Berke Özer Lille\'e Transfer Oldu

2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Altınordu'nun Türk futboluna kazandırdığı önemli oyunculardan biri olan Berke Özer'in yeni sezon öncesi Fransa Ligue 1 temsilcisi Lille'e transfer olması İzmir temsilcisinde buruk bir sevince neden oldu. Berke'yi 2018'de 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye gönderen Altınordu, sözleşmeye bir sonraki transferden yüzde 20 pay alma maddesi koydurmuştu. Ancak kırmızı-lacivertliler, yetenekli file bekçisinin başka kulüplere transferlerinden bonservis payı elde edemedi.

Fenerbahçe'de 2018-19'da sadece 1 kupa maçına çıkan Berke, daha sonra kiralık olarak 2 sezon Belçika'da Westerlo forması giydi. Sarı-lacivertli formayla 2021-22'de Süper Lig'de 14, Avrupa Ligi'nde 3, Türkiye Kupası'nda 2 müsabakaya çıkan kaleci Berke, sezon bitiminde sözleşmesinin sona ermesiyle serbet kalarak 4 yıllığına Portekiz takımı Portimonense'ye gitti. Fenerbahçe bonservis ücreti alamadığı için Altınordu da transferden pay elde etme hakkı kazanamadı. Berke Özer'in Portekiz macerası ise kısa sürdü.

EYÜPSPOR'LA ANLAŞIP ÜMRANİYESPOR'A KİRALANDI

Portimonense'de sadece 2 kupa maçında şans bulan kaleci Berke Özer, 2022-23'ün devre arasında sürpriz bir transferle 1'inci Lig ekibi Eyüp spor'a transfer oldu. Portimonense ile Eyüpspor arasında yapılan anlaşmaya göre Fenerbahçe oyuncunun bir sonraki transferinden yüzde 40 pay elde edme hakkı kazandı. Eyüspor, 2.5 yıllığına aldığı tecrübeli kaleciyi o sezon oynatmadan Süper Lig temsilcisi Ümraniyespor'a kiraladı.

Ümraniye formasıyla 5 lig karşılaşmasında görev yapan Berke, 2023-24'te Eyüpspor'la 1'inci Lig şampiyonluğu yaşadı. Geçen sezon Eyüp formasıyla Süper Lig'de 34 maça çıkan 25 yaşındaki milli kaleci, son olarak Lille ile el sıkıştı. Eyüpspor'dan bonuslarıyla birlikte 5 milyon Euro bedelle Fransa'ya giden kaleci Berke Özer'in transferinden pay almayan Fenerbahçe'nin bir sonraki transferden yüzde 20 pay elde edeceği iddia edildi. Altınordu, Berke 23 yaşını geçtiği için FIFA'dan yetiştiricilik bedeli de alamayacak.

ÖZKAN AKADEMİDE DEVAM EDİYOR

Altınordu'da emekliye ayrılıp kulübü camiaya devredeceğini açıklayan Başkan Seyit Mehmet Özkan, A takımı bıraksa da altyapıda akademiler ve futbol okullarında yola devam etme kararı aldı. Futbol yöneticiliğini bir virüse benzetip, "Şimdi bu virüsü kalbimizden, aklımızdan ve ruhumuzdan tamamen atma zamanı" diyerek sektörden uzaklaşacağının mesajını veren Özkan yine futboldan kopamadı.

"Altınordu Futbol Altyapı Şirketi Müdürler Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi" mesajıyla kulüpten yapılan açıklamada İnciraltı Çağlar ve Cengiz Temel Futbol Eğitim Tesisleri'nde yapılan toplantının ardından görev bölümünü gerçekleştiği kaydedildi. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın müdürler kurulu başkanı olduğu bildirildi. Kurulda Özkan ve her üyenin şirket hissesi olacağı, akademi ve spor okullarındaki ticari faaliyetlerin şirket üzerinden süreceği öğrenildi. Altınordu'nun Türkiye çapında futbol okulları bulunuyor.

VOLEYBOLDAN AÇIKLAMA GELDİ

Altınordu Voleybol Yönetimi, futbolda yaşanan belirsizlik üzerine bir açıklama yayınladı. Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'ne yükselen Altınordu'nun yönetimi, "Son günlerde kulübümüz hakkında farklı alanlarda yaşanan gelişmeler, kamuoyunda bazı yanlış anlaşılmalara yol açmıştır. Öncelikle çok net ifade ediyoruz: Bu sezon devredilecek veya liglerden çekilecek olan kurum Altınordu Spor Kulübü değildir; söz konusu olan yalnızca Altınordu Futbol A.Ş.'dir. Doğudan batıya, kuzeyden güneye herkes bilsin ki, kökleri 1923'e dayanan asırlık kulübümüz Altınordu Spor Kulübü sonsuza kadar dimdik ayakta kalacaktır. Altınordu Voleybol tüm hızıyla, hedefleri ve projeleri doğrultusunda kesintisiz olarak yoluna devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.