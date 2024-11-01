Basketbol: Haftanın programı

Spor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde beşinci, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde altıncı, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 9. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Bahçeşehir Koleji- Yalovaspor Basketbol (Sinan Erdem)

Yarın:

13.00 Türk Telekom-Darüşşafaka Lassa (Ankara)

15.30 Beşiktaş Fibabanka-Mersinspor (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)

18.00 Karşıyaka- Galatasaray (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

3 Kasım Pazar:

13.00 Anadolu Efes- Manisa Basket (Basketbol Gelişim Merkezi)

15.30 TOFAŞ- Bursaspor (TOFAŞ)

18.00 Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

20.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Pamukkale Üniversitesi)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bugün:

14.00 Fenerbahçe Opet-Emlak Konut (Fenerbahçe Metro Enerji)

Yarın:

14.00 İlkem Yapı Tarsusspor-YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol (Servet Tazegül)

16.00 OGM Ormanspor-Melikgazi Kayseri Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

16.00 Danilos Pizza-Beşiktaş (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

17.00 BOTAŞ-Nesibe Aydın (TOBB ETÜ)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

18.00 Haremspor-Pizzabulls CO Basket (Beylikdüzü)

Yarın:

14.30 Finalspor-Shipeddy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

15.15 Trabzonspor- İstanbul Ankaspor (Hayri Gür)

16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor- Gaziantep Basketbol (Kurtdereli)

17.30 Fenerbahçe Koleji Novotel-OGM Ormanspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

3 Kasım Pazar:

14.30 Kapaklıspor- Esenler Erokspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

16.15 Konya Büyükşehir Belediyespor-iLab Basketbol (Selçuklu Belediyesi)

18.00 MKE Ankaragücü İkon Menkul-Carpartner TED Ankara Kolejliler (TOBB ETÜ Spor)

4 Kasım Pazartesi:

16.00 Çağdaş Bodrumspor-Çayırova Belediyespor (Bodrum)