Ali Koç\'tan Fenerbahçe\'nin Sorunlarına Dikkat

Spor

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç , "Biz 25 yıldır sıkıntı yaşıyoruz. Son 10 senenin ve son 5 senenin tablosuna bakın. Bu dönemde Fenerbahçe 'nin 1 şampiyonluğu bile olmaması hayatın olağan akışına aykırıdır. Bunu şansa falan bağlayamazsınız. 25 yıldır bu işle mücadele ediyoruz. Bu yapı camianın kaderleriyle oynuyor. En çok bize zarar veriyor. Toplumumuzun sinir uçlarıyla, Türk futbolunun kaderiyle oynuyor. Bizim yaşadıklarımızı dünyada bir kulüp yaşasa ayakta bile durması mümkün değil" dedi.

Fenerbahçe Kasım Ayı Olağan Divan Kurulu, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, toplantının sonunda kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu. Sözlerine Trabzon spor ile deplasmanda oynayacakları maç hakkında konuşarak başlayan Başkan Ali Koç, "Trabzon'da takımımızın yolu açık, şansı bol olsun. İki kulüp de temasta, geçen sene yaşananların tekrarlanmayacağından eminiz. Hak eden kazansın ama inşallah biz kazanırız" ifadelerini kullandı.

'EN BÜYÜK SORUNUMUZ FUTBOL ŞUBESİNDE İSTİKRAR YAKALAYAMAMAMIZDIR'

Teknik direktör Jose Mourinho'nun hedef haline getirilmesine tepki gösteren Ali Koç, "Bizim en büyük sorunumuz çok uzun yıllardır futbol şubesinde istikrar yakalayamamamızdır. Bizim de bizden önceki yönetimin de sorumluluğu, hataları aşikardır. Bir diğer unsur ise teknik direktörlerimize ihtiyaç olduğu süreyi, sabrı taşımayan camiamızın sabırsızlığı da pay sahibidir. Yönetim kurulumuz bu sabırsızlığı, toleranssızlığı kırabilmek için dünya tarihinin en başarılı, en başarılı teknik direktörlerinden biri olan Jose Mourinho'yu kazandırmıştır. İyi de bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Hatta bir nebze olsun, ayağımızı yorganımıza göre uzatmadık. Bu sefer daha da riskler alarak mühendislik yaptık. Kadromuz derin, alternatifli. Spor basınımız Mourinho'yu hedef haline getirmiştir. Bir kısım taraftarımız bu algı operasyonunda bunlara kanarak etkilenmiş. Hocamızı da 9'uncu haftada saldırıya uğrattılar. Camia psikolojisini bir az önce bir üyemiz yelkenleri indirmiş, şampiyonluğun gittiği ifade etmiştir. Ben kendisine kızmıyorum ama camiamız bu psikoloji haline sokulmuştur. Her demeciyle Fenerbahçe'yi yaşatılan haksızlıkları dünya basının manşetlerine taşıyan, İstanbul'daki her anını takımımızın daha iyi bir seviye yükseltmek için harcayan, sevgiyi, saygıyı sonuna kadar hak eden hocamız vardır. Bizim kendisiyle ilgili hayallerimiz ve planlarımız uzun vadelidir. Takımına, oyuncularına ve rakiplerine odaklanması bizim en büyük önceliğimiz. Böylece istikrarı yakalayarak başarıyı elde edeceğimizi düşünüyorum. Tek beklentimiz camiamızın uyanması ve sahiplenmesi. Benim sizden ricam yönetimiyle sorunu olanlar gelip bizi burada eleştirsinler. Varsa bir sorununuz bunun cezasını çubuklu formayı giyen sporcularımızla bunun hesabını kesmeyin. Hesabını bizden kesin" şeklinde konuştu.

'EN BÜYÜK BAŞARI KİMSEYE MUHTAÇ OLMAMAKTIR'

Kendileri için en büyük başarının kimseye muhtaç olmamak olduğunu aktaran Ali Koç, "Bir dileğim olsaydı; Fenerbahçe'nin bizi anlamasını, nelerle boğuştuğumuzu görmesini dilerdim. Her şey açıkken, gözler önündeyken, tekrar tekrar anlattığımız halde anlaşılamamanın acısını derinden yaşıyoruz. ya biz yaşadıklarımızı hakkıyla anlatamıyoruz ya da başkalarının masalları bizim gerçeklerimizi yutuyor demektir. Bizim camiamızı uyutuyor demektir. Belki de sizi uyutmak için, özellikle genç taraftarlarımızı harekete geçirip, onları bize hedef almaları için belki de Fenerbahçeli görünüp Fenerbahçeli siteler bile kurulmuş olabilir. Biz bunun acısını çekiyoruz. Zaman içerisinde Fenerbahçe'nin taviz vermeden, değerlerine sıkı sıkı sahip çıkıp, futbolda başarı sağlamasa da, sırf başarı için doğru bildiklerinden sapmayıp, biraz sonra anlatacağım yapı ile mücadele edip bu yapı çökertildiği zaman sadece Fenerbahçe değil, ülkemizin ne kadar fayda sağlayacağınızı göreceksiniz. Tüm zorluklara ve engellere rağmen Fenerbahçe ve Fenerbahçeliler için elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Çalışmalarımıza yön veren pusula tek bir yönü işaret ediyor. O da Fenerbahçe'nin özgürlüğü ve ekonomik bağımsızlığıdır. Bizim için en büyük başarı kimseye muhtaç olmamasıdır. Bunun ne kadar önemli olduğu herkes tarafından görülecektir" sözlerini sarf etti.

