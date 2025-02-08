Akıllara Sergen Yalçın\'ın efsane sözleri geldi: Beşiktaş\'tan yıllar öncesine bomba gönderme

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın ardından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

"CUMARTESİ'LERİ SEVERİZ"

Karşılaşma öncesinde TFF'den maç saatinin değiştirilmesini talep eden siyah-beyazlılar, galibiyetin ardından maç saatinin değiştirilmesini engellediği iddia edilen Sivasspor teknik direktörü Ömer Erdoğan'a göndermede bulundu. Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in fotoğrafının yer aldığı paylaşımda " Cumartesi'leri severiz!" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

"GÖRECEĞİZ CUMARTESİ GÜNÜ NE OLACAĞINI!"

Bu paylaşım, akıllara teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözlerini getirdi. Deneyimli teknik adam, Beşiktaş'ın başında olduğu ve şampiyonluk yaşadığı 2020-2021 sezonunda Hatayspor'un bir gün sonra maç oynama teklifini reddetmesiyle ilgili olarak, "Son olarak Hatayspor'u aradık. Maçı bir gün ileri alalım dedik. Dinlenme süremiz yok, oyuncu sağlığından ve insan sağlığından bahsedriyoruz. Demek ki yalandan bahsediyoruz. Herkes başarıya giden yolda bir şeyler peşinde. Hatayspor 1 gün sonra oynasa ne olacak? Şampiyonluk iddiası mı var, küme düşme durumu mu var? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), üç gün sonraya maç yazmışlar. Nasıl böyle bir program yapıyorsunuz? Koca Beşiktaş camiası. Böyle bir hesap yapılır mı? Bunu anlayamıyoruz. Biz kime karşı mücadele ediyoruz? Maç bitiyor Hatayspor hocası, bakıyorum kendi galibiyetinin sevincini yaşamaktansa Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş maçıyla ilgili konuşuyor. Göreceğiz Cumartesi günü ne olacağını. Konuşmakla oluyor" açıklamalarını yapmıştı.

Beşiktaş, Hatayspor maçının ilk yarısını ise 5-0 önde tamamlamıştı. Siyah Beyazlılar, tarihinde ilk kez bir maçın ilk yarısını bu skorla tamamladı. Beşiktaş, o sezonda bir maçta 7 ve üzerinde gol atan ilk takım olmuştu.

ÖMER ERDOĞAN'DAN MAÇ SAATİ İDDİALARINA YANIT

Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın, Beşiktaş'ın talebime rağmen maç saatinin değişmesini istemediği öne sürülmüştü. Erdoğan, karşılaşmanın ardından iddialara yanıt verdi. 47 yaşındaki teknik adam, "Beşiktaş taraftarları sanırım maç saatiyle ilgili beni sorumlu tutuyor. Yayıncı kuruluş ve federasyon belirliyor. Ben belirlemiyorum. Maç saati yaklaşık 14 gün önce belirlendi. 14 gündür bir şey yoktu. Son 2 günde Beşiktaş'ın talebi olduğu söyleniyor. Kararı ben vermiyorum" dedi.

BEŞİKTAŞ TFF'YE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Beşiktaş, Sivasspor karşılaşması öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuş ve maçın saat 16.00'ya alınmasını talep etmişti.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı;

"Net Global Sivasspor maçımızın saat değişikliği ile ilgili talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz? @TFF_Org

Rakibimizin evinde oynadığı son 8 maçın saatleri

20 Ekim saat 13.30: Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor

2 Kasım saat 13.30: Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor

24 Kasım saat 13.30: Net Global Sivasspor-Kasımpaşa

8 Aralık saat 16.00: Net Global Sivasspor-Galatasaray

21 Aralık saat 16.00: Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor

* 7 Ocak saat 19.00: Net Global Sivasspor-Beşiktaş

12 Ocak saat 13.30: Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor

25 Ocak saat 13.30: Net Global Sivasspor- Bellona Kayserispor"



