Ankara haberleri | Ampute Futbol Milli Takımı'ndan Ankara Şehir Hastanesi'ndeki hastalara moral ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara haberleri | Ampute Futbol Milli Takımı'ndan Ankara Şehir Hastanesi'ndeki hastalara moral ziyareti

13.10.2022 15:46

Ankara habere göre İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan Ampute Futbol Milli Takımı, şampiyonluk kupasıyla Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nü ziyaret ederek buradaki hastalara ve sağlıkçılara moral ziyaretinde bulundu.

İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan Ampute Futbol Milli Takımı, şampiyonluk kupasıyla Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nü ziyaret ederek buradaki hastalara ve sağlıkçılara moral ziyaretinde bulundu.

Hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve oyuncular, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, eski TEM Daire Başkanı Turgut Aslan, tedavisi devam eden çok sayıda hasta ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, burada yaptığı konuşmada, Ampute Futbol Milli Takımı'nın önlerine çıkan tüm zorluklara ve önyargılara karşı yılmadan azimle, inançla başarılı olduğunu belirterek, "Bu kupa en çok da bu aziz millete armağan olsun, annesini ve babasını bir daha göremeyecek evlatlara, evlatlarını bir daha göremeyecek anne ve babalara, şehitlere ve gazilere armağan olsun. Bizim taşıdığımız ruh buydu, sahaya da böyle çıktık." değerlendirmesinde bulundu.

"Ferdi olmaktan gurur duyduğumuz bu aziz millete her şeyin en güzeli yakışır." diyen Ergezen, şampiyonluk kupası için ampute milli futbolcuların çok fedakarca çalıştığını belirtti.

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ise "Herkes her şeyi yazar, herkes her şeyi konuşur ama tarihi yiğitler, aslanlar, kahramanlar yazar. Bir gazi olarak yüreğimle konuşuyorum, büyük bir mutluluk yaşıyoruz. 'Rol-model gururumuzsunuz' diyorlar, dünyada da biz gururluyuz. Kahramanlar konuşmaz, kahramanlar savaşır, işte savaşan kahramanlar. Şehir hastanesine dünya kupası sözü verdik, sağlık çalışanlarımızın hepsine çok minnettarız. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın." diye konuştu.

Milli takımın kaptanı Bülent Çetin de bugüne kadar birçok kupa kazandıklarını, tek eksikleri dünya kupasını kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu sene şubat ayında bu kupa için çalışmaya başladık, bu kupanın altında çok büyük emekler, çok büyük fedakarlıklar yatıyor. Bu kupada 85 milyonun ağırlığı var. Allah'ıma sonsuz şükürler olsun. Takım arkadaşlarım adına başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizlere hiçbir zaman engel olmasınlar, biz zaten yapacağımızın en iyisini her zaman yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından üzerinde "Şampiyon Türkiye" yazılı kırmızı-beyaz renklerdeki pasta kesilerek herkese ikram edildi. Milli futbolcular, katılımcılarla hatıra fotoğrafları çektirdi.

YORUMLAR
500
Bitlis haber... Bitlis'te doktor Karakaya ve hemşire Alioğlu anısına futbol turnuvası düzenlendi Bitlis haber... Bitlis'te doktor Karakaya ve hemşire Alioğlu anısına futbol turnuvası düzenlendi Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, yeni sezon öncesi yemekte bir araya geldi Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, yeni sezon öncesi yemekte bir araya geldi Ampute Milli Takımı'ndan gazilere ziyaret Ampute Milli Takımı'ndan gazilere ziyaret
Kaynak: AA

Ankara Şehir Hastanesi, Ankara, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankara haberleri | Ampute Futbol Milli Takımı'ndan Ankara Şehir Hastanesi'ndeki hastalara moral ziyareti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:52 Başakşehir, sahasında Rigas Skola'yı 3-0 yendi
21:40 Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup etti
21:39 Ankara'da suya yapılan yüzde 50 indirim önergesinin aynısı Kahramanmaraş'ta AK Partililer tarafından gündeme alınmadan reddedildi
21:32 Lübnan ile İsrail deniz sınırı konusunda anlaşma sağladı
21:04 Fenerbahçe'de Arda Güler performansıyla büyüledi
20:56 Ayasofya'da namaz kıldıran eski Kabe imamına 12 yıl hapis cezası verildiği iddia edildi
20:50 Trabzonspor, sahasında Monaco'yu konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:35 Oğuzhan Koç'un yeni imajı Freddie Mercury'ye benzetildi! İşte bıyıkların sırrı
20:03 Deprem uzmanından Van ve çevresine kritik uyarı: Son dönemlerde hareketlilik arttı
20:05 Fenerbahçe taraftarından Güney Kıbrıs'ta Atatürk'lü mesaj! Açılan pankart beğeni topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 22:32:22. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara haberleri | Ampute Futbol Milli Takımı'ndan Ankara Şehir Hastanesi'ndeki hastalara moral ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement