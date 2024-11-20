Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki son maçında deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup oldu. Grubu ikinci tamamlayan Ay-yıldızlılar, A Ligi'ne çıkabilmek için play-off oynayacak.
- Kenan'ın ilk resmi golü mağlubiyeti engellemeye yetmedi
- Rakip; Belçika, Sırbistan, Macaristan ya da İskoçya olacak
- Play-Off Turu Mart ayında
- Dünya Kupası Elemeleri 4 takımlı grupta olacak
GALATASARAY
17.00 Sarı-kırmızılı ekip, bir günlük iznin ardından yapacağı antrenmanla Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
20.45 Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü hafta maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Wolfsburg ile karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertli ekip, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah-beyazlılar, Göztepe'yle oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.
17.00 Siyah-beyazlı kulüp, BJK SuperApp uygulamasının lansmanını yapacak. Düzenlenen etkinliğe Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri katılacak.
BASKETBOL
- EuroLeague
22.30 Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko
- EuroLeague Kadınlar
19.00 Zabiny Brno - ÇBK Mersin
22.00 Casademont Zaragoza - Fenerbahçe Opet
VOLEYBOL
- CEV Şampiyonlar Ligi
19.00 Fenerbahçe - Monza
21.00 Ceske Budejovice - Halkbank
- CEV Kupası
19.00 Ziraat Bankkart - VaLePa
HENTBOL
12.00 EHF Kadınlar 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Hentbol Takımı, medya gününde basın mensuplarıyla bir araya gelecek. THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda düzenlenecek medya gününe; THF Başkanı Mesut Çebi, başantrenör Costica Buceschi ve sporcular katılacak.
Son Dakika › Spor › Ay-Yıldızlılar Deplasmanda Mağlup Oldu, Play-Off’a Yükseldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?