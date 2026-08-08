Ahmet Emre Yaldız: "24 saat sürmeden transfer yasağını kaldırdık"

Sarıyer Spor Kulübü Başkanı Ahmet Emre Yaldız, Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın şikayeti üzerine kulübe gelen transfer yasağını 24 saat sürmeden kaldırdıklarını belirterek, "Sen bize transfer yasağı getirecek çapta bir insan değilsin. Onların gücü bize yetmez. Kendisini kongre üyeliğinden de çıkarıyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer Spor Kulübü'nün başkanı Ahmet Emre Yaldız, yeni sezon öncesinde İHA muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Başkan Yaldız; kamp dönemi, transferler, kulübün hedefleri, 24 saat içerisinde transfer yasağının kalkması, Teknik Direktör Yılmaz Vural ile yaşadıkları ayrılık süreci gibi birçok konuya açıklık getirdi. İlk olarak yeni sezona hazır olduklarını belirten Emre Yaldız, "Geçen sene çok hızlı bir şekilde göreve gelmiştik. Kulübün bir kayyım sürecine gitmemesi için bir yönetim oluşturup göreve geldik. Zor bir süreçti bizim için. Allah'a şükürler olsun ki sezonu da istediğimiz yerlerde bitirdik. İlk sene olduğu için ilk amacımız ligde kalmaktı. Beklenenin üzerinde, iyi bir yerde ligi bitirdik. Bu sene daha organize hareket ettik. Yeni bir yönetim kurulu oluşturduk. Yeni yönetim kuruluyla birlikte transfere başlayarak takımı da daha erken hazırlamaya başladık. İyi hazırlandık, inşallah güzel bir sezon olacak bizim için. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık" diye konuştu.

"Çok zor süreçler yaşadık"

Bir önceki sezon kötü gidişattan iyiye gidiş sürecini değerlendiren mavi-beyazlıların başkanı, "Biz göreve geldikten sonra lige başlamak için yaklaşık 20 günlük sürecimiz vardı. Takımlar üçüncü kampını yaparken biz 24 Temmuz'da daha ilk kampımıza gitmiştik. İki yeni transfer ve genç arkadaşlarımızla Erzurum'a kampa gitmiştik. Transferde geç kaldığımız için zaten seçme şansımız olmamıştı. Transferlerde çok hızlı hareket ettik. Yanlış ve doğru şeyler yaptık. Bunun da ilk yarıda ceremesini çektik. Çünkü hazır değildik. İlk haftalarda Hatayspor'un altındaydık. Çok zor süreçler yaşadık burada. Devre arasında doğru işler yaptık, transferlerle takımı güçlendirdik ve bunun da karşılığını aldık. Çıkış yakaladık. Birlik ve beraberlik önemli. Geçen sene taraftarlarımızla bir güç oluşturduk ve bunun da karşılığını aldık" ifadelerini kullandı.

"24 saat bile sürmeden transfer yasağını kaldırdık"

Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın kulübü şikayeti üzerine gelen transfer yasağını 24 saat içerisinde kaldırdığı sürecin detaylarını anlatan Ahmet Emre Yaldız, "Yılmaz hocayla görüşme aşamasındaydık. Daha biz Yılmaz hocayla anlaşmadan o antrenmana çıktı. Bu sebeple de internette 'Sarıyer, Yılmaz hocayla anlaştı' haberleri düşmeye başladı. Biz de o ara çok kötü gidiyorduk, çok yeniliyorduk. Para falan da konuşmamıştık; 'Ben Sarıyerliyim, kongre üyesiyim, isterseniz hiç para vermeyin' gibi şeyler anlatıyordu bize. Anlaşma aşamasına gelince başka bir Yılmaz hoca çıktı karşımıza. Biz ona belli bir meblağ verdik. Almadığını söylüyor ama öyle bir şey yok. 16 futbolcunun bir hocayı istememesi normal mi? Takım zaten 24 kişi, 16 kişi hocayı istemezse biz ne yapacağız? Böyle olunca biz de dedik ki Yılmaz hocayla yolumuzu ayıracağız. İyi ayrılmak istedik, kendisiyle konuştuk. Zaten biz ona belli bir meblağ vermiştik ama o üstüne başka meblağlar da istedi. En son TFF'ye yatırdığımız para bir hak değil. Bu para benim değil, Sarıyer Spor Kulübü'nün parası. Bu ilk de değil. Daha önce bizi bırakıp Trabzonspor'a gittiğinde biz küme düşmüştük. Bundan sonraki süreçte Yılmaz hoca ile Sarıyer sınırları altında birlikte olacağımızı da düşünmüyoruz. Ödemesini yaptık. Sen bize transfer yasağı getirecek çapta bir insan da değilsin. Transfer yasağı geldi. 24 saat bile sürmedi, kaldırdık onu. Onların gücü bize yetmez. Yarın itibariyle kendisini kongre üyeliğinden de çıkarıyoruz. Bu benim kararım değil; halkın vermiş olduğu, Sarıyer sevdalılarının verdiği karar. Bundan sonra da ben olduğum sürece ne bu kulüp etrafında ne de Sarıyer civarında kendisine selam vermeyi bile düşünmüyoruz. Bundan sonraki sportif hayatında başarılar diliyoruz. Hakkında hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.

