Batagov: Trabzonspor\'da Şampiyonluk İstiyoruz

TRABZONSPOR Kulübü'nün yeni transferi Ukraynalı defans oyuncusu Arseniy Batagov Kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'dan teklif geldiği zaman çok heyecanlandığını söyleyen tecrübeli oyuncu yeniden şampiyon olabilmek için de taraftar desteğini her zaman yanlarında görmek istediklerini söyledi. Başarılı oyuncu, Ukrayna'daki savaşın futbola olan olumsuz etkisinden kendi artı ve eksilerine kadar birçok konuda önemli açıklamalar yaptı.

'TRABZONSPOR'DAN TEKLİF GELDİĞİNİ DUYUNCA ÇOK HEYECANLANMIŞTIM'

Trabzonspor'a transfer sürecine ilişkin konuşan Batagov, "Olimpiyat oyunlarındaydım, bazı teklifler vardı, onları inceliyordum. Ama en ciddi teklifin Trabzonspor'dan geldiğini duyunca çok mutlu olmuş, heyecanlanmıştım. Çünkü Trabzonspor'un büyük hedefleri vardı ve en önemlisi, kariyerime büyük bir kulüpte devam edeceğimi düşündüğüm için mutlu olmuştum. Bu nedenle kolay karar verdim" dedi.

'BELKİ YENİDEN ŞAMPİYON OLURUZ'

Taraftarın desteğini her zaman yanlarında görmek istediklerini söyleyen Batagov, "Öncelikle geldiğimden itibaren devam eden destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Bu kulübe yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım, önemli başarılar elde etmek için çalışacağım. Belki yeniden şampiyon oluruz, ama bunu onlarla başarabiliriz. Hep yanımızda olsunlar" şeklinde konuştu.

'MAÇ SIRASINDA ALARMLAR ÇALINCA SOYUNMA ODASINA GİDİYORDUK'

Ülkesinde halen devam eden savaşın her şeyi etkilediği gibi futbolu da olumsuz etkilediğini ifade eden tecrübeli oyuncu, "Ülkemde yaşananlar gerçekten çok zor. O şartlarda yaşamak zor, futbol oynamak da tabii ki. Çünkü maç sırasında alarmlar çalınca soyunma odasına gidip alarmların durmasını, tehlikenin bitmesini bekliyorsunuz. Alarmlarla yaşamak her anlamda zor. Ayrıca şöyle de değerlendirebiliriz bu durumu belki de: Savaştan dolayı ülkemize yabancı oyuncular gelmemeye başladı ve bunun sonucunda genç oyuncular daha fazla şans buldu. Ben de böyle şans bulup bunu değerlendirdim" ifadelerini kullandı.

'FUTBOL HİKAYEM 6 YAŞINDA BAŞLADI'

Futbola babasının sayesinde başladığını anlatan Batagov bu hikayenin 6 yaşında başladığını dile getirdi. Batagov, "6 yaşındaydım, bana inanan ve güvenen babam beni futbol okuluna getirdi. İlk başta duygularım farklıydı ama orada çok iyi antrenörlerim vardı. Bana futbolu öğretmeye başladıklarında sürekli ilerledim ve futbolu sevmeye başladım. Sonrasında da vazgeçemedim" diye konuştu. Kariyeri boyunca zorluklar yaşadığının da altını çizen başarılı oyuncu buna karşın asla pes etmediğini dile getirdi. Batagov, "Oynamaya başladığımdan beri gelişerek devam ediyorum. Her günüm, bir öncekinden daha iyi olmak zorunda. Bu bilinçle çalışıyorum" dedi.

'HER ZAMAN YENİ ŞEYLER ÖĞRENMEYE ÇALIŞIYORUM'

Başarılı olabilmek için sürekli olarak çok çalışmak gerektiğine de vurgu yapan Batagov, "Mutlaka çok çalışkan olmak ve zihinsel olarak güçlü olmak gerekir. Ben her anımda bunu yaptım. Ayrıca hocalarıma çok teşekkür ediyorum; bana asla durmamam ve daha iyisini yapmam konusunda sürekli telkinlerde bulundular, yardım ettiler. Hep bu yolda ilerliyorum. Her zaman yeni şeyler öğrenmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

'FİZİKSEL GELİŞİM İÇİN BİREYSEL ÇALIŞMA YAPMAK ŞART'

Bir futbolcunun fiziksel gelişimini artırabilmek için bireysel çalışma yapmak zorunda olduğunu ifade eden Batagov kendisinin de bunu yaptığını belirtti. Batagov, "Çünkü kuvvetli ve kaliteli rakiplere karşı oynuyorum ve ben onlardan daha iyi ve güçlü olmalıyım" dedi. Ukraynalı oyuncu, normal hayatta sakin bir yapıya sahip olduğuna da değinerek, "Her futbolcu sahada ve futbol dışı hayatında farklı olabilir. Çünkü sahada her türlü duyguları yaşıyorsunuz, kızgın olabiliyorsunuz. Kazanmak istiyorsunuz ve bunun için her şeyi yapabiliyorsunuz. Ama normal hayatımda bunların yeri olmuyor. Orada çok sakinim. Bana göre futbolcular yaşadıkları kötü anıları, kötü tecrübeleri unutmak zorunda. Çünkü unutmazsanız sahaya çıktığınızda, gerçekte olduğunuzdan daha kötü oynarsınız" diye konuştu.

'KAYBEDİLDİĞİNDE DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR'

Batagov, futbolda özellikle kaybedildiği zamanlarda öfkeye yenik düşmemek gerektiğini ifade ederek şu ifadaleri kullandı: "Futbol bazen çok kirli oynanan bir oyun olabiliyor. Özellikle siz kaybediyorsanız, rakip takım oyuncularının bilerek süre çalmaları sizi sinirlendirebiliyor. Ben de bu duruma çok kızıyorum ama bu her yerde var ve her zaman karşımıza çıkabiliyor. Ona göre dikkatli olmalı, öfkenize yenik düşmemelisiniz. Bazen sahada çok fazla duygularım olabiliyor ve bu durumda rakibimle sert şekilde konuşabiliyorum, ona bazı şeyler söyleyebiliyorum! Bunlar fazlaca oluyor bir şekilde." if

'EN ÇOK AİLEME ÖZLEM DUYARIM'

Futbol dışında zamanını çoğunlukla kız arkadaşı ve köpeği ile geçirdiğini söyleyen Batagov, ülkesine dair en çok ailesini özlediğini dile getirdi. Batagov, "Ülkemdeki insanları, dili ve belki de yemekleri özleyebilirim. Ama daha önce birçok kez Türkiye'de bulunmuştum. Doğası harika, ılıman ve sıcak iklimi var. Trabzon dağları ile meşhur, bunu da gerçekten çok seviyorum. Çok güzel bir il ve ülke, yemekleri de lezzetli" dedi.

Ülkesinde kendisine soyadından dolayı 'Bat' diye hitap ettiklerini söyleyen Batagov, Türkçe ilk öğrendiği kelimenin de 'Merhaba' olduğunu belirtti.