle oynadın seni kurtardık
Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan\'da ateşle oynadın seni kurtardık

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Son Dakika Spor Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan'da ateşle oynadın seni kurtardık - Son Dakika

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