"Eşofmanları geri göndermesini rica ediyoruz, böylelikle hiçbir bağımızın kalmayacağı netleşecektir"

Başkan Yaldız, transfer yasağının kalkmasının ardından kişisel sosyal medya hesabından, "Yılmaz hoca, o kadar para aldın Eşofmanlarımız emanet kaldı galiba. Müsait olunca geri gönderirsin" şeklindeki paylaşımına dair gelen soruyu da şöyle yanıtladı:

"Eşofman paylaşımı, benim esprili bir paylaşımım. O bana televizyonlarda 'Çocuk başkan' falan dedi ama bu işler yaşla olmuyor, insanın kendisini geliştirmesiyle oluyor. İnsanın kendine yaptığı yatırımlarla oluyor. Geçenlerde Menemen kulübünün neden ligden çekildiğini de herkes araştırsın. Kendisini bu kulübe katarak ben çok büyük bir hata yaptım. Yılmaz hoca ile çalışmaya başladığımızda takımı analiz ettiğini düşünüyorduk. Öyle bir geldi ki yayıncı kuruluşun özetlerinden futbolcularla maç konuşmaları yapıyordu. Sonra başka hocalarla çalışmaya başlayınca Yılmaz hocanın ne kadar geride kaldığını anlamış olduk. Hoca, 17-18 kulüple mahkemelik olmuş, hep mi kulüpler suçlu? Hep mi hoca haklı? Buna da bakmak lazım. İnsanın biraz da çuvaldızı kendine batırması lazım. Kendisi bize böyle bir durumla gelince ben de öyle esprili bir paylaşım yaptım. Ama tabii her şakanın da altında bir gerçeklik payı vardır. Buradan kendisine tekrar sesleniyorum; eşofmanlarımızı bize geri göndermesini rica ediyoruz. Böylelikle hiçbir bağımızın kalmamasını da netleştirmiş olacağımızı düşünüyorum."

"Servet Çetin'in başka hedefleri vardı"

Geçtiğimiz sezon Yılmaz Vural'dan sonra takımı lig sonuna kadar çalıştıran Teknik Direktör Servet Çetin'e dair de konuşan Emre Yaldız, "Servet hocayı ben istemiştim. Kendisinin de, bizim de bir çıkış yakalamamız gerekiyordu. Geldikten sonra ekibiyle beraber çok güzel çalıştı, bize çok şeyler kattı. Biz de ona hem transfer konusunda hem takıma maddi anlamda, çok ciddi primler verdik. Bunun karşılığını da aldık. Servet hoca ve ekibine buradan tekrar teşekkür ederim. İyi mücadele ettiler. Biz de onları hiç bırakmadık, hep yanlarında olduk. İstediği transferleri de yapmaya çalıştık. Ayrıldık ama işin açıkçası Servet hocanın başka hedefleri vardı. Üst liglerde çalışmak istiyordu, maddi beklentileri farklıydı. Biz onun ihtiyaçlarını karşılayamazdık. Biz de kendisine bir teklifte bulunmadık açıkçası, 'Kal, devam edelim' demedik. Kendisine bundan sonraki süreçte başarılar dileriz. Karşılıklı başarılı olduğumuzu düşünüyorum" sözlerini dile getirdi.

