Beşiktaş'ta Solskjaer Dönemi Başladı

Spor

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Ole Gunnar Solskjaer için imza töreni düzenledi.

Tüpraş Stadı'ndaki imza törenine siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İmza töreninin açılış konuşmasını yapan başkan Serdal Adalı, kalıcı çözümler bulmak için adım adım ilerleyeceklerini söyleyerek, şunalrı söyledi:

"Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde başarılar kazanmış ve şampiyonluklar yasamış bir ismi Beşiktaş'ımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bildiğiniz üzere ilk günden itibaren yeni bir yapılanmaya ihtiyacımız olduğunu vurguluyoruz. Maalesef yıllardır içinde bulunduğumuz kötü tablonun düzelmesinin kolay olmayacağını ve zaman gerektirdiğini söylüyoruz. Hayallerle geçen günlerin bize ne kadar pahalıya mal olduğunu hepimiz yaşayarak gördük. Biliyorum ki Beşiktaş taraftarı kaotik ve mutsuz geçen 2-3 yıldan sonra sabır ya da süre kelimelerini duymak istemiyor. Ama bazı aşamaları geçirmemiz gerekiyor. Hem saha içindeki mevcut durum hem de mali koşullarımız bunu gerektiriyor. Kalıcı çözümler için aşama aşama ilerleyeceğiz. Her aşamanın kazanımlarını üst üste koyarak yükseleceğiz."

Bu sürecin Beşiktaş'ın büyüklüğünden bir şey kaybettirmeyeceğinin altını çizen Adalı, "Genel kurul öncesi konuşmalarımızda camiamızdan yapılanma için 1,5 yıllık bir süre istemiştik. İşte bu ilk aşamanın adımını bugün atıyoruz. Bu koşullara ve ihtiyaçlara en uygun teknik direktörü göreve getirmek için yoğun bir çaba sarf ettik. Birçok önemli teknik adamla görüştük ve hocamızda karar kıldık. Biz de bu 1,5 yıllık dönemi hem yeniden yapılanmaya uygun özellikler taşıyan hem de büyük takım oyununu ve baskısını yaşamış hocamıza teslim ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"6 aylık süre için 1,2 milyon avro."

Deneyimli teknik adamın sözleşmesinde özel bir maddenin yer almadığını söyleyen Adalı, "1,5+1 yıllık sözleşme yaptık. 1,5 yılın ardından görüşmek için tekrar oturacağız. 6 aylık süre için 1,2 milyon avro, senelik olarak gelecek sezonun ücreti de 2,4 milyon avro olacak." bilgisini verdi.

Solskjaer'in yeni yapılanma konusunda kendileriyle hemfikir olduğunu belirten Başkan Adalı, "Kendisi son görev yerinden ayrılırken 'Heyecan duyacağım bir proje olduğu zaman sahalara döneceğim.' demişti. İşte şimdi en az bizim kadar, bu meydan okumaya hazır durumdadır. Hem genç ve potansiyelli oyuncu portföyü hem de yıldız oyuncularla çalışmış olmasının verdiği tecrübe ile bizlerle birlikte olacak." şeklinde konuştu.

"Mevcut kadro yapısını ne ben ne de hocamız kurdu."

1,5 yıllık sürenin hedef küçültme olmadığını vurgulayan Adalı sözlerine şöyle devam etti:

"Yapılanırken aynı zamanda yarışacak ve kazanacak bir Beşiktaş hedefliyoruz. Beşiktaş adının olduğu her yerde kazanmak için oynar. Her zaman kupaları hedefler. Biz de bir yandan yapılanma sürecini ilerletirken, bir yandan da önümüzdeki senenin kazanan takımını oluşturacağız. Bu nedenle kendisinin yardımcılıklarını da çok deneyimli ve başarılı isimler yapacaklar. Bu isimler de takımımıza önemli katkılar sağlayacaklar. Bugün geldiğimiz noktada hedeflerimiz birbirine tamamen uyuyor. Hocamız hem takımın mevcut durumu hem de yapılması gerekenler konusunda bilgi sahibi. Şu gerçeği bir kez daha hatırlatmak isterim. Mevcut kadro yapısını ne ben ne de hocamız kurdu. Buna rağmen bu kadroyu en kısa zamanda ayağa kaldıracağız. En önemlisi de sahada nasıl bir takım görmek istediğimizi tek tek anlattık. Beşiktaş taraftarının, hücum futbolu oynayan ve mücadeleyi asla bırakmayan bir takımı sahada gördükleri zaman nasıl bağrına bastığını anlattık. Hocamızın, özlediğimiz Beşiktaş'ı en kısa zamanda bizlere izlettireceğine inancımız tamdır. Beşiktaş'ta artık belirsizlikler devri bitmiştir. Biz bu durumun oyuncularımız üzerinde de önemli bir etki oluşturacağını ve onların da artık kendilerini hızla toparlayacaklarına inanıyoruz. Onların potansiyellerini biliyor ve onlara güveniyoruz."

