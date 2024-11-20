Ay-Yıldızlılar Deplasmanda Mağlup Oldu, Play-Off’a Yükseldi - Son Dakika
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Spor

Ay-Yıldızlılar Deplasmanda Mağlup Oldu, Play-Off’a Yükseldi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında Karadağ'a 3-1 kaybetti. Grubu ikinci sırada tamamlayan milli ekip, A Ligi'ne çıkabilmek için play-off oynamaya hak kazandı.

20.11.2024 09:58
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Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki son maçında deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup oldu. Grubu ikinci tamamlayan Ay-yıldızlılar, A Ligi'ne çıkabilmek için play-off oynayacak.

- Kenan'ın ilk resmi golü mağlubiyeti engellemeye yetmedi

- Rakip; Belçika, Sırbistan, Macaristan ya da İskoçya olacak

- Play-Off Turu Mart ayında

- Dünya Kupası Elemeleri 4 takımlı grupta olacak

GALATASARAY

17.00 Sarı-kırmızılı ekip, bir günlük iznin ardından yapacağı antrenmanla Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

20.45 Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü hafta maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Wolfsburg ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertli ekip, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlılar, Göztepe'yle oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.

17.00 Siyah-beyazlı kulüp, BJK SuperApp uygulamasının lansmanını yapacak. Düzenlenen etkinliğe Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri katılacak.

BASKETBOL

- EuroLeague

22.30 Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko

- EuroLeague Kadınlar

19.00 Zabiny Brno - ÇBK Mersin

22.00 Casademont Zaragoza - Fenerbahçe Opet

VOLEYBOL

- CEV Şampiyonlar Ligi

19.00 Fenerbahçe - Monza

21.00 Ceske Budejovice - Halkbank

- CEV Kupası

19.00 Ziraat Bankkart - VaLePa

HENTBOL

12.00 EHF Kadınlar 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Hentbol Takımı, medya gününde basın mensuplarıyla bir araya gelecek. THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda düzenlenecek medya gününe; THF Başkanı Mesut Çebi, başantrenör Costica Buceschi ve sporcular katılacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Ay-Yıldızlılar Deplasmanda Mağlup Oldu, Play-Off’a Yükseldi - Son Dakika

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