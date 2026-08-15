Beşiktaş Süper Lig'de 69. Sezonuna Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş Süper Lig'de 69. Sezonuna Başlıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor ile sezonu açıyor. 68 sezon geride kaldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor ile sahasında oynayacağı maçla Türk futbolunun en üst seviye organizasyonunda 69. sezonuna başlayacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, 2026-2027 sezonunda lige geçen sezon olduğu gibi Eyüpspor karşılaşmasıyla start verecek. Beşiktaş'ın geçen sezon Avrupa kupalarından dolayı 1. haftadaki Kayserispor maçı ertelenmiş ve siyah-beyazlılar sezonu Eyüpspor karşılaşmasıyla açmıştı.

Ligde 68 sezonu geride bırakan Beşiktaş, en önemli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile Süper Lig'in tüm sezonlarında yer aldı ve 16 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Süper Lig'de en kötü derecesi 11'incilik olan Beşiktaş, en farklı skorlu galibiyetini Adana Demirspor'u 10-0 yenerek aldı. Siyah-beyazlı ekip, en farklı skorlu yenilgiyi ise 5-0 ile Bursaspor karşısında yaşadı.

Beşiktaş, lig tarihinde oynadığı 2 bin 264 maçta 1220 galibiyet, 615 beraberlik, 429 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlılar, rakip filelere 3728 gol atıp kalesinde ise 1989 gol gördü.

Siyah-beyazlı takımın, Süper Lig'de 68 sezonluk performansı şöyle:

SezonOGBMAYP
6822641220615429372819893832

Beşiktaş'ın "en"leri

Siyah-beyazlı takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle:

En iyi derecesi: Şampiyon (16 kez). 1956-57, 1957-58, 1959-60, 1965-66, 1966-67, 1981-82, 1985-86, 1989-90, 1990-91, 1991-92, 1994-95, 2002-03, 2008-09, 2015-16, 2016-17, 2020-21

Not: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 9 Mayıs 2002'de yaptığı toplantıda, Beşiktaş Kulübünün 1956-57 ve 1957-58 sezonlarına ilişkin şampiyonluklarının onaylanması talebini yerinde ve haklı görerek 1959'da başlayan Birinci Lig öncesi bu 2 şampiyonluğun Türkiye şampiyonluğu olarak TFF kayıtlarına tescil edilmesini karara bağladı.

En iyi sezonu: 1991-1992 (Şampiyon)

OGBMAYP
30237-582076

En kötü sezonları: 1975-1976, 1979-1980 (11'inci)

SezonOGBMAYP
1975-1976305178253227
1979-1980308139252729

En çok kazandığı sezon: 1959-1960 (38 maçta 29 galibiyet), 1962-1963 (42 maçta 29 galibiyet)

En az kazandığı sezon: 1975-1976 (30 maçta 5 galibiyet)

En çok berabere kaldığı sezon: 1975-1976 (30 maçta 17 beraberlik)

En az berabere kaldığı sezon: 1959 (14 maçta 2 beraberlik)

En çok mağlup olduğu sezon: 2023-2024 (38 maçta 14 yenilgi)

En çok gol attığı sezon: 1962-1963 (42 maçta 92 gol)

En az gol attığı sezon: 1972-1973 (30 maçta 14 gol)

En az gol yediği sezonlar: 1959-1960 (38 maçta 15 gol), 1966-1967 (32 maçta 15 gol)

En çok gol yediği sezon: 2012-2013 (34 maçta 49 gol)

En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 Adana Demirspor (1989-1990)

En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 Bursaspor (1980-1981)

En gollü maçı: 10-0 Adana Demirspor (1989-1990), 8-2 Altay (1994-1995), 7-3 Göztepe (2002-2003)

En iyi gol averajı: 1996-1997 (+62) (88-26)

En kötü gol averajı: 1975-1976 (-7) (25-32)

En çok oynayan futbolcusu: Rıza Çalımbay (494 maç)

En çok gol atan futbolcusu: Feyyaz Uçar (170)

Lig performansı

Beşiktaş'ın, ligde geride kalan 68 sezondaki performansı şöyle:

Sezon

Derecesi

O

G

B

M

A

Y

P

1959

-

14

8

2

4

22

17

18

1959-1960

Şampiyon

38

29

7

2

68

15

65

1960-1961

3

38

22

11

5

61

26

55

1961-1962

3

38

16

16

6

48

24

48

1962-1963

2

42

29

10

3

92

27

68

1963-1964

2

34

22

8

4

57

19

52

1964-1965

2

30

16

9

5

46

17

41

1965-1966

Şampiyon

30

20

8

2

52

16

48

1966-1967

Şampiyon

32

16

13

3

44

15

45

1967-1968

2

32

15

12

5

42

24

42

1968-1969

3

30

14

10

6

30

20

38

1969-1970

9

30

10

10

10

26

26

30

1970-1971

6

30

10

13

7

31

20

33

1971-1972

4

30

12

10

8

28

23

34

1972-1973

6

30

9

13

8

14

18

31

1973-1974

2

30

13

14

3

34

19

40

1974-1975

5

30

11

11

8

29

24

33

1975-1976

11

30

5

17

8

25

32

27

1976-1977

4

30

13

7

10

35

24

33

1977-1978

5

30

12

8

10

33

29

32

1978-1979

9

30

10

9

11

33

32

29

1979-1980

11

30

8

13

9

25

27

29

1980-1981

5

30

12

7

11

27

23

31

1981-1982

Şampiyon

32

14

16

2

38

17

44

1982-1983

5

34

16

7

11

49

30

39

1983-1984

4

34

17

10

7

40

21

44

1984-1985

2

34

19

12

3

49

19

50

1985-1986

Şampiyon

36

22

12

2

65

21

56

1986-1987

2

36

23

7

6

67

26

53

1987-1988

2

38

22

12

4

68

29

78

1988-1989

2

36

25

8

3

81

21

83

1989-1990

Şampiyon

34

23

6

5

77

20

75

1990-1991

Şampiyon

30

20

9

1

63

24

69

1991-1992

Şampiyon

30

23

7

0

58

20

76

1992-1993

2

30

19

9

2

68

23

66

1993-1994

4

30

16

6

8

58

30

54

1994-1995

Şampiyon

34

24

7

3

80

26

79

1995-1996

3

34

22

3

9

74

46

69

1996-1997

2

34

22

8

4

88

26

74

1997-1998

6

34

13

9

12

56

40

48

1998-1999

2

34

23

8

3

58

27

77

1999-2000

2

34

23

6

5

74

27

75

2000-2001

4

34

19

7

8

68

48

64

2001-2002

3

34

18

8

8

69

39

62

2002-2003

Şampiyon

34

26

7

1

63

21

85

2003-2004

3

34

18

8

8

65

45

62

2004-2005

4

34

20

9

5

70

39

69

2005-2006

3

34

15

9

10

52

39

54

2006-2007

2

34

18

7

9

43

32

61

2007-2008

3

34

23

4

7

58

32

73

2008-2009

Şampiyon

34

21

8

5

60

30

71

2009-2010

4

34

18

10

6

47

25

64

2010-2011

5

34

15

9

10

53

36

54

2011-2012

4

40

16

12

12

55

47

60

2012-2013

3

34

16

10

8

63

49

58

2013-2014

3

34

17

11

6

53

33

62

2014-2015

3

34

21

6

7

55

32

69

2015-2016

Şampiyon

34

25

4

5

75

35

79

2016-2017

Şampiyon

34

23

8

3

73

30

77

2017-2018

4

34

21

8

5

69

30

71

2018-2019

3

34

19

8

7

72

46

65

2019-2020

3

34

19

5

10

59

40

62

2020-2021

Şampiyon

40

26

6

8

89

44

84

2021-2022

6

38

15

14

9

56

48

59

2022-2023

3

36

23

9

4

78

36

78

2023-2024

6

38

16

8

14

52

47

56

2024-2025

4

36

17

11

8

59

36

62

2025-2026

4

34

17

9

8

59

40

60

NOT: 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.

NOT: Süper Lig'de 1959 ile 1962-1963 sezonları iki grup halinde oynanırken, 1987-1988 sezonundan itibaren de galibiyete 3 puan sistemine geçildi.