'ADALETİN HERKESE EŞİT OLMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Adaletin herkes için eşit olması gerektiğini söyleyen Başkan Koç, "Göztepe maçında feci bir olay yaşandı. Biz orada ortamı yatıştırmaya giderken kalleşçe bize sırtımızdan saldırdı. Daha fazla detaya girmeyeceğim. Geçen hafta Galatasaray – Beşiktaş maçı oynandı. Bir muhabire tokat atan kişi apar topar tutuklandı. Yanlış bir yere çekilmesin. Biz adaletin herkese eşit olması gerektiğini düşünen bir camiayız. Neden adil bir muamele görmediğimizi sorgulamak bizim camiamıza karşı sorumluluğumuzdur. Beşiktaş Başkanı ile dalga geçen sözde medya mensubu olan, ama tweetlerine baktığınız zaman holigan bir taraftar profili çizen, maça geldiği zaman alkollü olduğu emniyet tarafından tespit edilen kişiye bakanlarımız geçmiş olsun ve peşindeyiz diyorlar. Fenerbahçe Başkanı'na yapılan saldırıyı görmezden gelebiliyorlar. Bu adil midir? Biz kamu kurumuymuş gibi pek çok kulüple rekabet halindeyiz. Biz kapalı spor salonumuzu yaparız, stadımızı inşa ederiz. Başkalarına statlar yapılır ama biz 2 misli yıllık kira öderiz. Her yıl vergimizi kuruşu kuruşuna öderken, rakibimizin vergi borçları affedilir. En küçük puan kaybında saldıranlar bu durumu gündeme getirir mi? Biz gelirlerimizi artırırken biz rakibimiz yasa dışı bahis sitesini haber sitesi gibi gösterip kaynak yaratırken kimsenin yeterince ses çıkarmaması adil midir?" sözlerini kullandı.

'YABANCI HAKEMLERİN DÜRÜSTLÜĞÜNE Mİ BAĞLAMAK LAZIM?'

2023-24 sezonundaki lig yarışında adil olmayan durumlar olduğunun altını çizen Ali Koç, "Geçen yıl nefes nefese devam eden şampiyonluk yarışında biz 5 kırmızı kart görürken Galatasaray'ın 1 kırmızı kart görmesi adil midir? Onu da kulübede görüyor. Aynı takım Avrupa'da 5 maçta 5 kırmızı kart görüyor. Bu bir tesadüf müdür, yoksa yabancı hakemlerin dürüstlüğüne mi bağlamak lazım. Onlar 65 sarı kart görmüş biz 88 görmüşüz. Bu sene ilk 9 haftada da benzer tablo çıkmaya başladı. Yeni TFF yönetiminin zamana ihtiyacı olduğunu kabul ediyoruz" dedi.

'YAŞADIKLARIMIZI DÜNYADA BİR KULÜP YAŞASA AYAKTA BİLE DURMASI MÜMKÜN DEĞİL'

