Aliya İzzetbegoviç Ortaokulu Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
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Aliya İzzetbegoviç Ortaokulu Türkiye Şampiyonu

Aliya İzzetbegoviç Ortaokulu Türkiye Şampiyonu
07.07.2025 09:49
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Muğla’da düzenlenen triatlon yarışmalarında Aliya İzzetbegoviç Ortaokulu yıldız erkeklerde şampiyon oldu.

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, Okul Sporları Federasyonu ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğinde Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Çalış Plajı'nda 23 Mayıs'ta düzenlenen Triatlon Küçükler Yıldızlar Gençler A-B (Erkek-Kız) Türkiye Birinciliği Yarışmaları'nda Aliya İzzetbegoviç Ortaokulu sporcuları, yıldız erkeklerde takım halinde şampiyon oldu. Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni ve Triatlon Antrenörü Celalettin Gürlü, sporcularıyla gurur duyduklarını söyledi.

Türkiye Triatlon Federasyonu'nun 2024-2025 sezonu faaliyet programında yer alan Triatlon Küçükler, Yıldızlar, Gençler A-B (Erkek-Kız) Türkiye Birinciliği yarışları, Muğla'nın gözde turizm merkezi Fethiye Çalış Plajı'nda 23 Mayıs'ta yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Okul Sporları Federasyonu ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğinde düzenlenen ve 19 ilden 300 sporcunun katıldığı yarışmalarda sporcular yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında mücadele etti. 12-13 yaş arası yıldız erkeklerde yarışmaya katılan Van Aliya İzzetbegoviç Ortaokulu'nun 6 sporcusu, Triatlon Yıldız Erkekler'de takım halinde Türkiye şampiyonu oldu. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne ait İpekyolu ilçesindeki Olimpik Yüzme Havuzu'nda antrenman yapan şampiyon yüzücülerin hedefi; gelecek yıl düzenlenecek olan yarışlarda da birinciliği kimseye kaptırmamak.

'SPORCULARIMLA GURUR DUYUYORUM'

Aliya İzzetbegoviç Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni ve Triatlon Antrenörü Celalettin Gürlü, yarışmada takım halinde Türkiye şampiyonu olan sporcularının başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi. Yarışmaya 6 sporcuyla katıldığını anlatan Gürlü, "Çocukları ilkokuldan itibaren bu spora başlatıyoruz. Triatlonda önce il geneli, sonra bölgede birinci olduk. Çocuklarımız çok yetenekli. Bunlara yeteli imkan sağlandığında yapamayacakları bir şey yok. Şampiyon olan çocuklarımla gurur duyuyorum. Bundan sonraki hedefimiz Türkiye şampiyonluğunu kimseye kaptırmamak. Bunun için bize desteklerini sunan Gençlik Spor İl Müdürümüze, okul müdürümüze ve yüzme hocalarımıza teşekkür ediyorum. Yaş gruplarına göre değişiyor. Gençlerde okul sporlarında yüzme, bisiklet ve koşu, yıldızlarda ise yüzme ve koşudan oluşuyor. Çocuklarımız önce 400 metre yüzmede, sonra 3 bin 200 metre bisiklet ve son olarak 2 bin 400 metre koşuda yarışıyor. Bizim takım da yüzme ve koşuda Türkiye birincisi oldu" dedi.

'HEDEFİMİZ MİLLİ TAKIMDA YER ALMAK'

Okul Sporları Triatlon Yıldız Erkekler'de birinci gelen takımda yer alan Ömer Faruk Özalp ise "Aliya İzzetbegoviç Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisiyim. Yarışmada takım olarak Türkiye birincisi olduk, çok mutluyum. Önümüzdeki hedefim milli takıma seçilmek. Bunun için antrenmanlarımızı aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.

Yunus Emre Adaş (13) da bu başarılarında okul idarecisi, öğretmen ve antrenörlerinin büyük katkısı olduğunu ifade ederek, "Şampiyon olduğumuz için çok gururluyum. Önümüzdeki yıllarda da başarımızı aynı şekilde sürdürmeyi hedefliyoruz. Takım ve kentim adına gururluyum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Aliya İzzetbegoviç Ortaokulu Türkiye Şampiyonu - Son Dakika

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