Beşiktaş'a Yeni Sponsor: Fibabanka

- Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'na yeni sponsor

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat:

"Beşiktaş en zor zamanlarda ayağa kalkmasını bilir"

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel:

"Ne idiği belirsiz, 3-4 gün önce kurulan şirketlerin sponsorluk anlaşmaları imzaladığını görüyoruz"

İSTANBUL - Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, saygın ve Türkiye'ye mal olmuş kurumlarla yan yana olmaya devam edeceklerini söyledi.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın ana sponsoru Fibabanka oldu. Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen basın lansmanına Beşiktaş Başkan Hasan Arat, İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Genel Sekreter Kaan Şakul, sponsor firmanın İcra Kurulu Başkanı Murat Özyeğin ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ömer Mert katıldı.

Hasan Arat: "Beşiktaş bana çok şey verdi"

Beşiktaş'ta basketbol oynadığı dönemden bahsederek sözlerine başlayan Başkan Arat, "Biz bu formanın hayaliyle Beşiktaş'a gelmek istedik. Bu yolculuk böyle başladı. Beşiktaş'ın Türk basketbolunu domine ettiği yıllarda Beşiktaş'a geldim, 17 yaşında geldim. Çok güzel arkadaşlıklar edindim. Beşiktaş'taki basketbol dostlukları çok kuvvetliydi. Seyircisi de kültürlü ve bilgiliydi. Basketbol yaşantım ve Beşiktaş bana çok şey verdi. Beşiktaş sayesinde okudum, iş dünyasına girdim. 'Beşiktaş'ın kimseye borcu yoktur, herkesin Beşiktaş'a borcu vardır' sloganı da buradan geliyor" şeklinde konuştu.

"Tüm camianın basketbol takımını desteklemelerini rica ediyorum"

Hasan Arat, önemli bir anlaşmaya imza attıklarından da bahsederek, "Türkiye'nin en önemli bankalarından birinin Beşiktaş ile bu yolculuğa girmesi bizim için çok önemli. Bu tanıtımın ne demek olduğunu Beşiktaşlılar çok iyi biliyor. Bu çok saygın bir birliktelik. Koçumuz Dusan Alimpijevic, oyuncularımız burada. Beşiktaş bu sene de Avrupa kupalarının en güçlü kulüplerinin biri olarak basketbol macerasına devam edecek. Tüm camianın basketbol takımını desteklemelerini ve geçen seneki coşkuyu oluşturmalarını rica ediyorum" cümlelerine yer verdi.

"Beşiktaş en zor zamanlarda ayağa kalkmasını bilir"

"Bu takımın geçen sene kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diyen Arat, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz devraldığımız takımı aynı seviyede devam ettirdik. Koç Alimpijevic, Beşiktaş taraftarının çok inandığı bir insan. Ailesi burayı, o Beşiktaş'ı, Beşiktaşlılar da onu çok seviyor. Koçun felsefesine inanıyoruz. Beşiktaş'ta bir DNA var. Bu DNA, Beşiktaş'ın her yerine riayet eder. Beşiktaş mücadelecidir. En zor zamanlarda ayağa kalkmasını bilir. Geçen sene Sinan Erdem'deki maç tarihi bir maçtır. 17 bin kişi geldi. Bu sene de aynı iddiamızı devam ettireceğiz. Bu arma bizim sevdamız. Bu arma, kendisine en uygun sponsorları yanında bulundurma konusunda büyüklerimizin bıraktığı bir mirastır. Onlardaki felsefe ve düşünceyi hiçbir zaman kenara atmayacağız. Her zaman saygın ve Türkiye'ye mal olmuş kurumlarla yan yana olmanın gurunu yaşayacağız."

"Beşiktaş, EuroLeaugue konusunda tecrübesi olan bir takım"

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, erkek basketbol takımının EuroLeague girme hedefinin hala devam ettiğine vurgu yaptı. Hasan Arat, "Beşiktaş, EuroLeaugue konusunda tecrübesi olan bir takım. Seçim sloganımızda Eurolegaue'e girme vardı. Geçen sene futbolda yaşanan sıkıntılar vardı. Hüseyin Bey'le oturduk ve 'Mnce futbolu toparlayalım' dedik. Beşiktaş'ta büyük bir transformasyon yaşandı. Bu yaşanırken çok önemli bir finansal ihtiyacı beraberinde getirdi. Burada Hüseyin Bey ihtiyaç olunan finansal konuyu futbola aktardı. Euroleague'de de "Wild Card'ı bir takıma veriyorlar. Yeniden yapılanma planları var. Dolayısıyla planımız değişmiş değildir. Biz geleli yaklaşık 8,5-9 ay oldu. Bu da planlarımız içinde olacak. Lüzumsuz bir borçlanma içine girip böyle bir hedefe koşmak değil, önce Alimpijevic'in Eurocup hedefine ulaşmamız hatta 'Wild card'a ihtiyaç da kalmadan kupayı kazanıp direkt katılabiliriz. Bu takıma güveniyoruz. Hedeflerinizin olması lazım. Bizim hedefimiz yerindedir. Hedefiniz olmadan yola çıkamazsınız. Beşiktaş'ın hayali devam edecektir. Gelişim Merkezi ile birlikte başantrenörümüz istediği takdirde yeni salonda maç oynayabileceğiz. Avrupa maçlarını Sinan Erdem de oynayabileceğiz. Salon sıkıntımız olmayacak. Beşiktaş'ın bu hayalleri her zaman olacaktır. Beşiktaş büyük bir camiadır. Hayalleriniz olmadan bir yere varamazsınız. Futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda bu hedeflerimize doğru devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"Başarılı olacağımıza inanıyoruz"

