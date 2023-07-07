Real Madrid formasını ilk kez giyen Arda Güler, armayı öperek poz verdi - Son Dakika
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Real Madrid formasını ilk kez giyen Arda Güler, armayı öperek poz verdi

07.07.2023 15:30

Arda Güler, Real Madrid tarafından düzenlenen basın toplantısının ardından Real Madrid formasını giydi ve armayı öptü. Genç futbolcu, sezon öncesi kampı için ABD'ye gidecek.

Arda Güler, kendisi için düzenlenen basın toplantısının ardından Real Madrid formasıyla kameraların karşısına geçti. Topla çeşitli hareketler yapan genç futbolcu, ardından dünya devinin armasını öptü.

REAL MADRID FORMASINI GİYDİ

Arda Güler bugün sağlık kontrollerinin ardından Real Madrid tarafından kamuoyuna tanıtıldı. Başkan Florentino Perez'in de katıldığı imza töreninin ardından genç yıldız, Real Madrid formasını ilk kez giydi. Genç yıldız, tıpkı Fenerbahçe armasını öptüğü gibi Real Madrid armasını da öptü.

SEZON ÖNCESİ KAMPINA KATILACAK

Real Madrid'de 24 numaralı formayı giyecek olan Arda Güler, 10 Temmuz'da tesislerde takımla buluşup ardından sezon öncesi kampı için ABD'ye gidecek.

Arda Güler, Real Madrid formasını ilk kez giydi! İlk işi armayı öpmek oldu
Arda Güler, Real Madrid formasını ilk kez giydi! İlk işi armayı öpmek oldu
Arda Güler, Real Madrid formasını ilk kez giydi! İlk işi armayı öpmek oldu
Arda Güler, Real Madrid formasını ilk kez giydi! İlk işi armayı öpmek oldu
Arda Güler, Real Madrid formasını ilk kez giydi! İlk işi armayı öpmek oldu
Arda Güler, Real Madrid formasını ilk kez giydi! İlk işi armayı öpmek oldu
Arda Güler, Real Madrid formasını ilk kez giydi! İlk işi armayı öpmek oldu
YORUMLAR (1)
  • haydar topçu: Elin oğlu böyle formasını öptürür elini de güç bu Cevap Yaz 4 9 Yayından Kaldır
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Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid formasını ilk kez giyen Arda Güler, armayı öperek poz verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Real Madrid formasını ilk kez giyen Arda Güler, armayı öperek poz verdi - Son Dakika
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