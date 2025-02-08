Beşiktaş maçının ardından

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SİVASSPOR Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Bugün böyle bir skor beklemiyorduk. Mağlubiyeti hak ettiğimiz bir futbol oynadığımızı düşünmüyorum" dedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ise galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Ligdeki durumumuz açısından önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile biten karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri değerlendirmelerde bulundu.

Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Öncelikle tabii ki çok üzgünüz. Bugün böyle bir skor beklemiyorduk. Açıkçası mağlubiyeti hak ettiğimiz bir futbol da oynadığımızı düşünmüyorum. Tabii ki bazı talihsizlikler yaşadık. Özellikle ilk yarı maçın tam kontrolü bizdeyken rakibe neredeyse hiç pozisyon vermediğimiz bir dönemde talihsiz bir gol dedik. Tabii Tolga gibi, Ziya gibi özellikle zaten çok eksik olduğumuz bir dönemde onların da aynı anda sakatlanıp maçtan çıkması bizim işimizi daha da zorlaştırdı. Ama dediğim gibi hamleler yaptık, ikinci yarı bazı değişiklikler yaptık ama ikinci yarı açıkçası çok üretken olamadık. Maç 0-0 giderken girdiğimiz pozisyonlar özellikle belki gol olsaydı maçın gidişatını etkileyebilirdi. Ama dediğim gibi istemediğimiz bir sonuç. Özellikle kendi evimizde bu sıkıntılı süreçte bugün galip gelip biraz nefes alıp biraz daha bu tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyorduk ama başaramadık. Üzgünüz. Oyuncularım da çok üzgün. Bunlardan ders çıkaracağız. Yarından itibaren Gaziantep deplasmanı hazırlıklarımıza başlayacağız" dedi.

'SAKATLAR SIKINTIYA SOKTU'

Kupa maçı sonrası yaşanan hükmen mağlubiyet karanının takımı etkilediğini düşünmediğini belirten Erdoğan, "Bu tür maçlar biliyorsunuz oyuncuların ekstra motive olduğu maçlar. Bir de bulunduğumuz konum itibariyle bizim için çok çok önemli. Hani biz 1 puan değil, 3 puan için çıkmıştık açıkçası. Ama dediğim gibi zaten bu kupadaki yaşanan talihsizlik olayla ilgili kulübümüz gerekli açıklamayı yaptı. Oradan da bir başvurumuz oldu ama onunla ilgili herhalde önümüzdeki dönem sonuç çıkacak. Bizim açıkçası sıkıntıya sokan biliyorsunuz son dönem çok sakat oyuncumuz vardı. Eyüp maçında gördüğümüz 2 kırmızı kart, onların cezalı olmasından dolayı sayısal anlamda zaten sıkıntı yaşadığımız bir dönemde bugün Tolga ve Ziya gibi oyuncuların da maçın içinde çok erken oyuncu değişikliğine götürmesi bizi daha da sıkıntıya soktu. Açıkçası sıkıntı daha da büyüdü ama sahada oyuncular elinden gelen mücadeleyi verdiler" diye konuştu.

Alt sıralardaki puan farkının kapanmasıyla ilgili olarak da, "Bundan sonraki süreçte de biz kendi işimizi kendimiz halledeceğiz. Bir galibiyet serisi için deplasmandan galip gelmemiz gerekiyor. Önce bir Gaziantepspor deplasmanı var. Zorlu bir deplasman oradan iyi bir sonuç alıp içeride Konya ile oynayacağız. Bunlar direkt rakiplerimiz birbirimize çok yakın olduğumuz takımlar. Bunlardan mutlaka bir seri yakalayıp, bir an önce alt bölgeden uzaklaşmamız gerektiğinin de farkındayız. Oyuncularım da farkında" sözlerini kullandı.

Takımda düşünmedikleri bazı oyuncuların ayrılmadıkları için transfer yapmakta zorlandıklarını belirten Erdoğan, yine de transfer dönemi kapanana kadar fırsatları değerlendirmeye çalışacaklarını ifade etti.

'SİVAS'TA ESKİ KIŞLAR YOK'

Maçın saatinin değişikliğine ilişkin kararı kendisinin vermediğini belirten Erdoğan, "Maç saati 14 gün önce belliydi. 14 gündür olmayan talebin son 2 günde olması ilginç. Bizim bunda tek başımıza karar vermemiz mümkün değil. Burada eski Sivas soğukları yok. Gündüz oynansa belki eksi 3, 19.00'da oynanınca eksi 6 oldu. Eskisi gibi eksi 30'lar yok. O dönemlerde olsa, futbolcunun sağlığını etkileyecek bir şey olsa biz de ne futbolcumuzu ne rakip futbolcuyu riske atarız. Ama bizim için açıkçası dediğim gibi tamamen programımız, organizasyonumuz daha önceden belirlediğimiz şekilde devam ettiği için ve oyuncuların böyle bir talebi olduğu için biz bu konuda bir değişikliğe gitmedik. Sanırım sosyal medyada farklı yansıtılıyor. Bugün günümüzde maalesef sosyal medya çok farklı kullanılıyor, çok kötü kullanılıyor. Orada istediği şekilde insanlar farklı şeyleri, yönlendirebiliyorlar. Onların seviyesine düşmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

OLE GUNNAR SOLSKJAER: 3 PUAN ALDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, galibiyetten memnun olduğunu belirterek, "Mutluyum, tabii ki deplasmanda ligdeki durumumuz açısından da çok önemli bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim. Evet, şartlar zordu ama ilk yarı, oyunu kontrol ettiğimizi söyleyebilirim. Rakibimiz sadece bir fırsat verdik. O da yandan gelen bir ortada kalecimizin bir kurtarışı vardı. Emirhan ile güzel bir gol bulduk, ilk yarı oyunu kontrol ettiğimizi söyleyebilirim. Fırsatlar bulduk aslında, ofansif anlamda da ikinci yarı biraz daha savaşa döndü. Olay mücadeleye döndü ve iyi mücadele ile ikinci yarı maçı kazanmasını bildik. Böyle bir önemli, zor deplasmanda önemli bir 3 puan aldığımız için mutluyum. Taraflarımızın da bu soğuktaki çok iyi desteğini de söylemem gerekiyor" dedi.