Beşiktaş'ın her branşta en ön sırada olmak için mücadele ettiğini sözlerine ekleyen Arat, "Diğer takımların bütçeleri çok yüksek ama Beşiktaş'ın oynadığı basketbol, Türkiye ve Avrupa'nın takdirde ettiği bir basketbol. Koçun hedefi her zaman yukarılardadır. Basketbolda ne kadar büyük bütçe harcanırsa harcansın bir momentum yakalanmalıdır. Son ana kadar götüreceksiniz. Başarılı olacağımıza inanıyoruz. Önceden büyük konuşmamak lazım. Takımın bir arada olması, sakatlığın olmaması lazım. Kadın basketbolumuz da iyi noktaya geldi. Avrupa'da final oynadık. Kadınlarda da kuvvetli şekilde devam edeceğimize inanıyoruz" dedi.

"Demokratik ortamlar rekabeti getirir"

Hasan Arat, 8 Ekim 2024 tarihinde yapılacak olan Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlık seçimiyle ilgili gelen bir soruya ise, "Biz Beşiktaş olarak demokrasiye çok inanıyoruz. Bunu Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde de söyledik. Demokratik ortamlar rekabeti getirir. Tüm adaylara başarılar diliyoruz. Gün geldiğinde yönetim kurulumuzla bunu değerlendireceğiz" diye cevap verdi.

"Bizim bir sürdürülebilirlik hedefimiz var"

Sürdürülebilirlik hedefi için çalıştıklarını aktaran Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, "Basketbolun televizyon açısından önemli bir geliri yok. Avrupa'da Euroleague'de kar edebilen takım yok, bu sürdürülebilir değil. Her takım ortalama 3-10 milyon civarında negatif ile kapatıyor. Rakamlar çok yüksek. Beşiktaş'ın şu an bu rakamları kaldırması mümkün değil. Bizim bir sürdürülebilirlik hedefimiz var. Beşiktaş'ta şu an yapmamız gereken çok iş var. Hali hazırda bir planlama var. Biz Beşiktaş'ın mallarının peşindeyiz. Beşiktaş'ın mallarına çökmüşler. Divan Kurulu'nda anlatacağım. Koçumuzun hedefleri var. Bu hedefler doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Beşiktaş buna layıktır. Sporcularımıza da güveniyoruz" şeklinde konuştu.

Hüseyin Yücel: "İnşallah beraber nice başarılara imza atacağız"

İkinci Başkan Hüseyin Yücel de Başkan Hasan Arat önderliğinde Beşiktaş'ı hayatın her alanında temsil etmeye çalıştıklarını belirterek, "Ülkemizin en değerli markalarından bizimle olması gurur verici. Sadece sportif alanda da kalmamasını ümit ediyoruz. Eğitim alanında da iş birlikteliklerine imza atacağız. Beşiktaşlı iş insanlarının kulübün zor dönemlerden geçerken taşın altına elini koymaları gerektiğini söylemiştim. O açıdan çok teşekkür ediyorum. İnşallah beraber nice başarılara imza atacağız" ifadelerini kullandı.

"Ne idiği belirsiz, 3-4 gün önce kurulan şirketlerin sponsorluk anlaşmaları imzaladığını görüyoruz"

Galatasaray Spor Kulübü'nün tartışmalara neden olan sponsorluk anlaşmasına da atıfta bulunan Yücel, şunları dile getirdi:

"Maalesef son günlerde yasal sürece taşınmış olsa da ne idiği belirsiz, 3-4 gün önce kurulan şirketlerin anlamsız derecede rakamlarla sponsorluk anlaşmaları imzaladığını görüyoruz. Bu anlamda Beşiktaş bu tür şeylere yeltenmemiştir, yeltenmeyecektir. Bu tek taraflı bir şey olmuyor, karşı tarafın da bu işe sıcak bakması gerekmektedir."

Dusan Alimpijevic: "Basketboldan gelen bir başkana sahip olduğumuz için şanslıyız"

Kulüp için çok önemli bir anlaşmaya imza atıldığına dikkat çeken Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic ise, "Birlikte daha büyük bir kulüp olmaya adım atıyoruz. Bu anlaşmanın iki taraf için de iyi olmasını diliyorum. Basketboldan gelen bir başkana sahip olduğumuz için şanslıyız. Kendi içimizden gelen bir başkanla çalışıyor olmak mutluluk verici" dedi.

Sponsor firmanın İcra Kurulu Başkanı Murat Özyeğin ise Beşiktaş ile böyle iş birliği yaptıkları için çok mutlu olduklarını ve bu anlaşmanın uzun vadeli olmasını istediklerini ifade etti.

Toplu fotoğraf çekimi ve plaket takdimiyle basın lansmanı sona erdi.