Kaynak: AA

Eyüpspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Süper Lig'de 69. Sezonuna Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de 16 yıl sonra bir ilk: Aynı gün içinde 3 kişinin idamı infaz edildi ABD'de 16 yıl sonra bir ilk: Aynı gün içinde 3 kişinin idamı infaz edildi
Barışma teklifi reddedilen mimar evi ve kamyoneti ateşe verdi Barışma teklifi reddedilen mimar evi ve kamyoneti ateşe verdi
Meteoroloji’den Marmara ve Ege bölgesine fırtına uyarısı Meteoroloji'den Marmara ve Ege bölgesine fırtına uyarısı
Galatasaray’a Rafael Leao müjdesi Galatasaray'a Rafael Leao müjdesi
Halsey’den şaşırtan Türkçe hamle Oğlu Ender için bakın ne yazdı Halsey’den şaşırtan Türkçe hamle! Oğlu Ender için bakın ne yazdı
Akılalmaz vahşet Cenazeye gelmedi diye bu hale getirdi Akılalmaz vahşet! Cenazeye gelmedi diye bu hale getirdi
Suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin’den Türkiye’ye getirildi Suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin'den Türkiye'ye getirildi
Okan Buruk’tan Çorum FK maçı öncesi flaş toplantı Okan Buruk'tan Çorum FK maçı öncesi flaş toplantı
Mansur Yavaş’tan İYİ Parti’ye geçecek iddialarına yanıt Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'ye geçecek iddialarına yanıt
Mola vermek için girdikleri tesiste cansız beden buldular Mola vermek için girdikleri tesiste cansız beden buldular
Kuzeninin düğünü için müdürden izin istedi, aldığı cevapla şoke oldu Kuzeninin düğünü için müdürden izin istedi, aldığı cevapla şoke oldu
1 ay önce evlenmişti Medine öğretmenin muradı gözünde kaldı 1 ay önce evlenmişti! Medine öğretmenin muradı gözünde kaldı
Taciz iddiasıyla dövülen CHP’li vekil Yazgan’dan ilk açıklama Bambaşka bir iddiası var Taciz iddiasıyla dövülen CHP'li vekil Yazgan'dan ilk açıklama! Bambaşka bir iddiası var
2 gün önce evlenen Ronaldo’nun son halini görenler tanıyamıyor 2 gün önce evlenen Ronaldo'nun son halini görenler tanıyamıyor
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin’in ölüm nedeni belli oldu Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölüm nedeni belli oldu
Transfer yapmayan Galatasaray’da ayrılık TFF’ye bildirildi Transfer yapmayan Galatasaray'da ayrılık! TFF'ye bildirildi

13:04
Diyarbakır’da nişan yolunda katliam gibi kaza 5 ölü, 11 yaralı
Diyarbakır'da nişan yolunda katliam gibi kaza! 5 ölü, 11 yaralı
12:48
Transfer yapmayan Galatasaray’da ayrılık Kafasına koydu gidiyor
Transfer yapmayan Galatasaray'da ayrılık! Kafasına koydu gidiyor
12:12
Filenin Sultanları gala gecesinde Zehra Güneş göz kamaştırdı
Filenin Sultanları gala gecesinde! Zehra Güneş göz kamaştırdı
11:38
Fırında skandal görüntüler: Millete fare pisliği yedirmişler “Bunlar insanı öldürür“
Fırında skandal görüntüler: Millete fare pisliği yedirmişler! "Bunlar insanı öldürür"
11:25
Endonezya’da 7,7’lik deprem Dehşete düşüren anlar kamerada
Endonezya'da 7,7'lik deprem! Dehşete düşüren anlar kamerada
11:10
Ece Seçkin tüm konserlerini iptal etti Hamile olduğu iddia edilmişti
Ece Seçkin tüm konserlerini iptal etti! Hamile olduğu iddia edilmişti
10:58
Taraftar “Bam bam bam“ diye seslendi Fatih Tekke’nin verdiği tepki olay oldu
Taraftar "Bam bam bam" diye seslendi! Fatih Tekke'nin verdiği tepki olay oldu
10:05
Osimhen Galatasaray’dan ayrılacak mı Transfer yanıtı kafa karıştırdı
Osimhen Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer yanıtı kafa karıştırdı
09:57
Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama İğrenç itiraf geldi
Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama! İğrenç itiraf geldi
09:33
Süleymancıların kara deposu Torbalarca evrakı imha etmişler
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler
09:22
Bir babasına baktı, bir ekrana Esra Albayrak’ın gözyaşlarına hakim olamadığı an
Bir babasına baktı, bir ekrana! Esra Albayrak'ın gözyaşlarına hakim olamadığı an
09:08
Galatasaray’da neler oluyor Binlerce taraftar aynı çağrıyı yaptı
Galatasaray'da neler oluyor? Binlerce taraftar aynı çağrıyı yaptı
08:55
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu
08:38
Olur mu dersiniz Altın için yapılan yıl sonu tahmin şaşırttı
Olur mu dersiniz? Altın için yapılan yıl sonu tahmin şaşırttı
08:30
Resmi Gazete’de yayımlandı: Araç kiralamada sistem baştan aşağı değişiyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Araç kiralamada sistem baştan aşağı değişiyor
08:18
Fenerbahçe’de ayrılık Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 15:58:17. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş Süper Lig'de 69. Sezonuna Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.