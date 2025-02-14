Yangın Sonrası Yatılı Sistem Kaldırıldı - Son Dakika
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Spor

Yangın Sonrası Yatılı Sistem Kaldırıldı

Yangın Sonrası Yatılı Sistem Kaldırıldı

BOLU Kartalkaya'da bir otelde yaşanan yangı faciası sonrası futbol altyapısında yatılı sistemi kaldıran Altınordu'da başkan Seyit Mehmet Özkan, son nefesine kadar çocukların yanında olmaya devam edeceğini dile getirdi.

14.02.2025 19:08  Güncelleme: 19:09
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BOLU Kartalkaya'da bir otelde yaşanan yangı faciası sonrası futbol altyapısında yatılı sistemi kaldıran Altınordu'da başkan Seyit Mehmet Özkan, son nefesine kadar çocukların yanında olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Başkan Özkan, 34 yaşından beri futbol yöneticiliği ve başkanlık görevleri yaptığını hatırlatarak, "2007 yılında diğer kulübümüzde ilk futbol akademimizi kurduk. 2008 yılında yatılı sisteme geçtik. Bu sistemin ilk meyveleri Salih Uçan ve Taylan Antalyalı'ydı. O zamanlarda 50 tane yatılı çocukla başlamıştık. Altınordu'yu devraldıktan sonra yatılı sistem bir yıl kesintiye uğradı; toplamda 17 yıldır yatılı sistemi yürütüyoruz. Allah'a şükür bugüne kadar bir sorun yaşamadık. Gereken önlemleri aldık kim ne derse desin bazen istediğin kadar önlem al, başına felaket geldi mi geliyor. Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciası beni çok etkiledi. 78 vatandaşımız yanarak can verdi. Bunların 38 tanesi ise geleceğimiz çocuklarımızdı. O çocuklarımız oraya sömestr tatilinde kayak sporu yapmaya gitmişlerdi. O çocuklar o tatili iple çekmişlerdi. Yine içlerinden bazıları milli sporcularımızdı. Yaşanan olayda 38 tane çocuğumuzun hayatını kaybetmesinden ben çok etkilendim, üzüldüm, kahroldum" dedi.

'YAŞANAN OLAYLARDAN SONRA YATILI SİSTEMİ KALDIRDIK'

Yangın faciasının ardından yatılı sistemi kaldırdıklarını ifade eden Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan sözlerine şöyle devam etti:

"Yaşanan yangın faciasının ardından düşündüm, tanışındım. Sonrasında kendi kendime 'Sen yapıyorsun' dedim. Bu ülkede Don Kişot'luk yapıyorsun tek başına altyapıcılık yapıyorsun. Aileler bana çocuklarını emanet ederken 'Eti senin kemiği benim' diyor ama iyi zamanda herkes iyi; ama Allah muhafaza kötü bir şey olsa kendi vicdanımla bunun üstesinden kalkamayacağımı anladım. Biz bu işi çocuklarımız mutlu olsun diye, çocuklar hareketli bireyler olsun diye yapıyoruz. Ben yıllardır bu işi yapıyorum, bu işe öncülük yapıyorum. İlhan Cavcav'dan sonra bu işe başladım ve bugüne kadar heyecanla getirdim. Ama sonunda bir vicdani sorumluluk var. Yaşanan olaylardan sonra yatılı sistemi kaldırdık çünkü bu işin sorumluluğu, çok ağır ve zor. Böyle bir karar aldım. İnsanlar 'Sen önlemini al' diyebilir. Ben yaşananlardan sonra öyle görmüyorum. Bu nedenle böyle bir karar aldık. Çocukların her zaman mutlu ve mesut olmalarını istiyorum."