Beşiktaşlıları birlik ve beraberliğe davet eden Serdal Adalı, "Yönetimiyle, hocasıyla, teknik ekibi ve futbol yapılanmasıyla Beşiktaş artık yeni dönemin güçlü adımlarını atmaya başlamıştır. Her hamle, yönetim ve profesyonellerin ortak aklıyla hayata geçecektir. Beşiktaşlıların içi rahat olsun. Hocamız ve ekibi saha içinde işlerini iyi yaparken biz de onların en büyük yardımcıları olacağız. En büyük gücü ise taraftarımızdan ve camiamızdan alacağız. Buradan bir kez daha camiamızın her ferdini birlik ve beraberlik içinde olmaya, umutlarını tazelemeye ve bu mücadeleye ortak olmaya davet ediyorum. İç çekişmeleri bırakıp, dışarıdaki rekabete odaklamaya çağırıyorum. Taraftarlarımızı saha içinde ve dışında takımımızı son ana kadar desteklemeye davet ediyorum. Tabii ki sahada zorlandığımız zamanlar olacak. Oyuncularımız hata yapabilecekler. Ama Beşiktaş'ın en büyük gücünün taraftarı olduğunu asla unutmayalım ve her durumda da takımımıza destek olalım. Hocamız ve teknik ekibinin Beşiktaş'ımız için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kendilerine görevlerinde başarılar diliyorum." diye konuştu.

"Ole'nin cesareti, hocayla başlama kararımıza yöneltti."

Adalı, transferle ilgili Norveçli teknik adam ile bir araya geleceklerini ve bir fırsat olursa da Ole Gunnar Solskjaer'in elindeki oyuncu portföyünden yararlanmayı düşündüklerini dile getirdi.

Norveçli teknik adamla bugün geniş bir toplantı yapacaklarını anlatan Adalı, "Bölgeler aşağı yukarı belirlendi. Hocayla ve scout ekibinin katılacağı toplantı sonrasında kış sezonundaki transferlere yön vereceğiz. Hocanın da bizim de scout ekibinin de çalışmaları var. Bugün hepsini bir araya getirip yol haritamızı çizeceğiz." diye konuştu.

Teknik direktörlük için 2-3 isimle bizzat görüşerek bu noktaya geldiklerini aktaran siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Bir araya geldiğimizde önce hocanın neler yapacağını dinledikten sonra Beşiktaş'ın durumunu ve buna rağmen isteklerimizi, mali ve idari yapıyı anlattım. Diğer hocalara da bunları açık açık anlattık. Samimi olarak ifade etmek gerekirse cesareti, bizi hocayla başlama kararımıza yöneltti. Diğer hocaların biraz daha çekimser kalmaları, Ole'nin bu işi beraber yaparız ifadesi kendisinde karar kılmamızın en büyük nedenidir." dedi.

Ole Gunnar Solskjaer: "Beşiktaş'ta bu meydan okumaya hazırım."

Beşiktaş ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 sezonluk sözleşme imzalayan Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlı takımda yeni bir meydan okumaya hazır olduğunu ve başarı için adım adım ilerleyeceklerini söyledi.

