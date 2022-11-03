Genç futbolcudan alkışlanacak hareket! Özür dileyip formasını verdi

Alman ligi Bundesliga'da oynanan Bayer Leverkusen - Wolfsburg maçında yaşananlar bir anda spor gündemine oturdu. Mücadelenin ilerlediği dakikalarda 21 yaşındaki genç futbolcu Jeremie Frimpong dışarı çıkan topa ayağının dışıyla vurarak istemeden tribünde maç izleyen küçük bir çocuğu hedef aldı.

MAÇI BIRAKIP YANINA KOŞTU

Jeremie Frimpong, yaptığı yanlışı fark etmesinin ardından hemen tribüne koşarak küçük taraftardan ellerini ikiye birleştirerek özür diledi. Çocuğun ağlamaya devam etmesinin ardından Frimpong bu sefer de çıkarıp formasını verdi.

TÜM STAT AYAKTA ALKIŞLADI

Genç futbolcunun bu hareketi, tüm stadı mest etti. Binlerce futbolsever, ayağa kalkarak 21 yaşındaki futbolcunun klas hareketini alkışladı.

İşte o anlara ait kareler:

Görüntüler yayıncı kuruluş beIN Sports'tan alınmıştır.

Görüntüler yayıncı kuruluş beIN Sports'tan alınmıştır.