"İZMİR VE MANİSA'YA AĞIRLIK VERECEĞİZ"

Altınordu Futbol Kulübü olarak altyapı eğitimleri için İzmir ve Manisa'ya ağırlık vereceklerini dile getiren Özkan, "Aslına bakarsanız Avrupa'da da bu işler böyle. Takımlar kendi bölgelerine ve yakın çevrelerine eğitim veriyorlar. Biz de İzmir ve İzmir'e yakın olduğu için Manisa'ya yöneldik. Buralardaki çocuklarımıza altyapı eğitimi vereceğiz. Altyapımızda hiçbir zaman yatılı olmayacak. Çocuklarımız 18 yaşına geldikten sonra çocuk tanımından çıktıktan sonra, birey olduktan sonra U19 seviyesinde yatılı olur her şey olur. Zaten o yaştan sonra kendi kendilerini koruyabileceklerdir" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZ ASLA SAHİPSİZ BIRAKILMADI"

Yatılı sporcu barındırmama kararından sonra liglerden çekilen Altınordu U17, U15 ve U14 takımlarında forma giyen sporcuların asla sahipsiz bırakılmadığının altını çizen Seyit Mehmet Özkan, "Altyapımızda forma giyen 70 sporcumuzdan 63 tanesi kulüp buldu. Sadece 7 tanesi kulüp bulamadı. 17 sporcumuz Galatasaray, 17 Sporcumuz Fenerbahçe, diğer oyuncularımız da Beşiktaş, Göztepe, Samsunspor, Konyaspor, Antalyaspor, Manisaspor gibi altyapıya önem veren kulüplere gittiler. Biz hiçbir kulüpten 1 lira para almadık. Onlarla, 'İlerleyen süreçte sizlere para kazandırarak başka bir kulübe giderlerse, bu paranın yarısını bize vereceksiniz' şeklinde bir anlaşma yaptık. Zaten bu çocuklarımızın birçoğu da genç milli takımlarımızda forma giyiyordu. Her takım da kendi eksik pozisyonuna göre oyuncu aldı. Yine biz bu süreçte hiçbir çocuğa 'Şu kulübe git, buraya git' diye telkinde bulunmadık. Kararı aile ve çocuğumuza bıraktık. Çocuk gideceği yerde mutlu olsun dedik. Şu anda tamamen İzmirli çocuklardan oluşan U13, U12 ve U11, U10 takımlarımız var. Biz tekrardan başladık" yorumu yaptı.

"A TAKIMA ANKERSEN GİBİ BİR ORTAK ARIYORUM"

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, 2007 yılında bu işe başlarken bu toprakların çocuklarına "Ben son nefesime kadar sizleri bırakmayacağım" şeklinde söz verdiğini hatırlatarak, "Ben sözümün arkasındayım. Her zaman bu çocukların yanında olacağım. Ben A takımcı değilim. A takım ile ilgili ortak arıyorum; zaten bunu da açıkladık. Altınordu'yu daha yukarılara taşıyacak birilerini bulursak ortak alacağız. Bizim A takım için belli bir bütçemiz var o bütçeyi arttıracak, takımı yukarıya taşıyacak Rasmus Ankersen gibi birileri olursa A takıma ortak arıyorum."

'BİZ ALTYAPIDAN YENİDEN BAŞLIYORUZ'

Altınordu takımlarının iddialı olacağını ifade eden Özkan, "Bu çocuklarla her zaman beraber gideceğim. Biz şimdi altyapıdan yeniden başlıyoruz. Altınordu takımları bundan sonra yenici ve iddialı olacaktır. Şu anda U13 takımımız, seneye U14, bir sonraki sene U15 daha sonra U16 olacaklardır. 18 yıl geçti yılların nasıl geçtiğini anlayamıyoruz, çocuklarımız hızla büyüyor. O anlamda zaman kaybı diye de bir şey yok. Bolu Kartalkaya musibeti bir anlamda bize bir uyarıydı, o uyarıyı aldım, doğru yaptığımı düşünüyorum. Her zaman bu toprakların çocuklarına spor yaptırmaya, içlerinden doğal yetenekleri de en iyi şekilde eğitmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Yangın Sonrası Yatılı Sistem Kaldırıldı - Son Dakika

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