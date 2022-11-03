Genç futbolcudan alkışlanacak hareket! Özür dileyip formasını verdi - Son Dakika
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Genç futbolcudan alkışlanacak hareket! Özür dileyip formasını verdi

03.11.2022 11:50

Bayer Leverkusen forması giyen genç futbolcu Jeremie Frimpong, Wolfsburg maçında vurduğu topun küçük bir çocuğa çarpmasının ardından hemen tribüne koşarak özür diledi ve çocuğa formasını verdi. Futbolcunun bu hareketi tüm stat tarafından ayakta alkışlandı.

Alman ligi Bundesliga'da oynanan Bayer Leverkusen - Wolfsburg maçında yaşananlar bir anda spor gündemine oturdu. Mücadelenin ilerlediği dakikalarda 21 yaşındaki genç futbolcu Jeremie Frimpong dışarı çıkan topa ayağının dışıyla vurarak istemeden tribünde maç izleyen küçük bir çocuğu hedef aldı.

MAÇI BIRAKIP YANINA KOŞTU

Jeremie Frimpong, yaptığı yanlışı fark etmesinin ardından hemen tribüne koşarak küçük taraftardan ellerini ikiye birleştirerek özür diledi. Çocuğun ağlamaya devam etmesinin ardından Frimpong bu sefer de çıkarıp formasını verdi.

TÜM STAT AYAKTA ALKIŞLADI

Genç futbolcunun bu hareketi, tüm stadı mest etti. Binlerce futbolsever, ayağa kalkarak 21 yaşındaki futbolcunun klas hareketini alkışladı.

İşte o anlara ait kareler:

Maçta yaşananlar dilden dile konuşuluyor! Genç futbolcunun hareketi tüm stadı ayakta alkışlattı
Görüntüler yayıncı kuruluş beIN Sports'tan alınmıştır.
Maçta yaşananlar dilden dile konuşuluyor! Genç futbolcunun hareketi tüm stadı ayakta alkışlattı
Maçta yaşananlar dilden dile konuşuluyor! Genç futbolcunun hareketi tüm stadı ayakta alkışlattı
Görüntüler yayıncı kuruluş beIN Sports'tan alınmıştır.
Maçta yaşananlar dilden dile konuşuluyor! Genç futbolcunun hareketi tüm stadı ayakta alkışlattı
Görüntüler yayıncı kuruluş beIN Sports'tan alınmıştır.
Maçta yaşananlar dilden dile konuşuluyor! Genç futbolcunun hareketi tüm stadı ayakta alkışlattı
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Maç Sonuçları, Bundesliga, Almanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Genç futbolcudan alkışlanacak hareket! Özür dileyip formasını verdi - Son Dakika


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