Norveçlilerin çalışkan olduklarının altını çizen 51 yaşındaki teknik adam, "Pes etmeyiz, Beşiktaş camiası da böyle. Hatta sadece bir futbol takımından ibaret değil, bir spor kulübü. Benim kızım da 3 Mart 2003 doğumlu. Beşiktaş da 1903'te doğdu. Bence bu bir işaret. Arada 100 yılık fark var. Bazı resimler gördünüz. Ben iyi insanlara inanırım. Çok çalışan insanların olması önemli ama yetenek de önemli. Bazı şeyleri inşa etmek için yeteneğe de ihtiyaç olacak. Önümüzde 1,5 senelik süre var. Sonra da 1 yıl opsiyon var. Biz 18 ayda belirli bir antrenman kültürü oluşturmaya çalışacağız. Bir şey uğruna antrenman yapacağız. Mücadele edeceğiz. Takım içinde birliktelik olursa daha fazla başarılı olabiliriz. Bu yönetimden takıma, taraftara bütünlük içinde olmalı. Dünkü maçta gördük, Jonas Svensson da Norveç mantalitesine sahip." ifadelerini kullandı.

Futbolun bir denge işi olduğunu vurgulayan Norveçli teknik adam, şunları kaydetti:

"Bizler fırsatlar oluşturmak istiyoruz. Bunun içinde savunmada agresif olmamız lazım. Benim felsefem hücum üzerine kurulu. Pas yaparak zaman kaybetmeyi sevmem. Mümkün olduğunca fırsatlar oluşturup, hücum etmeliyiz. Takımda iyi oyuncular var. Dünkü maçta topu kazandığımızda hızlıca hücuma gittiğimiz oldu. Bizler adım adım gideceğiz. Her gün her idmanda gelişim göstermeyi istiyoruz. Yönetimimizle konuşarak doğru transferleri yapma hedefindeyiz. Yanlış transfer yapacak paramız ya da zamanımız yok."

Sözleşmede bulunan 1 yıllık opsiyonun karşılıklı mutlu olunduğu takdirde devam edebileceğini vurgulayan Solskjaer, "18 aylık süre boyunca her gün gelişmeye çalışacağız. Bir şey uğruna antrenman yapacağız. Takımımızla birliktelik sağlarsak daha çok başarılı olabiliriz." dedi.

"Santrforlara yardımcı olacağım."

Gelişime odaklanmaları gerektiğini ifade eden Ole Gunnar Solskjaer, takımdaki golcü isimlere yardımcı olacağının da altını çizdi.

Performans odaklı bakmaları gerektiğini dile getiren Solskjaer, "Gerçekçi bakmak gerekiyor. Geçen sezon 46, bu sezon 20 puanlık fark var. Ciro Immobile, 35 yaşında ama hala öğrenebileceği şeyler var. Santrforlara yardımcı olacağım. Haaland ile kıyas haksızlık olur, kendisi dünyanın en iyilerinden. Semih Kılıçsoy ile bu sabah konuştuk. Hepsine yardımcı olacağım. Haaland kafa toplarında iyi değildi ama artık iyi bir durumda." şeklinde görüş belirtti.

Transferde hata yapacak durumlarının olmadığını aktaran Norveçli çalıştırıcı, "Kulübün son birkaç yılı zor geçmiş. Taraftarımız, oyuncularımız herkes takımın gelişmesini istiyor. Ben de oyucuydum, biliyorum bu hissiyatı. Oyuncular bir hedef ister. Daha stabil takımda oynamak ister. Oyuncular da bu durumda kendilerini güvende hissederler. Burada uzun süre bulunan oyunlar birçok hocayla çalışmışlar. Bazen bu durumlardan dolayı moralleri bozuk olabilir. Ama artık ileriye gitme vakti." değerlendirmesinde bulundu.

Yardımcı antrenör Erling Moe ile uzun süre Molde'de görev yaptıklarını anımsatan Solskjaer, "İyi arkadaşız. Birbirimize saygı duyuyoruz. 6 sene teknik direktörlük yaptı Molde'de. Yeni bir meydan okumaya hazırdı. Hep birbirimizi daha iyi kıldık. Kendisine bu projeden bahsettim. Yeni bir takım oluşturacağından bahsettim. Beraber yaptığımız doğru işleri burada yapacağımızdan bahsettim. Kendisini buraya gelmesi için çağırdığımda çok mutlu oldu ve 'Hali gidelim.' dedi. Bu göreve hazır." diye konuştu.

"Norveç'ten çıktığıma değecek bir proje olması lazımdı."

