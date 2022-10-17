2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema oldu

France Football tarafından düzenlenen Avrupa futbolunda yılın en iyilerinin seçildiği törende Ballon d'Or ödülü sahibini buldu.

YILIN EN İYİSİ BENZEMA

Geçen sezon Real Madrid'in hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşmasındaki en büyük paya sahip olan isim Karim Benzema, 2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu. Fransız yıldız kariyerinde ilk kez Ballon d'Or kazanma başarısı gösterdi. Ödülü aldıktan sonra açıklamalarda bulunan Benzema, "Çok genç yaştan beri hiç vazgeçmeden çalıştım. Bu benim hep hayalimdi. Zidane ve Ronaldo benim için idoldü. Sürekli olarak bu günün hayalini kurmam gerekiyordu. Zor zamanlar geçirdim, Fransa'ya seçilmediğim zamanlar vardı ama hiç vazgeçmedim. Hep çalıştım. Bu yüzden çok mutluyum. Bu şekilde çalışmaya devam edeceğim. Real Madrid'e ve Fransa Milli Takımı'na teşekkür etmek istiyorum. Büyük başkan Perez'e teşekkür ediyorum. Her zaman benim yanımdaydı ve bana hep güvendi." dedi.

MANE'YE BÜYÜK ONUR

Bayern Münih'in yıldızı Sadio Mane, Senegal'de yaptığı yardım ve bağışlardan dolayı Socrates Ödülü'nün sahibi oldu.

KADINLAR BALLON D'OR'UN SAHİBİ PUTELLAS

Alexia Putellas, üst üste ikinci kez Kadınlar Ballon d'Or'un sahibi oldu.

YILIN GENÇ OYUNCUSU GAVİ OLDU

Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy'nin sahibi ise Barcelona'lı Gavi oldu. Bu ödülü bir önceki sezon kazanan isim ise bir başka Barcelona'lı yıldız Pedri'ydi. Gavi ödülünü, Pedri'den aldı.

LEWANDOWSKI'YE GERD MÜLLER ÖDÜLÜ

Robert Lewandowski, yılın en iyi forvetine verilen Gerd Müller Trophy'nin sahibi oldu.

YILIN KALECİSİ COURTOIS

Thibaut Courtois, yılın en iyi kalecisine verilen Yachine Trophy'nin sahibi oldu.

YILIN EN İYİ TAKIMI

Manchester City, 2022 yılının en iyi kulübü seçildi.