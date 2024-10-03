Beşiktaş'tan Galatasaray'a olay gönderme - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'tan Galatasaray'a olay gönderme

Beşiktaş\'tan Galatasaray\'a olay gönderme

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray'a sponsorluk göndermesinde bulundu. Arat, "Türkiye'deki en büyük skandal sponsorluk olmuştur bundan iki hafta önce. Kimsenin sesi çıkmıyor. Herkes çıt. Konuşmak zorundasınız. Gazeteciler de yazamıyor. Para alınıyor, bitiyor, ondan sonra vazgeçtik yanlış kişiymiş deniyor; bu söz konusu olamaz" dedi.

03.10.2024 17:06
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, katıldığı birkonferansta ezeli rakipleri Galatasaray'a tartışılan sponsorluk anlaşması üzerinden göndermede bulundu.

"BEN AYRICALIKLIYIM DİYE TÜRKİYE'DE DOLAŞAMAZSIN"

Hasan Arat'ın dikkat çeken açıklamaları şu şekilde;

"Beşiktaş'ın sponsorları son derece itibarlıdır. Bu işleri çok ciddiye almak lazım. Türkiye bu konuyu yeni yaşadı. Sponsorluk imzalamasını yapan kulüp hemen vazgeçti, yanlıştan vazgeçti ama olan oldu. Kulüpler bu yönetimleri yaparken çok dikkat etmeliler. Birbirlerine laf söylerken dikkat etmeliler. Ben eğitimliyim, şu okuldan mezun oldum, ayrıcalıklıyım diye Türkiye'de dolaşamazsınız. Bu kimliği taşıyan herkes ayrıcalıklıdır.

"TÜRKİYE'DEKİ EN BÜYÜK SKANDAL SPONSORLUK OLMUŞTUR"

Bu dilden, bu kişilerin vazgeçmesi lazım. O zaman çok sertliğe doğru gider ve taraftalar arasında sertlik çıkar. Bu şekilde devam ederse camialar karşılık verir. Benim okulum var, senin yok, ben şuradan mezunum, senin sponsorluğun öyle, ben şöyleyim vs. Bunlara gerek yok. Bugün Türkiye'deki en büyük skandal sponsorluk olmuştur bundan iki hafta önce. Kimsenin sesi çıkmıyor. Herkes çıt. Konuşmak zorundasınız. Gazeteciler de yazamıyor. Para alınıyor, bitiyor, ondan sonra vazgeçtik yanlış kişiymiş deniyor; bu söz konusu olamaz. Yok öyle şey. O zaman haksız rekabetle başlanıyor.

"TAKIMLARI AYRIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

"Şu an takımları ayrıştırmaya çalışıyorlar. Bu çok tehlikeli bir şey. Kulüplerin yapacak çok şeyi var ve buna devam etmesi lazım. Türk sporuna baktığınızda medya manşete futbolu taşıyor. Ben kulüp yönetimi kadar istediğim kadar farklı alanlardaki hayallerimi söyleyeyim, manşete taşınmaz. Bir futbol transferi adı vereyim, hemen manşete taşınır. Spor medyasının futbol kanadını izleyince çok şaşırabilirsiniz. Medya, konvansiyonel gücünü kaybetti. Kulüpler kendi medyasını yaratmaya başlıyor. Kimi, kendi taraftarlarına mesaj vermek için yan sosyal medyasını yaratıyor. Biz, kendi taraftarımıza kendi sosyal medya hesabımızdan, internet sitemizden vermeye başladık. Ama bu değişimin sancıları çok ağır.

"İDARECİLERİN DİLİNİ DEĞİŞTİRMESİ LAZIM"

Türkiye'de futbolu siyasete bulaştırmamamız lazım. Türkiye'de laik, demokratik kulüpler önemlidir. Türkiye'de her şeyden önce idarecilerin yapısının ve dilinin değişmesi lazım. Spor basının, her türlü eleştiriyi yapmakla birlikte, dikkatli bir şekilde, insanları ahlaken incitmeden her türlü eleştiriyi yapmalarına itirazım yok ama öyle bir an geliyor ki insanları 'idarecilik yapmayın' diye korkutuyorlar.

"HAYALİM ALNI AÇIK AYRILMAK"

Hayalim, buradan alnı açık bir şekilde ayrılmak. Beşiktaş'ın değerlerini yeni nesillere aktarabilmek, benim için en önemli mirası. Sadece kupa miras değildir, felsefeyi yaşatabilmektir. Kulüp Başkanlığı, sürekli tutunabileceğiniz bir güç olmamalı. Ayrılırken belli bir mirasınız olmalı. Benim hayalim çok güzel bir Türkiye'nin olması. Bu vatan bana çok şey verdi. Vatanım için her türlü çalışmaya devam edeceğim. Kulüp Başkanı olmak zorunda değilsiniz, giderim vakıflarımızda çalışırım, yardım işleri yaparım. Önemli bir pozisyonda olmak zorunda değilsiniz. Toplumun o kadar çok ihtiyacı var ki, kitapla uğraşırsınız, bilgisayarla uğraşırsınız. Bu ülkenin refah, demokratik bir ülke olması hayalim yıllardır devam ediyor. Ve toplumla ilişkimi bu şekilde sürdürmek istiyorum."

Galatasaray, Hasan Arat, Beşiktaş, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Galatasaray'a olay gönderme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Barış:
    Hepinizi üst üste koyup gömeceğiz. Küçük kuş büyük kuş BABANIZ GALATASARAY Beşinci yıldız yükleniyor. Acısı sardı dört bir yanı 41 47 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SANA NE SEN SALINCAK TA SALLANMANA BAK, 27 25 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Ferhatın başkanından nağmeler :))) 22 17 Yanıtla
  • Alpi:
    SALINCAKTA SALLANIN SİZ KİMSE SİZİ TAKMIYOR …DERİN GALATASARAY İLE BAŞ ÇIKAMAZSINIZ ARKA BAHÇE UNUTMAYIN 16 21 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    çakma otoKOÇ 13 13 Yanıtla
  • Alpi:
    KİMSE İPLEMİYOR SİZİ 8TAŞ 12 11 Yanıtla
  • Memduh Çoban:
    çamur at izi kalsın bunlar galatasarayın seviyesine gelmek için çalışmıyorlar gs yı aşağıya çekmeye çalışıyorlar yanlışları burda. 10 12 Yanıtla
  • Öner Çelik:
    Dedi başka takımın altında gezen takımın başkanı. Süleyman Seba olsaydı sizi tavrınızdan dolayı kınardı. Başka takımın boyunduruğu altına girmeyin derdi. Onur haysiyet eski başkanlarda vardı peki şimdi? 10 9 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    şike taş 7 8 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    Sen kendi takımına Bak bu gidişle Avrupa'da averaj takımı olacaksınız 5 6 Yanıtla
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