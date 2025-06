Ali Koç\'tan çok sert sözler: Vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün geleneksel bayramlaşma töreninde Sarı-lacivertlilerin gündemi hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un o açıklamaları;

"BU TARİHİ MİSYONUN PARÇASIYIZ"

"Bizleri her zaman gururlandıran ve mutlu eden bir sevinç kaynağımız olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız, Fenerbahçe'nin büyüklüğüdür! Bu büyüklük sadece sahada alınan sonuçlarla, kazanılan kupalarla değil Olimpik kafileye, kadın branşlarına, amatör sporlara yapılan yatırımla, ülke sporuna kazanılan her bir gençle, alınteriyle, inançla, kararlılıkla kurulan büyük bir vizyonla hayata geçirilmiş, yarınlara taşınacak tarihi misyondur. Bu tarihi misyonun parçasıyız."

"FENERBAHÇE BAĞIMSIZDIR"

"Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübüdür. Bir kültürdür. Köklerini, ülkemizin bağımsızlığını kazanırken sergilediği mücadele gücünden alan bir geleneğe sahiptir. Fenerbahçe bağımsızdır."

"FENERBAHÇE EUROLEAGUE ŞAMPİYONU TEK TAKIMDIR"

"Yakın zamanda basketbol şubemizle birlikte nasıl bir spor kulübü olduğumuzu gösterdik. Son derece zor geçen sezona rağmen bu güzel takım, büyük bir özveri ve mücadeleyle EuroLeague kupasını kazandı. Fenerbahçe bayrağını, basketbolda Avrupa'nın zirvesine taşımayı başardı. Fenerbahçe, erkekler ve kadınlarda EuroLeague şampiyonu olan tek takımdır. Bunu da iki kez başarmıştır."

"COŞKUYU YAŞATTIK"

"Camiamızın ülkenin dört bir yanında bir kez daha buluşmasına vesile oldu. Bunun için ülke çapında tüm şehirlere ve ilçe belediyelerine Fenerbahçe'nin bu coşkusunu, sevincisini vatandaşlarımızla beraber doyasıya yaşamasına vesile olmalarına camiamız adına müteşekkir olduğumuzu belirtmek isterim."

"FENERBAHÇELİLER BU KARA PROPAGANDANIN FARKINDA"

"Basketboldaki başarıyı başta futbol olmak üzere rekabet ettiğimiz bütün alanlara taşımak için vargücümüzle çalışmalarımız devam etmektedir. Biz büyük bir camiayız. Camiamızın bugün en çok ihtiyacı olan ve tarih boyunca en büyük gücümüz olduğunu söylediğimiz birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Ne zaman Fenerbahçe güçlenmeye başlasa, mali bağımsızlığa yaklaşsa, sportif anlamda taşlar yerine oturmaya başlasa birileri devreye girmektedir. 2011'de bunu yaşadık. Bugün dolaylı yöntemlerle, sosyal medyada kendini Fenerbahçeli gibi tanıtanlar algı operasyonlarıyla camiamızı kışkırtmaya çalışıyorlar. Sistematik bir şekilde devam etmektedirler. Her gün yeni bir yalan, asılsız söylentiler üretiliyor. İş öyle bir noktaya geldi ki ailemiz, özel hayatımız hedef alınmaktadır. Şunu adım gibi net biliyorum. Sağduyulu her Fenerbahçeli, bu kara propagandanın farkında!"

"NASIL OLUR HAYAL EDİN"

Biz en azından geldiğimiz nokta itibarıyla, bu tür aşağılık saldırılara cevap vermekle vakit kaybetmiyoruz. Her dakikamızı Fenerbahçemizi daha güçlü kılmak için çalışarak geçiriyoruz. Özlemini duyduğumuz şampiyonluğa hep birlikte ulaşacağız. Bu hedefe ulaşmak için en ihtiyaç duyduğumuz şey, duygu birliğidir. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için ruhu. Şampiyonluk sadece kadroyla, sistemle, taktikle değil hedef birliğiyle, inançla, gönül bağlılığıyla kazanılır.

Fenerbahçe bir olduğunda kazanır. Fenerbahçe kazandığında Türk futboluna ve ülkemize bayram gelir. Bunun nasıl olduğunu EuroLeague şampiyonluğunda gördünüz. 24 saatte bir çağrıyla meydanlar nasıl oldu gördük. Şampiyonluk futbolda gelince nasıl bir kutlama olur hayal edin."

"VEFASIZ, AŞAĞILIK, CİĞERİ BEŞ PARA ETMEZLER"

"Fenerbahçe halktır. Halkın her kesiminden taraftarı, üyeleri mevcuttur. Biz o halkın oylarıyla seçilmiş camianın neferleridir. Tüzüğümüzde kongre üyelerine tanınan her hakkı, demokrasi olarak görmekteyiz ve saygı duymaktayız. Kongre üyelerimizin seslerini duyuyor, anlıyoruz. Bir süredir özellikle sosyal medya üzerinden gerçeklerin ciddi anlamda çarpıtılarak, olmayan şeyler üretilerek kamuoyunun bilinçli bir biçimde yanıltıldığını, camiamızın duygusal bağlılığının sarsılmaya çalışıldığını üzüntüyle izliyoruz. Camiamızın sesine kulak verip eylüle kongre kararı almışken yapılan bu manipülasyonlar, spor tarihinde bugüne kadar hiç yaşanmamış bir psikolojik işkence ve itibar suikasti camiamızı kaosa sürüklemekten başka anlam taşımamaktadır. Biz sağlam duruyoruz, bizi bu yıkamaz. Bu vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmez insanların saldırılarına karşı niye dik duruyoruz, biz camiamızla bu kapıyı açarsak, bu yöntemlerle Fenerbahçe yönetimleri hedef alınır ve bu insanlar muvaffak olursa bu kapıyı kapatamayız. Bizden sonra gelecek tüm başkanlar bu riskin altında olacaktır. Bu yöntem ne kadar demokratik olursa olsun kulübümüzün bekası açısından uygun değildir."

"FENERBAHÇELİLER'İN ENDİŞESİ OLMASIN"

"Fenerbahçeliler'in endişesi olmasın, bu kulübün sahibi taraftarlarımız ve taraftarın sesi olan üyelerimizdir. Fenerbahçe'nin geleceğini belirleyecek olan yine üyelerimizin vereceği kararlardır. Bu kararların verileceği yer ise eylülde yapılacak kongremizdir. Nokta! Satır başı!"

"YAŞASIN FENERBAHÇE"

"Biz üyelerimizin sağ duyusuna, basiretine, ferasetine ve her şeyden önemlisi Fenerbahçe aşkına inanıyor, güveniyoruz. Fenerbahçe demokrasisi tecelli edecek ve önümüzü aydınlatacaktır. O güne kadar sorumluluklarımızı yerine getirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Her şeye rağmen yeni sezon başlarken borçsuz, tam bağımsız Fenerbahçe'yi hep birlikte kutlayacağız. Finansta olduğu gibi sahada güçlü Fenerbahçe'yi inşa edeceğiz. Kulübünün daha güçlü olmasını isteyen her Fenerbahçeli'yi hissediyoruz. Sabır, anlayış ve sevgiyle bu süreci aşacağız. Bizi bizi yapan birbirimize beslediğimiz sevgi ve güvendir. Bu sevgiyle birlikte beraberlikle başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Yaşasın Fenerbahçe!"