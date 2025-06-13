Bedensel engelli sporcular, Türkiye Şampiyonası'nda güçlerini gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bedensel engelli sporcular, Türkiye Şampiyonası'nda güçlerini gösterdi

Haberin Videosunu İzleyin
13.06.2025 02:00  Güncelleme: 02:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bedensel engelli sporcular, Türkiye Şampiyonası\'nda güçlerini gösterdi
Haber Videosu

- Bedensel engelli sporcular, Türkiye Şampiyonası'nda güçlerini gösterdi Kırıkkale'de düzenlenen Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası'nda 12 ilden gelen 68 sporcu Türkiye birinciliği için mücadele etti.

- Bedensel engelli sporcular, Türkiye Şampiyonası'nda güçlerini gösterdi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de düzenlenen Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası'nda 12 ilden gelen 68 sporcu Türkiye birinciliği için mücadele etti.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Bedensel Engelliler Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, Kırıkkale'de düzenlendi. Şehit Ümit Çelik Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, 12 ilden gelen erkek ve kadın 68 sporcu kıyasıya yarıştı. Şampiyonaya, Tokyo ve Paris Olimpiyatları'nda derece elde eden milli halterciler de katıldı. Gaziantep, Şanlıurfa, Kocaeli, Konya, Ankara, İstanbul, Bartın, Düzce, Kırıkkale, Kırklareli, Sivas, Antalya ve Kayseri'den gelen sporcular, farklı kilolarda Türkiye birinciliği için mücadele etti.

Şampiyonada elde edilen derecelerle birlikte sporcular, ulusal ve uluslararası turnuvalar için moral ve motivasyon kazandı. Organizasyon boyunca sporculara destek olan antrenörler, hakemler ve federasyon yetkilileri de müsabakaların sorunsuz tamamlanması için yoğun mesai harcadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü adına yarışan Simge Elif Öztürk, 67 kilogramda Türkiye şampiyonu oldu. Öztürk, "Çok çalıştık ve yine birincilik elde ettik. 3 yıldır üst üste birincilik alıyorum. Avrupa Şampiyonası'na da hazır bir şekilde gideceğiz" dedi.

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğü adına yarışan Cansu Çoban, 79 kilogramda birinci oldu. Çoban, "Azmin zaferi" diyerek antrenman sürecindeki tempolu çalışmalarının karşılığını aldıklarını söyledi.

Konya'dan Besra Duman ve İstanbul'dan Nazmiye Muratlı da kariyerlerindeki başarılarıyla dikkat çekti. Şampiyonada Türkiye birincisi olan Duman, "2012 yılında spora başladım. 2021'de Tokyo Olimpiyatları'nda üçüncü oldum. 2024'te Paris Olimpiyatları'nda ikinci oldum. Geçmişe baktığımızda defalarca madalya aldım" diye konuştu.

45 kilogramda şampiyon olan Muratlı da, "2025 yılından beri bu sporu yapıyorum. Çok güzel dereceler elde ettim. Dünya rekorlarım, altın madalyalarım, iki olimpiyat altınım var. En son çıktığım Paris Olimpiyatları'nda olimpiyat üçüncüsü oldum. Bugün de Türkiye Şampiyonası'na geldik. Çok güzel bir mekan. Teşekkür ediyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanımıza ve Bakan Yardımcılarımıza gerçekten çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Antalya'dan Ayşe Şirip ise 41 kilogramda Türkiye birincisi olarak, "Hedefim olimpiyat. Türkiye Şampiyonu oldum, çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

73 kilogramda birincilik elde eden Sibel Çam da, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki başarısını Türkiye Şampiyonası'yla taçlandırdığını ifade etti.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, "4 başarılı olimpik sporcumuz bu organizasyona katıldı. Sporcu sayısındaki artış dikkat çekiyor. Baraj puanlarını düşürerek daha fazla sporcunun katılımını sağlamayı hedefliyoruz. 2028 Olimpiyatları'nda altın madalya sayımızı daha da artıracağız" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş ise, "Şampiyonaya katılan tüm sporcuları tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadınlar kategorisinde yapılan yarışların ardından erkekler kategorisinde de mücadeleler kaldığı yerden devam etti.

Müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kırıkkale, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bedensel engelli sporcular, Türkiye Şampiyonası'nda güçlerini gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konya’da tamirhanede sandalyeden düşen adam can verdi Konya'da tamirhanede sandalyeden düşen adam can verdi
Usta sanatçı Mehmet Erenler hastaneye kaldırıldı Usta sanatçı Mehmet Erenler hastaneye kaldırıldı
Ergin Ataman’dan Ali Koç’a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ABD’ye nükleer resti İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'ye nükleer resti
Galatasaray’ın yeni transferi Leroy Sane İstanbul’da İşte ilk sözleri Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane İstanbul'da! İşte ilk sözleri
Trump: Orta Doğu tehlikeli bir yer haline gelebilir Trump: Orta Doğu tehlikeli bir yer haline gelebilir
İran-ABD gerilimi petrolü vurdu Akaryakıtta psikolojik sınır aşılıyor İran-ABD gerilimi petrolü vurdu! Akaryakıtta psikolojik sınır aşılıyor
Los Angeles Belediye Başkanı: Korkunun silah olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz Los Angeles Belediye Başkanı: Korkunun silah olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz
Ünlü oyuncu Ozan Akbaba doğum gününde aşka geldi Ünlü oyuncu Ozan Akbaba doğum gününde aşka geldi
Elon Musk duyurdu: Arabanız yattığı yerden para kazanacak Elon Musk duyurdu: Arabanız yattığı yerden para kazanacak
Kırmızı bültenle aranan 5 suçlu yakalanarak Türkiye’ye getirildi Kırmızı bültenle aranan 5 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi

23:02
Düşen uçakta saatler önce seyahat Sıkıntıları tek tek anlatmış
Düşen uçakta saatler önce seyahat! Sıkıntıları tek tek anlatmış
22:35
Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.
Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.
20:16
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
20:08
Hindistan’daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı
Hindistan'daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı
19:37
ABD Başkanı Trump: İsrail’in İran’a saldırısı güçlü ve olası ihtimal
ABD Başkanı Trump: İsrail'in İran'a saldırısı güçlü ve olası ihtimal
09:49
Nereden nereye 114 yıllık kulüp iflas bayrağını çekti
Nereden nereye! 114 yıllık kulüp iflas bayrağını çekti
09:29
ABD-İran nükleer görüşmeleri Umman’da devam edecek
ABD-İran nükleer görüşmeleri Umman'da devam edecek
09:29
Çok sayıda adrese fuhuş baskını 23 kadın kurtarıldı
Çok sayıda adrese fuhuş baskını! 23 kadın kurtarıldı
09:29
Cinsiyeti belli oldu Sibel Can babaanne oluyor
Cinsiyeti belli oldu! Sibel Can babaanne oluyor
09:09
Fizik tedavisi gören Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi
Fizik tedavisi gören Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi!
09:06
Kazada telef olan horozu hayata döndürmek için kalp masajı yaptı
Kazada telef olan horozu hayata döndürmek için kalp masajı yaptı
08:44
Murat Ülker’den markasının reklam yüzü Osimhen’e servet
Murat Ülker'den markasının reklam yüzü Osimhen'e servet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 02:51:58. #7.13#
SON DAKİKA: Bedensel engelli sporcular, Türkiye Şampiyonası'nda güçlerini gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.