"Bülent Bölükbaşı ile iyi işler yapacağımıza inanıyorum"

Takımın yeni teknik direktörü Bülent Bölükbaşı ile başarı yakalayacaklarına inandıklarını söyleyen Sarıyer Başkanı, "Bülent hocaya da ben karar verdim, ben istedim. Takıma çok müdahale eden bir başkan profilim yok benim, arkadaşlarım da öyle. Bazı şeyleri hocaya bırakan profildeyiz. Açıkçası Bülent hocanın da çıkışa ihtiyacı var. Mücadeleyi seven bir yapımız var. Bülent hocanın başarılı olacağını düşünüyorum. Çıkışını bizde yakalayacağını, Türk futbolunda kendi potansiyelinin altında kaldığını düşünüyorum. Bu sene Bülent hoca ile beraber iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Çok çalışkan, vizyonlu ve karakterli biri. Geçen seneden çok darbe yediğimiz için insanların kalbine, karakterine de bakmaya başladık. Kal dediklerimize bundan dolayı kal dedik, git dediklerimize de bundan dolayı git dedik. Tabii futbol bu. Ne olacağı da belli olmaz. Çok iyi takım kurup çok kötü de olabilirsiniz, kötü takımla çok iyi de olabilirsiniz. Canı gönülden Bülent hocanın başarılı olmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Efecan Karaca, inşallah futbolu Sarıyer'de noktalandırır"

Yeni transferlerden Efecan Karaca ile ilgili de konuşan Ahmet Emre Yaldız, "Efecan zaten Sarıyer'in çocuğu. Buradan çıkmış belli. Alanya'da uzun seneler oynadı, kaptanlık yaptı, başarılı oldu, milli takım forması giydi. Biz de onun Alanyaspor'dan ayrılacağını duyunca teklifte bulunduk. Sağ olsun o da bizi kırmadı, geldi. Çok başarılı olacağını düşünüyorum. Beklediğimden çok daha motive geldi. Sahiplendi takımı. İnşallah Sarıyer'de futbolu noktalandırır. Birlikte devam ederiz. Ben kendisinin çok başarılı olacağına ve Sarıyer'e çok şey katacağına inanıyorum. Hak ediyor bunu" sözlerini kaydetti.

"Yabancı bir kanat oyuncusu ve bir orta saha transferi düşünüyoruz"

Transfer sürecine ilişkin değerlendirmelerini de aktaran Başkan Yaldız, "Eski başkanlarımız sağ olsunlar Eze, Attamah, Sehic gibi transferlerde bize destek oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum. İyi transferler yaptığımızı düşünüyorum. Bu organizasyonun sonuçlarını inşallah ilk maçımızla beraber almaya başlarız. Takımımızın motivasyonu yerinde. Bu sene iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Küçük hedeflerimiz yok. Galip geldikçe bir yerlere geliniyor. Bu işler parayla da olmuyor, birlik beraberlikle oluyor. Bu kadar iyi transferler yaptıktan sonra yine düşmeye oynayacak bir durumda olduğumuzu düşünmüyorum. Beklenti arttı. Bizim beklentiyi transfer olarak karşıladığımızı düşünüyorum. Bunu devam ettirmek, destek almak da önemli. Sürdürülebilir gelir sağlamaya çalışıyoruz bir yandan. Bir yabancı kanat oyuncusu almayı planlıyoruz. Orta sahaya bir takviye daha yapmayı düşünüyoruz. Ama tabii bütçe konusunda daha kontrollü hareket etmemiz lazım. Biz zaten çok büyük bütçelerle transfer yapmış bir takım değiliz. İsimler büyük ama bütçeler belli sınırlarda. Ben bugün 800 bin Euro'ya, 1 milyon Euro'ya imza atıp futbolcu alabilirim ama kim ödeyecek bunu? Bu kulübün böyle bir geliri yok. Kimse ödeyemez bunu. Onun için de belli profilde gitmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"İstediğimiz destekleri göremiyoruz"

Kulübe sponsorluk anlamında yeterli desteğin verilmediğini söyleyen Emre Yaldız, şöyle konuştu:

"Biz belediyeden destek alan bir kulüp de değiliz. Bize sponsorluk veren firmaların çoğu Sarıyer'de bile değil. Biz geçen sene esnaf, çiğ köfteci, yoğurtçu, sucuyla ligde kaldık. Bu semt böyle ligde kaldı. Bundan da birilerinin utanması gerektiğini düşünüyorum. İsim sponsorluklarımızın hiçbiri Sarıyer'den değil. Ama dışarıdan sorulduğu zaman 'Sarıyer'de çok zengin insan var' deniliyor. Hani nerede o zengin insanlar? Buradan da birilerine sinyal vermek istiyorum; bu sene kimseye bu stada gelip şov yaptırmayacağım. Bize destek olana biz de destek oluruz. Biz buradan menfaati olan insanlar değiliz. Gerekirse görevi bırakıp da gideriz, Sarıyer iyi olsun diye. İstediğimiz destekleri göremiyoruz. Antalyaspor'u görüyorsunuz, belediye 52 milyon lira veriyor. Bize Sarıyer Belediyesi ne vermiş? Tüm bunlara rağmen elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