Kendilerine karşı yapılan hatalardan ve uzun süredir bahsettiği yapıyla ilgili detaylar veren Ali Koç, "Biz 25 yıldır sıkıntı yaşıyoruz. Son 10 senenin ve son 5 senenin tablosuna bakın. Bu dönemde Fenerbahçe'nin 1 şampiyonluğu bile olmaması hayatın olağan akışına aykırıdır. Bunu şansa falan bağlayamazsınız. 25 yıldır bu işle mücadele ediyoruz. Bu yapı camianın kaderleriyle oynuyor. En çok bize zarar veriyor. Toplumumuzun sinir uçlarıyla, Türk futbolunun kaderiyle oynuyor. Bizim yaşadıklarımızı dünyada bir kulüp yaşasa ayakta bile durması mümkün değil. Bununla övünüp, gurur mu duysak yoksa halimize mi üzülsek. 99 puan alıyoruz, 6 derbinin 4'ünü kazanıyoruz, deplasmanda 1 beraberliğimiz var. Yine şampiyon olamıyoruz. Aynı hakemler bir şey olmamış gibi maçlara veriliyorsa yapı budur. Yıllarca hafızalardan silinmeyecek hakem hataları bir takımın aleyhine gerçekleşiyorsa yapı budur. Saha içerisinde açık, bariz kollamalar yapılıyorsa yapı budur. Bir derbide 6 sarı kart, 2 kırmızı kart olacak olay yaşanıyorsa yapı budur. Bir teknik direktör hakemleri saha içerisinde tehdit ederken bu raporlara girmiyorsa yapı budur. Bu gözlemcileri, temsilcileri istedikleri şekilde kullanabileceğini iyi bilen, kullanabilecekleri kişileri bu görevlere yerleştiren, uzun yıllardır akrabalık, arkadaşlık ilkelerini kullananlar oluyorsa yapı budur. Hakemlerin kararlarını etkilemek için VAR'a görüntüleri manipülatif şekilde göndererek, hakemleri tuzak kurulmasına rağmen kimse kılını kıpırdatmıyorsa yapı budur. Bu yapıya çomak sokulunca malum kişiler ayaklanıyorsa yapı budur. Bu konuşmayı öfkeyle dinleyenler, yeri geldiğinde içlerine korku düşenler işte yapının parçası bunlardır. İllegal işler yapılırken göz yumuluyorsa, sahip çıkıyorsa, dosyalar kapanıyorsa yapı budur. Bunlar bilinirken kim bu yapı açıkla diyorsalar yapı budur. TFF seçimlerinde açık ve net şekilde anlattım. Haksız rekabet sadece saha içinde değil saha dışında da yaşanıyor diye. En güzel örnekleri bu sezon. Karaborsa bilet… Bu iş gerçektir. Bu konu kendi içlerinden çıktı. Vahim bir olay. Başkanları savcılığa başvurduk dedi. Artık söylediklerinin gerçeklik dışı olmasının ağır bastığı bir başkandan bahsediyoruz. Her zaman olduğu gibi çelişkili ifadeler, manevralarla süreci kurtarma peşindeler. Biz sonuna kadar üstüne gideceğiz. İhbar hakkımızı kullandık. Bunu gündemde tutun yoksa bunu da kapatacaklar. İnceleme başlattılar ve bunu kulübümüze bildirdiler. Devletimiz devletliğini mi gösterecek yoksa bu konuyu ört pas mı edecek? Bu oluşum tamamen illegal" ifadelerini kullandı.

Zaman zaman Galatasaray ile aynı oyuncuya talip olduklarını ve bu süreçte yaşananları aktaran Ali Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeri geliyor aynı oyuncuya gidiyoruz. Pazarlıklar ilerleyince teklif yapıyoruz. Bir oyuncuda biz 7 milyon 500 bin Euro'da masadan kalkıyoruz. Bir başka kulüp KAP'a 4 milyon 350 bin Euro'ya anlaştığını açıklıyor. Bir tane yönetici çıkıyor menajerlik ücreti hariç 7-8 milyon Euro diyor. Bu eski TFF ile oluyor. Bizim hiç bunu gündeme getirmeden bunun sorulması lazım. Bunun gibi 5-6 tane futbolcu var. Dosya kuvvetli, hepsi çıkacak. Açıklanan rakamalar arasında büyük fark var. Konut dendi, imaj hakkı dendi, sponsorluk dendi. Harcama limitleri var. Biz bütün kadroyu, hocayı harcama limitine sokmak için hesap yapıyoruz. İngiltere'de imaj hakkı da yapabilirsin, sponsor da yapabilirsin. Hepsi bir kontratta yazıyor. Biz bunlarla boğuşurken bir de kendi içimizde boğuşmakla zamanımızı harcıyoruz."

'TÜNELİN SONUNDA IŞIĞI GÖRÜYORUZ'

Mehmet Büyükekşi yönetiminde TFF'den bahseden ve Türk futbolunda iyi şeyler olacağını söyleyen Başkan Koç, "Yapıdan bahsettim. Her platformda gündeme getirdik. TFF eski başkanı Büyükekşi'nin yönetim anlayışı Türk futbolundaki sorunları çözmek yerine kaosu net bir şekilde daha da büyüttü. Aslında söz konusu yapının devam ettirilmesinde ta kendisi ve ekibiydi. Siz 2 Nisan'daki kongreyi bazı kongre üyeleri küçümsüyor, hayal kırıklığı olarak görüyorlar. Bu bir yolculuk. 25 yıldır buraya gelmiş bir yapıyı bir adımla çözmek mümkün değildir. Devireceğiz dedik, devirdik mi? Evet. Belki Fenerbahçe kendi başına değil. Türkiye Futbol Federasyonu'nun o günkü yönetim kurulu yüzde bir milyon kazanacağına inandığı, oluşan doğal bir ittifakla devirdik. İnsanların başına tak etmişti. Özgür ifadelerin gasp edilmesi, demokratik değerlerin erozyona uğraması, şantajla, mükafatla oylarının yönlendirilmesi insanlar bıkmıştı. Onun için tünelin sonunda ışığı görüyoruz, iyi şeyler olacak. Biz de kazanacaklarını bekliyorduk ben o konuşmayı yaparken ama biz başkaları gibi ekmeğimizin peşinde değiliz. Biz hakkımızın peşindeyiz, adil rekabetin peşindeyiz ve Cumhuriyet'imizin ilkelerinin peşindeyiz. Bunlardan da hiçbir zaman taviz vermeyiz. Burası Türkiye, ne kadar haklı olsanız da haklılığınız anlaşılsa dahi, mağduriyetlerin giderilmesi, sorunların çözülmesi her zaman uzun süre almıştır" şeklinde konuştu.