Beşiktaş Kulübü ile teknik adamlık için daha önce görüştüklerini belirten deneyimli teknik adam, "Daha önce görüştük ama bu sefer başkanımızın sunduğu proje, beklentiler, talepler benim doğru şeyleri hissetmemi sağladı. Kalp ritminizin yükseldiğini hissetmeniz lazım. Başkanımız ve yönetimin anlattıkları doğru projeydi. Ben de doğru proje olduğu için kabul ettim. Başka teklifler de aldım. Ama benim Norveç'te iyi bir hayatım vardı. Norveç'ten çıktığıma değecek bir proje olması lazımdı. İstanbul gibi muhteşem bir şehirde yaşamak ve böylesine bir kulübün içinde böyle bir projeye dahil olmaya hayır diyemezdim. Yoksa ölmeden önce pişman olacağım bir karar olurdu. Sözleri de gerçeklere dökmemiz lazım. Çalışmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni bir inşa yapmaları gerektiğini anlatan siyah-beyazlı takımın antrenörü, "Doğru hamlelerle bu yapıyı oluşturacağız. Daha önceki süreç biraz kaotik geçti. Daha stabil yapının olması lazım. Bizlerin hücumcu ve genç oyunculara ihtiyacımız var. Kulübün doğru değerlerini bir araya getirmemiz lazım. Oyuncuları, kulübü ve taraftarı birbirine bağlamamız lazım. Ben kendime ve bana inanan insanlara inanıyorum. Bu yüzden buradayım. Bazı futbolcularla konuştuğunuzda onlar futbolu ne kadar sevdiğini anlatırlar. Ben de böyle bir futbolcuydum, futbolu çok severek futbola başladım. Sonra harika bir kariyerim oldu. Burada da böyle oyunculara bu felsefeyle yardımcı olmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Siyah-beyazlı kulüpteki yeni projenin Manchester United ile benzerlik gösterdiğini söyleyen Solskjaer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Orada da önce 6. bitirdik, sonra 3. ve 2. olduk. Tabii ki biz de kazanmak istiyoruz. Bunu yaparken umarım bir an önce yaparız ama gerçekçi de olmamız gerekiyor. Teklifler oldu ama bunlar değecek teklifler olmalıydı. Manchester'dan ayrıldığımdan bu yana o takımı takip ediyorum. İşleri döndürmemiz lazım. Umarım bunu burada yapabiliriz."

"Samsunspor maçını kazanmayı hak ettik."

Oyuncu ilişkilerinin önemine değinen Norveçli teknik direktör, "Özellikle yeni jenerasyonla iyi iletişim önemli. Birçok oyucuyla da bu sabah tanıştım. Onlar da bu meydan okumaya hazır. Ben futbolcularıma hayatı, gelişmeyi öğretmek istiyorum. Birlikte kalmamız lazım. Benimle olmalarını, takım arkadaşlarına yardımcı olmalarını ve takımı kendilerinden öne koymalarını isterim. Dünkü maçı analiz ettik. Gelişmesi gereken şeyler tabi ki var. Samsunspor maçını kazanmayı hak ettik. Son dakika Semih'in bir pozisyonu var, şanssızdı. Üzerine çalışacağımız şeyler var." dedi.

Kazanmak için Beşiktaş'a geldiğini yineleyen Solskjaer, "Bu meydan okumaya hazırım. Tabii ki değişimler yapmamız gerekiyor. Değişim için onları hak etmemiz lazım. İyi futbol ve doğru şeyleri yaparsak skor da gelecektir. Diğer şeylere çok bakmıyorum. Yeterince iyi olursanız kazanırsınız. Kontrol edebileceğim şeylere bakmayı tercih ediyorum. Burada son şampiyon olan yabancı hocanın Zico olduğunu biliyorum. Bu zamanla değişecektir. Bir şey için söz vermiyorum ama gece gündüz takımı geliştirmek için çalışacağım." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile henüz konuşmadığını aktaran deneyimli teknik adam, "Ama harika bir hoca. Kendiyle tekrar görüşmeyi bekliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından Başkan Serdal Adalı ve Ole Gunnar Solskjaer sözleşmeye imza attı.

Tören, Serdal Adalı'nın Norveçli teknik adama plaket, isminin yazılı olduğu "20" numaralı siyah-beyazlı forma ve köstekli saat hediye etmesinin ardından sona erdi.