Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan\'da ateşle oynadın seni kurtardık

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Finali sonrası Beyaz Futbol programında Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı arasında tartışma yaşandı. İki isim arasındaki gerilim artınca sunucu Ertem Şener acilen reklama gitti ve programı erken bitirdi. Kütahyalı, Ahmet Çakar'ın TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile telefonla görüştüğü ve kahve içmek için davet ettiğini iddia ederek, "Ateşle oynadın sonra seni kurtardık." dedi.
Beyaz Futbol programında Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısına U19 takımıyla çıktığı ve sahadan çekildiği Süper Kupa maçının değerlendirildiği anlarda Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında çıkan tartışma programa damga vurdu. Kütahyalı, Ahmet Çakar'ın TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi aleyhine tweet attıktan sonra telefonla görüştüğünü, kahve içmek için davet ettiği iddia etti. Bu sözlerin üzerine ikili arasında gerilim yükselince programın sunucusu Ertem Şener, "Acil bir reklama girelim" diyerek programı erken bitirdi.
Beni tatmin edecek, kamuoyunun tatmin bir açıklama gelmedi.
Hocam da diyor ki devlet haklı, devlet komplo kurdu.
Ertem şunu bir sustur musun?
Kimi susturuyorsun be? Ali Koç'a haksızlık edildi dedik ama bu da saçma sapan bir yere döndü ya… Ne oluyor ya, abartma!
Rasim ateşle oynuyorsun!
Hocam Suudi Arabistan'da ateşle oynadın sonra seni kurtardık. Telefonlar geldi tweetlerin değişti. Yapma, yapma… Büyükekşi ile uzlaşmadın mı sen? Büyükekşi canımsın, Büyükekşi geri alıyorum… Gel kahve içelim demedin mi?
Kameralar bana dönsün, acil reklama girebilir miyiz?
Programı erken bitiren Ertem Şener'den konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Şener, "Kamuoyuna; Bu akşam Beyaz Futbol'u erken bitirdim, evet. 29 yıllık yayıncılık tecrübem, bunu gerektirdi. Böylesine sıkıntılı futbol ikliminde, kulüplerin insanlar üzerinde yaşattığı olumsuz hava yetmezmiş gibi bir de bizim programda kavga ve gürültü yaşanmasını istemedim. Reyting için programa devam eder ve 1 saat kavga edilmesine izin vermeyi de bilirdim. Yarın da "oh reytingin kralını aldım" derdim. Ama bu sefer futbolu kaosa sürükleyenlerin ekmeğine yağ sürmüş olurdum. Lakin bundan sonra da buna sebep olan kavgacıları eleştirmeye hakkım, hiç olmazdı. Ben, futbolda barış, sükunet ve huzurdan yanayım. Fırsatı reytinge çevirmek, benim programcılık anlayışımda, "özellikle böyle bir dönemde olmaz, olamaz." dedi.
Ertem Şener, Beyaz Futbol ve Derin Futbol olarak objektif, tarafsız, ilkeli ve barışı sağlamaya yönelik yayınlara "ben olduğum sürece" devam edilecek diye vurgulayarak, "Aksi takdirde, kim olursa olsun, benim programlarımda, kavga ikliminin yaşanmasına ve yaşatılmasına asla izin vermeyeceğim. Gerekirse yine, yeniden reklama gidip ardından jenerik gireceğim. Ayrıca; Benim hiçbir programımda sansür olmaz. Kim olursa olsun buna müsaade etmem. Böyle bir durum, bugünkü yayın ve önceki programlarımda ispat edildiği an, mesleğimi anında bırakacağıma şeref sözü veriyorum! Benim tek derdim kaybolan sevgi, saygı, güven ve huzur ortamının yakalanmasına yardımcı olmak. Kavga ve gürültüyü sevmiyorum. Müsaade etmiyorum. Etmeyeceğim de. Saygılarımla…" ifadelerini kullandı.
Rasim Ozan Kütahyalı ise yaşananların ardından Ahmet Çakar'dan özür dilediğini açıklayarak, "İçinde bulunduğumuz futbol iklimi hepimizi aşırı gerdi. Bu akşam programda hoş olmayan görüntüler oldu, mutlu değilim. Ben Ahmet Çakar'ı severim, onu bu gece üzdüm, kırdım. Üzmek istemezdim. O bana ters davranınca şalterlerim attı. Çakar 62 yaşında, benim büyüğümdür, özür dilerim." dedi.
Son Dakika › Spor › Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan'da ateşle oynadın seni kurtardık - Son Dakika
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Apaydın, bayram tatili süresince trafik kurallarına riayet edilmesini ve sürücülerin uykusuz ve yorgun bir şekilde araç kullanmamalarını istirham etti. Ayrıca, yollarda yapılacak hatalarla ocakların sönmemesi temennisinde bulundu.
2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maç Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynandı. Fenerbahçe maçın 2. dakikasında sahadan çekildi. Peki bundan sonra ne olacak, Fenerbahçe ceza alır mı? Detaylar haberimizde...
Afyonkarahisar'da düzenlenen iftar yemeğinde, Afyonspor Kulüp Başkanı Nadir Güzbey, spor basınıyla bir araya geldi. İftar programında Güzbey, Afyonspor'un mali ve idari konularını paylaşırken, birlik ve beraberlik mesajları verdi.
Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Kulüpler Arası il yarışmaları sona erdi. Yarışmada birçok kategoride dereceye giren kulüpler ödüllerini aldı.
Şanlıurfa'da gerçekleşen ve Fenerbahçe'nin 4. dakikada sahadan çekilmesiyle yarıda kalan Süper Kupa maçının ardından sarı-lacivertli kafile, İstanbul'a geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.
Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadığı Turkcell Süper Kupa maçından çekilerek Şanlıurfa'dan İstanbul'a döndü. Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen kafilede Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı, başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Az sayıda taraftar tarafından karşılanan kafilede Başkan Koç, taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Maç, Fenerbahçe'nin 2. dakikada sahadan çekilmesi üzerine hakem tarafından tatil edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)