Alanya Ultra Trail 2023\'te Zirveye Çıkan Sporcular

ALANYA Ultra Trail, 28 Mart tarihlerinde Alanya'nın eşsiz doğasında 23 farklı ülkeden bine yakın sporcuyu bir araya getirdi. Akdeniz kıyılarından başlayarak Toros Dağları'nın zorlu etaplarına uzanan parkurlarda gerçekleştirilen organizasyon, uluslararası ölçekte dikkat çeken bir buluşmaya sahne oldu.

Sabahın erken saatlerinde Kleopatra Plajı'ndan verilen startın ardından sporcular, Alanya Kalesi, Kızılkule ve tarihi patikalardan geçerek çam ormanları ve dağ yollarına ulaştı. Parkur boyunca değişken zemin yapısı, yüksek irtifa kazanımı ve teknik geçişler, sporcuları hem fiziksel hem zihinsel olarak zorladı; Alanya'nın doğal ve tarihi dokusunu yarışın her anına taşıdı.

68 K parkurunda kadınlarda Ezgi Aksedir (10: 04: 43), erkeklerde Mehmet Soytürk (08: 49: 07) zafere ulaştı. 42 K parkurunda kadınlarda Dominika Stelmach (05: 00: 03), erkeklerde Shyngys Baikashev (04: 38: 16) birinciliği elde etti. 27 K parkurunun galipleri ise kadınlarda Evgeniia Slinkina (03: 25: 27), erkeklerde Bogdan Kovalenko (02: 34: 10) oldu. 18 K parkurunda kadınlarda Merve Atilla (02: 29: 46), erkeklerde Dmitriy Hohlov (01: 42: 19) zirvede yer aldı. 5 K parkurunda ise kadınlarda Dilara Tiryaki (00: 42: 37), erkeklerde Musab Kundakçı (00: 35: 38) birinciliğe ulaştı.

Kazanan sporculara ödüllerini Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Alanya Gençlik ve Spor Müdürü Emre Gıdırgıcı, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, Parkurlar Sorumlusu Ahmet Arslan ve Yarış Direktörü Hüseyin Koçak ve Organizasyon Direktörü Talat Demirel takdim etti.

Kazanan sporcular ve genel klasman şu şekilde:

- 68 K

Kadınlar:

Ezgi Aksedir (Türkiye) - 10: 04: 43

Nuray Bulut Göktepe (Türkiye) - 10: 19: 17

Tatiana Nikitina (Rusya) - 11: 20: 35

Erkekler:

Mehmet Soytürk (Türkiye) - 08: 49: 07

Ivan Riabkin (Rusya) - 09: 19: 28

Yevhenii Yermolenko (Ukrayna) - 09: 28: 23

- 42 K

Kadınlar:

Dominika Stelmach (Polonya) - 05: 00: 03

Beyza Güzel (Türkiye) - 06: 07: 47

Viktoriia Stalmakova (Rusya) - 06: 08: 26

Erkekler:

Shyngys Baikashev (Kazakistan) - 04: 38: 16

Ramis Nuraliev (Rusya) - 05: 24: 41

Halil İbrahim Bayındır (Türkiye) - 05: 34: 06

- 27 K

Kadınlar:

Evgeniia Slinkina (Rusya) - 03: 25: 27

Üzüm Sevgül Kaçak (Türkiye) - 03: 26: 51

Olesia Zubakha (Rusya) - 03: 33: 36

Erkekler:

Bogdan Kovalenko (Türkiye) - 02: 34: 10

İbrahim Güneş (Türkiye) - 02: 35: 19

Koray Het (Türkiye) - 02: 57: 46

- 18 K

Kadınlar:

Merve Atilla (Türkiye) - 02: 29: 46

Gönül Tezel (Türkiye) - 02: 30: 48

Songül Albayrak (Türkiye) - 02: 34: 52

Erkekler:

Dmitriy Hohlov (Rusya) - 01: 42: 19

Gökhan Gündoğan Şen (Türkiye) - 01: 46: 39

Stanislav Igoshin (Rusya) - 01: 52: 40

- 5 K

Kadınlar:

Dilara Tiryaki (Türkiye) - 00: 42: 37

Tatiana Grishina (Rusya) - 00: 45: 31

Alisha Galimova (Rusya) - 00: 46: 20

Erkekler:

Musab Kundakçı (Türkiye) - 00: 35: 38

Ilya Uysal (Türkiye) - 00: 36: 02

Şerefcan Şentürk (Türkiye) - 00: 41: 59