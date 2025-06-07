Bakan Bak: Terörün Kaldırılması Çok Önemli - Son Dakika
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Spor

Bakan Bak: Terörün Kaldırılması Çok Önemli

Bakan Bak: Terörün Kaldırılması Çok Önemli
07.06.2025 15:50
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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rize'de bayramlaşma programında terörsüz Türkiye vurgusu yaptı.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Terörün ortadan kalkması bizler için çok önemli" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, memleketi Rize'de, Belediye Başkanlığı'nın geleneksel bayramlaşma programına katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki bayramlaşmada, Bakan Bak'ın yanı sıra Rize Vali Vekili Murat Öztürk, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, parti üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program vatandaşlara ikram dağıtımı ile sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, programdan sonra yaptığı konuşmada, herkesin bayramını kutlayarak, "Tüm milletimiz mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, selamlarını ilettiler. Türkiye birlik beraberliğini çok güçlü bir şekilde sürdürüyor. Terörsüz Türkiye konusu bizim için çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu vizyonla beraber çok ciddi bir süreç. Terörün ortadan kalkması bizler için çok önemli. Bayramlar bizim bir araya geldiğimiz ortak değerlerimizin olduğu etkinlik. Rize'de bu çok coşkulu geçiyor" diye konuştu.

'ORAYI AYAĞA KALDIRIYORUZ'

Yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Bak, "Rize'mize yapılan yatırımlar çok çok önemli biz onları yakından takip ediyoruz. Her alanda yatırımlarımız devam ettiriyoruz. Özellikle deprem bölgesinde çok ciddi yatırımlarımız var. Malumunuz hükümetimiz, 6 Şubat depreminden bütün hasar 105 milyar dolar civarında bu zamana kadar 80 milyar dolar civarında yatırım yapıldı. 105 bin konut teslim edildi. Yıl sonuna kadar 500 bin konut teslim edilecek. Sadece Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, yurtlar ve tesisler olarak bölgedeki yatırım miktarı 1 milyar dolardan fazla. Orayı ayağa kaldırıyoruz. Sadece bölgede bizim Bakanlığımızın 8 tane yurt inşaatı devam ediyor. Öğrencilerimiz daha güvenli yerlerde kalsın diye. Biz hizmete devam ediyoruz. Durmak yok yola devam" dedi.

'SPOR TURİZMİ AÇSINDAN BÖLGEMİZ ÇOK ÖNEMLİ'

Türkiye'nin spor ülkesi olma yolunda hızla ilerlediğini dile getiren Bakan Bak, "UTBM çok önemli bir şey. Biz spor turizmine çok önem veriyoruz. Ülkemiz bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Birçok büyük organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz; 2023 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Türkiye organize edecek. Bunlar bizim stadyumlarımızın UEFA standartlarının da üstünde olduğunu gösteriyor. Yine bu organizasyon Kaçkarlarında tanıtımı açısından, bölgemizin turizminin gelişmesi açısından çok önemli bir organizasyon. Dünyanın dört bir yanından yürümeyi, koşmayı seven gruplar var. Bu gruplar bölgemize gelecekler. Bildiğim kadarıyla 2 binin üzerine kayıt var, artarak devam ediyor. Çok ciddi bir organizasyon. Tüm Dünya'da ilgi gören bir organizasyon. Spor Turizmi açısından bölgemiz için çok önemli, Kaçkarların keşfedilmesi, doğa güzelliğini ve spor aktiveyi, o doğanı insanlara yaşatacağı huzuru görmelerini istiyoruz. O yüzden yatırımlarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bakan Bak: Terörün Kaldırılması Çok Önemli - Son Dakika

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