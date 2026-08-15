Beşiktaş Süper Lig'de 69. Sezonuna Başlıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor ile sahasında oynayacağı maçla Türk futbolunun en üst seviye organizasyonunda 69. sezonuna başlayacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, 2026-2027 sezonunda lige geçen sezon olduğu gibi Eyüpspor karşılaşmasıyla start verecek. Beşiktaş'ın geçen sezon Avrupa kupalarından dolayı 1. haftadaki Kayserispor maçı ertelenmiş ve siyah-beyazlılar sezonu Eyüpspor karşılaşmasıyla açmıştı.

Ligde 68 sezonu geride bırakan Beşiktaş, en önemli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile Süper Lig'in tüm sezonlarında yer aldı ve 16 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Süper Lig'de en kötü derecesi 11'incilik olan Beşiktaş, en farklı skorlu galibiyetini Adana Demirspor'u 10-0 yenerek aldı. Siyah-beyazlı ekip, en farklı skorlu yenilgiyi ise 5-0 ile Bursaspor karşısında yaşadı.

Beşiktaş, lig tarihinde oynadığı 2 bin 264 maçta 1220 galibiyet, 615 beraberlik, 429 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlılar, rakip filelere 3728 gol atıp kalesinde ise 1989 gol gördü.

Siyah-beyazlı takımın, Süper Lig'de 68 sezonluk performansı şöyle: