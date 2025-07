Alin Yazıcı, Avrupa Şampiyonası\'nda 7\'nci Oldu

Kemer Country Club'ın milli binicilerinden Alin Yazıcı (16), 7-13 Temmuz tarihleri arasında Almanya 'da düzenlenen Engel Atlama Avrupa Şampiyonası 'nda 7'nci oldu. 32 ülkeden 114 sporcunun ter döktüğü yarışmada ilk 10'a girmeyi başaran Yazıcı, "Küçüklüğümden beri hayallerimden bir tanesi; bu yarışmada finale kalmak ve ilk 10'a girmekti. Bunu başardığım için çok gururluyum. 1 yıl daha gençler kategorisinde yarışmaya hakkım var. Gelecek yıl madalya kazanmayı hedefliyorum. Finalde biraz stres oldum ama açıkçası atımı çok iyi tanımam beni sakinleştirdi. Bu da başarıyı elde etmemi sağladı. Bu dereceyi ilk defa aldım. Bu benim 4 'üncü Avrupa şampiyonamdı ama maalesef son 3'ünde finale kalamamıştım ilk kez bu yıl kaldım ve 7'inci oldum" dedi.

Atlara olan sevgisi çok küçük yaşlarda başlayan ve 8 yıldır at binen 16 yaşındaki Alin Yazıcı, 13 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenen Engel Atlama Avrupa Şampiyonası'nda 7'nci oldu. 2023 yılında gençler kategorisinde, 2024 yılında ise takım olarak genç yetişkinler kategorisinde Balkan şampiyonu olan Yazıcı, birçok enternasyonal yarışmalarda birincilik, ilk 3 ve ilk 10 gibi dereceler elde etti. Engel Atlama Avrupa Şampiyonası'nda ilk 10'a girdiği için çok mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Yazıcı, gelecek yıl madalya kazanmayı hedefliyor.

'ATIMI ÇOK İYİ TANIMAM BENİ SAKİNLEŞTİRDİ'

Yarışmada çok heyecanlandığını ancak atının kendisini sakinleştirdiğini söyleyen Yazıcı, "7-13 Temmuz tarihlerinde Gençler Avrupa Şampiyonası'na katılım gösterdim. 114 kişi arasından 7'nci oldum. 32 ülke katılım gösterdi. 7'nci olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Küçüklüğümden beri hayallerimden bir tanesi; bu yarışmada finale kalmak ve ilk 10'a girmekti. Bunu başardığım için çok gururluyum. Atımla da çok mutluyum. 5 yıldır bu atla birlikte yarışıyorum. Atımı çok iyi tanıyorum. Onunla birlikte bu başarıyı elde etmek çok özeldi. Benim 1 yıl daha gençler kategorisinde yarışmaya hakkım var, gelecek yıl madalya kazanmayı hedefliyorum. Bu yarışmada 5 parkur koşuluyor ve 1 hafta sürüyor. Uzun bir yarış. Son gün finalde biraz stres oldum ama açıkçası atımı çok iyi tanımam beni sakinleştirdi. Bu da başarıyı elde etmemi sağladı. Bu dereceyi ilk defa aldım. Bu benim 4 'üncü Avrupa şampiyonamdı ama maalesef son 3'ünde finale kalamamıştım ilk kez bu yıl kaldım ve 7'inci oldum" dedi.

'ATLARIMIZIN BURADA ÇOK MUTLU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

5 yıldır Kemer Country Club üyesi olduğunu söyleyen Yazıcı, "Aynı zamanda 4 yıldır da milli takımdayım. Ülkemizi milli takımda temsil etmek ve aynı zamanda Kemer Country Club'ı temsil etmek çok gururlandırıcı. Kemer'de olmayı seviyorum. Buradaki olanaklar çok güzel, atlar için çok güzel çimler ve araziler var. Atlarımızın burada çok mutlu olduğunu düşünüyorum" dedi.

