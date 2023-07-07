Real Madrid formasını ilk kez giyen Arda Güler, armayı öperek poz verdi

Arda Güler, kendisi için düzenlenen basın toplantısının ardından Real Madrid formasıyla kameraların karşısına geçti. Topla çeşitli hareketler yapan genç futbolcu, ardından dünya devinin armasını öptü.

REAL MADRID FORMASINI GİYDİ

Arda Güler bugün sağlık kontrollerinin ardından Real Madrid tarafından kamuoyuna tanıtıldı. Başkan Florentino Perez'in de katıldığı imza töreninin ardından genç yıldız, Real Madrid formasını ilk kez giydi. Genç yıldız, tıpkı Fenerbahçe armasını öptüğü gibi Real Madrid armasını da öptü.

SEZON ÖNCESİ KAMPINA KATILACAK

Real Madrid'de 24 numaralı formayı giyecek olan Arda Güler, 10 Temmuz'da tesislerde takımla buluşup ardından sezon öncesi kampı için ABD'ye gidecek.