"Stadımız Süper Lig kriterlerine uygun değil"

Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nun yeterli kriterlerde olmadığını ve henüz statla ilgili bir projenin de olmadığını dile getiren Ahmet Emre Yaldız, "Stat, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı. Ortak tahsis kullanımla hareket ediyoruz. Işıklandırmasını yeni bitirdik. Tarihimizin ilk gece maçını oynayacağız. Stadımız Süper Lig standartlarına uygun değil. Herhangi bir stat projemiz de yok. 'Siz yapabilir misiniz?' derseniz biz de yapamayız açıkçası. 1. Lig'in kriterlerine bile yüzde yüz uygun olmamasına rağmen biz belli eksikleri kapatarak stadımızda maçlarımızı oynuyoruz. Ama Süper Lig'e çıkarsak bu statta oynayacağımızı zannetmiyorum. Oynatmazlar. Stadın çok eksiği var. Yayıncı kuruluşun da çok ciddi istekleri var, onları da burası karşılamaz. Bu stat Sarıyer'in merkezinde. Sarıyer'e yeni bir stat yapılamaz mı? Tabii ki yapılabilir. Bir sürü boş yer var. Ama biz kulübü ayakta tutmaya çalışırken kalkıp da stat yapamayız. Daha tesislerimizi bile dışarıda kamp yapmamak için kendi imkanlarımızla yatırımlar yapıyoruz. Kolay bir iş değil bu. Ama buraya stat yapılamaz mı? Tabii ki yapılabilir. Türkiye'de nerelere ne statlar yapıldı. Geçen gün Fatih Karagümrük bizim stadımızda oynamak istedi, verdik. Ortak oynayalım, problem değil. Böyle egolarımız yok. İnşallah bir yatırım yaparlar, yapmayı düşünürler" ifadelerini kullandı.

"İlk dönemlerimde transfer ve hoca konularında hatalar yaptım"

Başkanlık süreci boyunca yaptığı hataların ne olduğunun sorulması üzerine Başkan Yaldız, "Transfer konularında ilk dönemlerimizde çok hatalar yaptık. Hoca konularında da hata yaptık. Bu sene daha tecrübelendik. Daha dikkatli adımlar atıyoruz. Bu sene kulübü yönetenler dışarıdan kişiler olmayacak. Kulübü, kulüptekiler yönetecek. Ekonomik anlamda birkaç futbolcuya vermiş olduğum paralarda da bazı hatalar yaptım" açıklamasında bulundu.

"Bazı insanların sırt dönmeleri benim içimde ukde bıraktı"

Mavi-beyazlıların başkanı, başkanlık süreci boyunca içinde ukde kalan bir şey olup olmadığının sorulması üzerine de, "Geçen sene ligde kaldığımız için kendimizi şampiyon olmuş gibi görüyorum. Bazı insanların bize sırt dönmeleri benim içimde ukde bıraktı. Onun dışında yöneticilerimize, taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Elimizden geleni yapıp milyonluk takımların üzerinde bitirdik ligi" yanıtını verdi.

"Taraftarımızla hak ettiğimiz yerlere sonuna kadar gideceğiz"

Son olarak taraftara mesaj veren Sarıyer Başkanı Ahmet Emre Yaldız, "Taraftarla hep iç içeyiz. Zaten biz de taraftarız. Onları ligin ilk maçında bize desteğe davet ediyorum. Onlar bizim en büyük gücümüz. Biz geçen sene taraftarla ligde kaldık. Dünyada eşi benzeri olduğu düşünmüyorum; sen 9 haftada 1 puan al ama bir tane bile taraftar çıkıp sana bir şey demesin. Bize kimse ağzını bile açmadı. Çünkü bizim neler yaptığımızı taraftar biliyor. Buradan kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Bu sene birlik ve beraberlik içinde olup hak ettiğimiz yerlerde sonuna kadar gideceğiz. Biz hazırız. Hem taraftar hem takım olarak hazırız. İnşallah iyi bir sezon geçiririz. Her zaman ben de onlarla birlikteyim. Diğer takımlara da başarılar diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.