'ATTAN ÇOK DÜŞTÜM AMA HİÇ KORKMADIM'

Bu sporu arkadaşından gördüğünü söyleyen Yazıcı, "Benim çok yakın arkadaşım da at biniyordu. O da Avrupa 3'üncüsü. Bu sporu ondan gördüm ve öyle başladım. Hala ikimiz de devam ediyoruz. Attan çok düştüm ama hiç korkmadım. Hala düşüyorum. Allahtan şu ana kadar ciddi bir rahatsızlık geçirmedim. İnşallah da geçirmem. Yarışma olarak en fazla 145 santim koştum. Evde 180 santim atladığım da oldu. Gelecek yarışmalarda ilk 150 santim yarışmamı koşacağım. Onun iyi geçmesini hedefliyorum. Gelecek yıl madalya almayı hedefliyorum. Bu yıl çok güzel bir genç takımımız var. İnşallah gelecek yıl daha fazla milletler kupalarına gidip ülkemizi podyumlarda temsil edeceğiz" diye konuştu.

'ONLİNE OKULA GEÇTİM'

Bu yıl online okula geçtiğini belirten Yazıcı, "Çok fazla seyahat ettiğim için çok fazla okul günü kaçırıyordum. Bu yüzden ebeveynlerimle birlikte online okula geçmeye karar verdik. Online okul beni çok rahatlattı. Derslere her yerden girebiliyorum. Ders kayıtları yükleniyor, onları izleyerek ders çalışabiliyorum. Notlarım da şu an iyi, inşallah böyle devam eder. Benim bir günüm şöyle geçiyor; güne sabah 6 buçukta başlıyorum. 7'de spora gidiyorum. Oradan da ata geçiyorum. 8 buçukta çiftlikte oluyorum. Bütün gün ne kadar at varsa, hocamın da bana verdiği atlara biniyorum. Oradan eve geçiyorum, 1 saat dinlenip genelde koşuya çıkıyorum. Aktif kalmaya çalışıyorum. Eğer okula gidiyorsam ders çalışıp günümü bitiyorum" ifadelerini kullandı.

'EBEVEYNLERİM ÇOK DESTEK VERDİ'

Ebeveynlerinin çok destek verdiğini söyleyen Alin Yazıcı, "Özellikle babam son 5 yıldır benimle seyahat ediyor, yarışlara geliyor. Benim için çok şey feda etti. Ona gerçekten çok müteşekkirim. Annemin de yeri ayrı. Bana her zaman destek oluyor. Yarışlarıma gelebildiği zaman geliyor, bana destek oluyor. Uzaktan da olsa her zaman desteğini yanımda hissediyorum" diye konuştu.

'ELİMİZDEN GELDİĞİNCE AT DESTEĞİ VEREREK BU SPORDA İLERLEMESİNİ SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Alin Yazıcı'nın babası Alp Yazıcı ise şunları söyledi:

"Alin spora İstanbul Erkek Lisesi'nde ilkokuldayken başladı. Daha sonra ponyden ata geçti. Atla Türkiye'de yarıştıktan sonra internasyonal olarak bu sporu yapmak istediğini söyledi. Biz de ona bu konuda destek olduk. Önce Bulgaristan'da at binmeye devam etti. Daha sonra Hollanda ve Belçika'ya geçtik. Şu anda binicilik sporuna Hollanda'da devam ediyor. Biz de elimizden geldiğince at desteği vererek bu sporda ilerlemesini sağlamaya çalışıyoruz. Azmiyle bizi gururlandırıyor. Gerçekten çok çalışkan bir çocuk. Bu sporu yapmak isteyen ailelere de şunu söylemek istiyorum; sabırlı olmaları lazım. Başarısızlıktan yılmamaları ve devam etmeleri lazım. Kızım 7'nci oldu, çok sevindik. Daha önce Balkan şampiyonu da oldu ama bu apayrı bir boyuttu. Bizi çok mutlu etti