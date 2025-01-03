Basketbol Liglerinde 19. Hafta Maçları - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Basketbol Liglerinde 19. Hafta Maçları

TBF, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, ING Kadınlar ve Türkiye Basketbol Ligi 19. hafta programını açıkladı.

03.01.2025 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 13, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 16, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 19. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Aliağa Petkimspor (Gazanfer Bilge)

15.30 Galatasaray- Manisa Basket (Basketbol Gelişim Merkezi)

18.00 Bursaspor Yörsan-Mersinspor (TOFAŞ)

5 Ocak Pazar:

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket- Türk Telekom (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Beşiktaş Fibabanka- Anadolu Efes (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)

20.30 Karşıyaka- Fenerbahçe Beko (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

6 Ocak Pazartesi:

18.00 Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ (Sinan Erdem)

20.30 Yalovaspor Basketbol-Darüşşafaka Lassa (Yalova 90. Yıl)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 BOTAŞ- Bodrum Basketbol (Ankara)

15.00 Nesibe Aydın-Emlak Konut (TOBB ETÜ)

16.00 Beşiktaş-ÇBK Mersin (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)

18.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Opet (Sinan Erdem)

5 Ocak Pazar:

15.00 İlkem Yapı Tarsusspor-OGM Ormanspor (Servet Tazegül)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

15.00 Çayırova Belediyesi- Esenler Erokspor (Çayırova)

Yarın:

13.30 OGM Ormanspor- İstanbul Ankaspor (M. Sait Zarifoğlu)

15.00 Pizzabulls Co Basket-iLab Basketbol (Küçükçekmece Halkalı)

16.30 Fenerbahçe Koleji Novotel-Finalspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

17.30 Çağdaş Bodrumspor- Konya Büyükşehir Belediyespor (Bodrum)

5 Ocak Pazar:

13.00 Gaziantep Basketbol-Carpartner TED Ankara Kolejliler (Karataş Şahinbey)

15.00 Harem Spor- Trabzonspor (Beylikdüzü)

17.00 Kapaklı Spor- MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

6 Ocak Pazartesi:

19.00 Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor-Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol (Kurtdereli)

Kaynak: AA

Basketbol, istanbul, Sigorta, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol Liglerinde 19. Hafta Maçları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:59 Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyen aralık ayı enflasyonu yüzde 1,03 oldu Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyen aralık ayı enflasyonu yüzde 1,03 oldu
09:38 Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası Necla Nazır’dan açıklama Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan açıklama
09:23 Usta sanatçı Ferdi Tayfur’un ölüm nedeni belli oldu Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni belli oldu
08:59 BM duyurdu: 8 Aralık’tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü BM duyurdu: 8 Aralık'tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü
06:50 Trump’ın yemin töreni öncesi Meksika’dan binlerce göçmen daha yollara düştü Trump'ın yemin töreni öncesi Meksika'dan binlerce göçmen daha yollara düştü
14:41 Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı
14:20 Bedelli askerlik ücreti değişiyor Bedelli askerlik ücreti değişiyor
14:19 Genç kadın, şarjda olan telefonunu küvete düşürünce hayatını kaybetti Genç kadın, şarjda olan telefonunu küvete düşürünce hayatını kaybetti
14:13 DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü İşte ilk açıklama DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü! İşte ilk açıklama
14:01 ABD, Suriye’nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
13:56 İki havayolu şirketi çalışanı, otellerine döndükleri sırada tecavüze uğradı İki havayolu şirketi çalışanı, otellerine döndükleri sırada tecavüze uğradı
13:56 Toki binlerce konutu teslim edecek Toki binlerce konutu teslim edecek
13:54 Kürşad Zorlu’nun istifası sonrası Meclis’te sandalye dağılımı değişti Kürşad Zorlu'nun istifası sonrası Meclis'te sandalye dağılımı değişti
13:49 Uçakta taşkınlık yapanların yeni cezası belli oldu Uçakta taşkınlık yapanların yeni cezası belli oldu
13:48 Simge ’’Kısmetimi kapatıyor’’ demişti: Icardi atağa geçti Simge ''Kısmetimi kapatıyor'' demişti: Icardi atağa geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 10:12:47. #1.12#
SON DAKİKA: Basketbol Liglerinde 19. Hafta Maçları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.